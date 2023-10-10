Разрубание надвое и гниение в лодке: 5 наиболее вычурных и жестоких казней

В большинстве развитых стран смертная казнь находится под запретом либо применяется довольно избирательно. Так было не всегда, и в предыдущие эпохи казнь преступника или врага считалась нормой, а способов сделать это существовали многие десятки и сотни. В честь Европейского дня против смертной казни «Газета.Ru» напоминает о древних порядках и рассказывает о самых вычурных и жестоких способах расправы с человеком.

Килевание

Эта казнь была распространена на флоте. Осужденного по решению капитана связывали, прикрепляли к телу веревку и сбрасывали в воду. После этого с помощью веревки человека протягивали под днищем корабля (чаще всего поперек) и вытаскивали с другой стороны. На первый взгляд может показаться, что в такой процедуре нет ничего жестокого и даже опасного, поскольку веревку вытягивали быстро и осужденный почти никогда не успевал захлебнуться.

В действительности же дно корабля было покрыто приросшими морскими организмами, в первую очередь ракообразными, моллюсками и червями. От них на теле проявлялись рваные раны, как минимум очень болезненные, а зачастую — смертельные. Необходимо также помнить, что жизнь человека находилась целиком в руках капитана (или другого командующего). Даже если осужденному везло и он переживал наказание без особых последствий, процедуру могли повторить множество раз для достижения желаемого эффекта. Наказание было вариативным и его часто меняли в зависимости от тяжести проступка — от многократного опоздания к началу вахты до убийства. С этой точки зрения килевание похоже на бичевание, в ходе которого также можно как оставить несколько шрамов, так и забить до смерти или сделать инвалидом.

Появившись, возможно, еще в античную эпоху, килевание получило распространение в Новое время, в том числе на английском и голландском флоте. В России его ввели при Петре I, а отменили спустя менее чем через 100 лет при Павле I.

close 100% Протаскивание под килем в период Тюдоров (1485—1603) Courtesy of the Bournville Village Trust

Заливание в горло расплавленного металла

Эта казнь также применялась множеством народов с древних времен. В горло заливали расплавленный свинец либо золото, которое имело символическую ценность при наказании за финансовые преступления или жадность. При этом неясно, от чего именно умирала жертва — от болевого шока, от удушения или от сжигания гортани и внутренних органов. Современные ученые воспроизвели такую казнь ради эксперимента, взяв в качестве жертвы тушу быка. Авторов работ удивил мощный поток пара изо рта в первые секунды, а вскрытие показало, что расплавленный свинец полностью сжег слизистую и обварил плоть на глубину около сантиметра вокруг. Поскольку температура плавления золота выше, чем свинца, использование его для казни должно приводить к еще более тяжелым последствиям.

Зачастую подобным образом оканчивали жизнь фальшивомонетчики, в том числе в России, согласно Соборному уложению 1649 года. Но список поводов для этого наказания был шире подделки денег. Так в 88 г. до н. э. древние понтийцы казнили пленного римского полководца Мания Аквилия, вероятно из-за введения неподъемных налогов в Пергаме. Спустя почти полвека парфяне залили золото в горло другого римского полководца, соратника Цезаря Маркуса Красса, также за любовь к золоту (хотя не все историки верят в этот сюжет). Зато доподлинно известно, что в 1599 году так индейцы расправились с ненавистным испанским губернатором на территории современного Эквадора за чрезмерные налоги.

Смерть в мешке

Это римское наказание, и его оригинальное название Poena cullei обычно используют без перевода. Осужденного били палками или кнутами до полусмерти, после чего зашивали в кожаный мешок. В зависимости от эпохи и исполнения вместе с человеком в мешок живыми клали курицу, змею, собаку или обезьяну. После этого мешок сбрасывали в море.

Смысл этой казни невозможно понять без контекста — ее нельзя назвать ни рекордно мучительной, ни самой пугающей, в ней нет четкой и простой логики. Однако если учесть, что назначалось такое наказание за убийство родственника, в особенности отца, то становится понятным символизм. В древнем мире умышленные убийства сограждан в целом были редки, а уж злонамеренное убийство родителей, братьев или детей вовсе лишало преступника человеческого облика в глазах общества. Соседство с животными в мешке могло указывать на утрату человечности, но в другой версии наказания преступника помещали в мешок одного. Римский оратор Цицерон описывает казнь так:

«Поэтому они [древние римляне] постановили, что отцеубийцы должны быть зашиты в мешок еще живыми и брошены в реку. [...] Не кажется ли, что они отрезали отцеубийцу от всего царства природы, лишив его одним ударом неба, солнца, воды и земли – и таким образом гарантируя, что тот, кто убил человека, давшего ему жизнь, сам лишался тех элементов, из которых, как говорят, происходит вся жизнь? Они не хотели, чтобы к его телу притронулись дикие животные, на случай, если животные станут еще более дикими после контакта с таким чудовищем. Они также не хотели бросать его обнаженным в реку, опасаясь, что его тело, унесенное в море, может осквернить тот самый элемент, которым, как считается, очищаются все остальные загрязнения. Короче говоря, нет ничего настолько дешевого и бросового, чего бы были достойны отцеубийцы».

close 100% «Утопление в бочке или мешке», 1560 год Mechanical Curator collection

Скафизм

Эту казнь разработали древние персы с целью причинения максимальных страданий. Она известна по описанию римского историка Плутарха. По его версии, Артаксеркс II, владыка персидской Державы Ахеменидов, казнил так своего солдата по имени Митридат, случайно убившего в бою Кира Младшего. Это был брат царя, восставший против законного владыки, — но Артаксеркс не желал ему смерти. Поэтому царь повелел расправиться с солдатом.

Митридата положили в лодку и накрыли сверху другой лодкой так, чтобы человек оказался в «саркофаге». Наружу выглядывали лишь руки, ноги и голова жертвы. После этого человека кормили, а если он отказывался есть — заставляли пытками. После этого лицо Митридата облили молоком и медом и оставили на Солнце. Сладкое привлекало на лицо мух, которые откладывали в кожу личинки. Одновременно с этим человек испражнялся в лодку, что также привлекало насекомых, и из-за гниения вызывало сепсис и некроз. В итоге заключенный в саркофаг разлагался заживо пожираемый насекомыми. Согласно Плутарху, Митридат прожил 17 дней. В такой долгий срок трудно поверить, но некротизирующая инфекция мягких тканей в любом случае вызывает сильнейшую боль.

Современные историки ставят под сомнение достоверность этого сюжета, поскольку Плутарх, вероятно, позаимствовал его у врача Ктесия, известного склонностью к преувеличениям.

Разрубание надвое

Эту казнь практиковали китайцы, причем отменили ее лишь в XVIII веке. Концепция наказания целиком заключена в названии — палач большим лезвием разрубал человека поперек по линии пояса. При этом важно было сделать это так, чтобы казнимый не умер моментально, а подольше мучился. В некоторых случаях разрубанию надвое предшествовало отсечение рук, ног и половых органов.

Известность казнь получила, когда император Чжу Юаньчжан в 1300-х гг. до н. э. приказал разрубить поэта Гао Ци за политическую сатиру. Интересно, что в современном китайском название этой казни (Yāo zhǎn) используется в качестве метафоры отмены проекта или прекращения телепрограммы.