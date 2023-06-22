Мог взорваться при погружении к «Титанику»: на батискафе «Титан» закончился кислород

18 июня, спустя полтора часа после начала погружения, пропал батискаф «Титан», следовавший к лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане. На борту находились пять человек. По оценкам береговой охраны США, запасы кислорода на борту, рассчитанные на 96 часов, должны были закончиться примерно к 14:00 по московскому времени сегодня, 22 июня. «Титан» с командой из пяти человек мог либо застрять где-то в обломках лайнера, либо схлопнуться, опустившись ниже предельной глубины – 4 тыс. метров. О том, что могло случиться и есть ли у туристов шансы выжить — в материале «Газеты.Ru».

Воздух кончился

Береговая охрана США заявила каналу NBC, что запасы кислорода на батискафе «Титан» должны были закончиться в 7:08 по времени Восточного побережья (14:08 мск).

Координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик заявил, что невозможно назвать точное время, когда закончится воздух и призвал сохранять надежду.

По оценкам ведомства, кислорода на борту батискафа должно было хватить на 96 часов – четверо суток. При этом у команды аппарата есть возможность растянуть эти запасы на более длительный срок.

Связь с «Титаном» пропала 18 июня, через полтора часа после погружения к остову трансатлантического лайнера «Титаник», покоящегося на глубине 3,8 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Поиски продолжаются

Сейчас пропавший батискаф продолжает искать телеуправляемый подводный аппарат, спущенный на дно с канадского судна Horizon Arctic.

Еще один дрон готовит к погружению французское поисковое судно L'Atalante.

Газета The Express сообщает, что британский аппарат компании Magellan также будет направлен в район поисков. Ранее сообщалось, что США не пускали британских специалистов на место происшествия, поэтому было потеряно важное время.

На борту пропавшего батискафа компании OceanGate Expeditions находятся основатель фирмы Стоктон Раш, французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, а также бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

«Эти люди испытывают максимальный стресс»

Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон заявил Fox News, что уровень кислорода мог закончиться на батискафе еще раньше.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — заявил он.

При этом шансы на выживание повышаются, если участники экспедиции спят и экономят таким образом воздух.

При этом Карсон подчеркнул – инцидент под водой может быть очень серьезным, поскольку подобные батискафы спроектированы таким образом, чтобы самостоятельно и легко подниматься в случае ЧП.

«Вы должны быть в состоянии сделать это простым поворотом гаечного ключа или чего-то там внизу, но этого не произошло. Итак, это говорит о том, что либо они застряли очень сложным образом, либо там давным-давно, пару дней назад, произошел какой-то масштабный сбой и ничего нельзя сделать», — отметил специалист.

Представитель одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарон Ньюман заявил телеканалу CNN, что батискаф спроектирован так, чтобы возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения. Кроме того, на судне предусмотрены различные системы и механизмы, чье единственное предназначение – выбраться из-под воды.

Главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев заявил в свою очередь, что корпус батискафа мог просто схлопнуться или взорваться на определенной глубине.

«Сообщалось об усталости материала корпуса батискафа, присутствии микротрещин, рекомендациях ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции была превзойдена. Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться или взорваться. Подобные случаи с погружаемыми аппаратами происходили», — считает он.

При этом, добавил Инзарцев, если батискаф застрял под бортом «Титаника» или внутри судна, то найти его гораздо сложнее, и без спуска второго батискафа не обойтись.

Эхо 1912-го

Как сообщает газета The New York Times, супруга владельца батискафа Стоктона Раша, Венти, приходится праправнучкой торговому магнату Исидору Штраусу и его жене Иде — оба они были богатейшими пассажирами «Титаника» и погибли в крушении в 1912 году.

Венди Холлингс Вейл вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она трижды спускалась к обломкам «Титаника».

Ее предки — Штраусы — известны по свидетельствам выживших в катастрофе. Согласно их словам, Исидор Штраус отказывался сесть в шлюпку, потому что спаслись еще не все женщины и дети. Ида Штраус не бросила мужа, и они вместе оставались на палубе тонущего корабля до конца.