Стартовала первая в истории современной России миссия на Луну. Что дальше?

С космодрома Восточный спустя 47 лет стартовала первая миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли. «Луну-25» откладывали четыре раза. Посадка станции впервые произойдет на лунном полюсе. В «Роскосмосе» рассказали, что миссия не станет последней, а в планах — строительство лунной базы и пилотируемое посещение Луны.

В 02:10 мск с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Прямую трансляцию запуска провел «Роскосмос» на YouTube-канале. Миссия состоялась после перерыва в 47 лет.

На первом этапе через девять минут после старта отделился разгонный блок «Фрегат». Он два раза включил маршевый двигатель, чтобы задать аппарату нужную траекторию движения.

По данным «Роскосмоса», ракета отработала в штатном режиме.

«... разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне», – говорится в сообщении.

Специалисты заранее рассчитали, что отделившиеся во время запуска части первой ступени должны упасть на территории Хабаровского края. Губернатор региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале проинформировал об их обнаружении.

«Итак, части ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», – написал чиновник.

Губернатор уточнил, что жителей Шахтинского – 18 человек – эвакуировали за час до запуска. Уже в 10:30 (03:30 мск) им разрешили вернуться домой.

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«Также к месту падения сегодня вылетает группа экологов. Они отберут пробы и отправят их в лабораторию», – заявил Дегтярев.

Ракета доберется до Луны за пять суток – это будет вторым этапом. Ее траектория будет скорректирована второй раз за день до выхода на орбиту вокруг Луны, передает РИА Новости.

На третьем этапе станция примерно трое суток будет летать по круговой орбите Луны высотой 100 км для выбора наиболее подходящего места приземления. После этого сядет в районе Южного полюса Луны. Согласно прогнозам, станция приземлится на естественном спутнике Земли примерно 21 августа.

Запуск откладывали четыре раза

Как пишет mk.ru, запуск «Луны-25» переносили четыре раза. Первоначально ракету должны были запустить в конце 2019 года, но старт отложили на 2021 год, затем на 2022, после чего — на июль 2023 года.

По данным mk.ru, перенос дат был связан с испытаниями двигательной установки, которая должна была быть усовершенствована для мягкой посадки станции на Луну.

8 августа ракету-носитель «Союз-2.1б» вместе с «Луной-25» доставили на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили ее подготовку к пуску», – говорится в сообщении.

Цель полета «Луны-25»

Руководитель группы планирования комплекса научной аппаратуры «Луны-25» Максим Литвак объяснил важность запуска ракеты с автоматической станцией.

«В XXI веке вообще никто на Луну успешно не садился, кроме китайцев. Даже американцы не садились, их программа все время сползала вправо, закрывалась и видоизменялась. За это время сменились несколько поколений инженеров. Так что полноценный опыт утрачен, и не только у нас», – отметил Литвак.

Эксперт подчеркнул, что «Луна-25» приземлится в области с большим содержанием водяного льда и летучих соединений, куда раньше никто не садился.

Как передает РИА Новости, аппарат пробудет на Луне около года. Основные задачи миссии – разведка ресурсов, в том числе воды, и отработка технологии мягкой посадки.

Новые данные помогут определить, когда сформировался естественный спутник Земли, как он эволюционировал и в каком состоянии находится его поверхность. Изучение содержимого полярных областей Луны также позволит больше узнать об истории Солнца, Солнечной системы и Вселенной.

А что потом?

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в течение нескольких следующих лет корпорация планирует отправить на Луну еще три аппарата, сообщает ТАСС.

«2027 год – это «Луна-26», 2028-й – «Луна-27», в 2030-м или после 2030-го – «Луна-28», – уточнил Борисов.

Он добавил, что следующая фаза программы будет осуществляться вместе с коллегами из Китая. Ученые планируют построить лунную базу и пилотируемо посетить Луну.

«Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны», — заключил Борисов.

В 2019 году КНР сообщила о первой успешной посадке космического зонда на обратной стороне Луны, информирует РИА Новости. Аппарат «Чанъэ-4» передал снимки с поверхности и провел эксперимент с доставленными с Земли образцами растений и насекомых.