Ретриверы, мопсы, доги: какие собаки чаще рискуют умереть от рака

Ученые из США выяснили, что некоторые породы собак заболевают раком еще до наступления пожилого возраста. «Газета.Ru» узнала у ветеринаров, какие породы и в каком возрасте склонны к определенным видам рака, влияют ли на его развитие питание, табачный дым и вакцины, как часто нужно показывать своего питомца ветеринарному онкологу и стоит ли быстро делать операцию пожилому псу.

Рак «молодой» и «старый»

Ветеринары из США в крупном исследовании оценили факторы риска развития рака у собак в более молодом возрасте. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые выяснили, что собаки весом более 75 килограммов, не кастрированные и чистокровные заболевают раком на несколько лет раньше остальных. Другими факторами риска были мужской пол животного и порода. Исследование показало, что дольше всех без рака прожили собаки породы бишон-фриз, а самый «молодой» рак был у мастифов, сенбернаров, немецких догов и бульдогов.

«Нужно подчеркнуть, что в статье не шло речи о более частой встречаемости рака у разных пород. Ученые были сосредоточены именно на возрасте его возникновения. Точка зрения авторов заключается в том, что некоторых животных стоит обследовать пораньше», — отметил ветеринарный онколог Дмитрий Трофимцов.

Поэтому регулярные визиты к врачу обязательны даже для молодых и внешне здоровых собак. Как отметил Трофимцов, во многих ветеринарных клиниках есть аналоги диспансеризации у людей.

«До десяти лет мы рекомендуем показывать животное врачу раз в год: делать прививки, брать анализы крови, проводить осмотр и УЗИ брюшной полости. Иногда делают рентгенограммы легких, но этот метод не информативен для обнаружения рака или метастазов. После десяти лет животное нуждается в осмотрах дважды в год», — рассказал ветеринарный онколог Александр Каблуков.

Влияние породы

Ранее другие исследования рака у собак показали, что породы отличаются не только по возрасту выявления рака, но и по склонности к опухолям. Одна из причин — это дефекты белка p53. Версию этого белка нашли у большинства млекопитающих, чьи геномы достаточно изучены. В норме p53 регулирует клеточный цикл, управляя активностью нескольких генов и сдерживает развитие злокачественных опухолей.

«Есть породы, которые имеют опасные мутации в гене TP53 (регулирует выработку белка p53), например, различные виды ретриверов и бернские зенненхунды. Такие собаки часто склонны с развитию злокачественных опухолей, генетический риск доходит до 51%.

Скотч-терьеры имеют высокий риск рака мочевого пузыря. Немецкие боксеры, доберманы и ротвейлеры склонны к лимфомам, мопсы — к мастоцитомам, а немецкие овчарки — к гемангиосаркомам, то есть опухолям сосудистой ткани. Гигантские породы имеют высокий риск остеосарком, поражающих кости.

Поэтому если у вас захромал немецкий дог, любую хромоту нужно рассматривать как проявление остеосаркомы, пока не будет доказано обратное, — объяснил Каблуков, — Заподозрить рак у собаки можно по снижению массы тела животного и утомляемости. Важнейший признак — не похудение как таковое, а уменьшение мышечной массы. Этот симптом, правда, часто встречается уже на поздних стадиях, когда помочь невозможно. Поэтому если заметили снижение массы тела у собаки — обязательно покажите животное врачу».

Саркома из-за вакцины, рак кожи из-за вируса

Помимо факторов риска, которые перечислены в статье, воздействие табачного дыма и ожирение могут также повышать риск развития рака у собак, считает Трофимцов.

«Исследования показали также, что рак у собак не связан с какими-то конкретными продуктами. Не влияет и то, кормят ли пса натуральным кормом или промышленным. Вакцинация сама по себе также ни на что не влияет. Было показано, что у кошек иногда возникает саркома в месте введения вакцины. Но это происходит очень редко, примерно в трех случаях из ста тысяч», — отметил ветеринарный онколог.

Врач добавил, что из-за риска саркомы некоторые вакцины рекомендуется вводить не в холку, а в область коленной складки или в основание хвоста: так их проще лечить. Опасения из-за саркомы не должны заставлять владельцев отказываться от вакцинации. Тем более, что некоторые вирусы могут вызывать рак сами по себе или ослаблять иммунную систему животного, которая едва ли не каждый день уничтожает постоянно зарождающиеся раковые опухоли.

«У собак есть определенные виды папилломавируса, которые повышают риск некоторых видов рака, например, плоскоклеточного рака кожи. Вирус передается щенку от матери, в также через слюну при использовании общих мисок и игрушек. Папилломавирусы, в том числе и онкогенные, есть и у человека, но между собаками и людьми обмен невозможен: инфекции видоспецифичны», — пояснил Трофимцов.

Наркозофобия

Как отметил Каблуков, очень часто владельцы допускают развитие опухоли, потому что им говорят: «Это у животного просто шишечка, может, рассосется, давайте понаблюдаем полгода». Но полгода для человека и для собаки — это разные сроки. Если под кожей прощупывается какое-то образование, необходимо изучить его детальнее.

«Образования под кожей у собак часто появляются в позднем возрасте. Не нужно бояться операции по их удалению. Пожилой возраст — это не противопоказание к наркозу. Большинство переносят его нормально, все риски анестезиологи учитывают. При подозрении на наличие опухоли мы делаем биопсию образования», — объяснил Каблуков.

Несмотря на то, что сейчас не существует надежных программ скрининга рака у животных, ситуация может измениться в будущем.

И у человека, и у животных опухоли выделяют специфичные вещества, которые можно обнаружить в крови или моче. В одних случаях это могут быть остатки ДНК или РНК, в других — особые белки или иные молекулы.

Метод диагностики по таким веществам называют жидкостной биопсией. Главное его преимущество — малая инвазивность (достаточно анализа крови или мочи) и возможность точно определить тип опухоли. Ветеринары отметили, что пока такая диагностика рутинно не применяется.

«Как отметили ученые в статье, жидкостная биопсия в будущем, возможно, станет основным методом диагностики некоторых видов рака у собак. Нужно понимать, что метод не универсален. Каждая опухоль выделяет какие-то конкретные виды белков, поэтому один анализ поможет определить один вид рака. При этом для каждой опухоли нужны свои лабораторные наборы, которых пока не существует. В Америке и Европе сейчас уже проводят один вид анализов, который можно назвать жидкостной биопсией: анализ мочи на белок B-Raf для диагностики рака мочевого пузыря», — рассказал Трофимцов.