Проще предупредить, чем вылечить. Как врачи борются с вирусными гепатитами

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Заболевание протекает незаметно, а симптомы проявляются только на поздних стадиях, когда лечение может уже не помочь. Некоторые вирусы гепатита до сих пор невозможно победить полностью — врачи могут лишь сдерживать размножение патогена. Какие инновационные методы лечения вирусного гепатита применяют сегодня, как происходит заражение и как распознать заболевание — в материале «Газеты.Ru».

Заболеваемость растет

Гепатит – это воспалительное заболевание печени, которое чаще всего вызывают вирусы гепатитов A, B, C, D и E. По данным ВОЗ, разные виды гепатита на сегодняшний день выявлены у 2 млрд человек, из них около 325 млн живут с хронической инфекцией, вызванной вирусами гепатитов B и C.

Вирусный гепатит, согласно исследованию международной группы ученых, уносит столько же жизней, сколько туберкулез, малярия или ВИЧ.

«Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами А, В и С в России снижается. В 2021 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких значений за все годы наблюдения. Однако, по данным Росстата и Роспотребнадзора, в России в январе 2023 года заболеваемость острыми гепатитами резко выросла на 45%. Гепатитом А — в полтора раза, а гепатитом С — на 42%. Заболеваемость гепатитом B выросла на 11%», – рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра Екатерина Федосьина.

Речь идет только о выявленных случаях гепатита. Реальное количество зараженных гораздо больше, так как значительное число носителей вируса из-за отсутствия симптомов не подозревает у себя наличия заболевания и не обращается к врачу.

Откуда растут ноги

Заразиться вирусными гепатитами можно разными способами. Так, вирус гепатита А и Е передается фекально-оральным путем, то есть через грязные руки, воду и продукты. Остальные патогены попадают в организм через кровь или посредством полового контакта, а также от инфицированной матери ребенку во время родов.

Симптомы гепатитов A и E — усталость, боль в животе, тошнота, диарея, потеря веса, кожный зуд и лихорадка. Желтуха встречается нечасто.

«Гепатит Е отличается от других тем, что вызывает острое повреждение печени. Он, как и гепатит А, может передаваться через воду. Последние исследования показали, что носителем вируса также могут быть свиньи. Уже были зафиксированы вспышки этого вируса после употребления деликатесов из свинины или моллюсков. Этот вирус опасен только для людей с иммунодефицитами с точки зрения хронизации и для беременных женщин», — рассказала «Газете.Ru» доцент Санкт-Петербургского государственного университета, главный врач гастро-гепатоцентра «Эксперт» и член Европейского общества по изучению печени Мария Прашнова.

Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые развиваются бессимптомно и могут переходить в хроническую форму с последующим развитием цирроза и первичного рака печени. Это зачастую приводит к летальному исходу, если вовремя не начать лечение.

«Именно поэтому важно делать скрининг раз в год и при смене полового партнера. Если был получен положительный результат, то к врачу нужно идти, даже если вы не чувствуете себя плохо. Потому что состояние может ухудшиться только в двух случаях: при остром повреждении печени и при циррозе. Только тогда развивается симптоматика: кровотечение, накопление жидкости в брюшной полости, появление желтухи и другие. До этой крайней стадии доходить не нужно», – отметила Прашнова.

По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более 8 млн россиян. Чаще всего болеют люди наиболее трудоспособного возраста — от 20 до 39 лет.

Лекарства нет

Гепатит — это именно тот случай, когда болезнь легче предотвратить, чем вылечить. В некоторых случаях лечения, которое бы полностью избавляло пациента от вируса, нет.

«Имеющимися препаратами вирус гепатита В легко подавить, но почти невозможно вылечить, так как в ядрах гепатоцитов (клетках печени) сохраняется кольцевая ДНК вируса. Единственный известный способ разрушить ее — разрезать «молекулярными ножницами», известными как система CRISPR/Cas9. Этот инструмент точно распознает определенные генетические последовательности, на которые его специально «нацеливают» ученые, и разрезает их, тем самым не давая ДНК вирусов работать. Результаты исследования российских ученых были опубликованы в журнале Molecular Therapy: Nucleic Acid в марте 2023 года», – объяснила Федосьина.

По словам Прашновой, пока все разработки препаратов для лечения гепатита B находятся на ранних фазах клинических испытаний. Многие из них доходят до второй фазы, однако потом обнаруживается их токсичность для организма. Поэтому пока вакцинация против вирусного гепатита В – самый надежный способ защиты.

Именно после начала вакцинации в мире упал уровень заболеваемости. Обычно прививку ставят детям, но сделать это может и взрослый до 60 лет. Такая вакцина в том числе способствует защите от вирусного гепатита D.

«Гепатит D – это вирус-паразит, которому для размножения требуется поверхностная оболочка вируса гепатита В.

Это сочетание — одна из самых тяжелых форм: прогрессирование заболевания идет быстрее. Более того, такие пациенты имеют высокую некровоспалительную активность, то есть у них гибнет больше клеток печени. Цирроз развивается быстрее, им может потребоваться пересадка печени.

Но это не выход: после операции пациентам назначают иммуноподавляющие препараты, чтобы новый орган прижился и не был отвергнут организмом. Это может давать зеленый свет для вируса, и все начнется сначала», – отметила Прашнова.

По ее словам, разработки терапии против вируса D ведутся: на сегодняшний день существует совместное лечение пегилированным интерфероном с булевертидом. Этот препарат препятствует проникновению вируса внутрь клетки.

Второй по распространенности после гепатита B – гепатит С. Как и в случае с первым вирусом, врачи могут успешно сдерживать заболевание, но полностью излечить человека пока нельзя. От этого вируса не существует вакцины.

«Сложности создания эффективной вакцины связаны с тем, что вирусы гепатита С разных штаммов значительно отличаются друг от друга и быстро мутируют. Изучено несколько потенциальных вакцин на животных, некоторые из них, разработанных в основном в последнее десятилетие, прошли ограниченные испытания на людях. Скорее всего, первая одобренная вакцина будет нацелена на I генотип (в мире около 60 % хронической инфекции связана с этим генотипом), тем временем продолжатся исследования и разработка универсальной вакцины», – отметила Федосьина.

Что касается лечения гепатитов А и Е, специфической терапии, способной повлиять на течение острого гепатита, нет. Заболевание обычно излечивается самопроизвольно, как правило, без необходимости в госпитализации. После того как человек переболел или вакцинировался, иммунитет у него сохраняется на всю жизнь.