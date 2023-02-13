«Люки были уже задраены». Что происходит с кораблями российского сегмента МКС

Запуск «Союза МС-23», который должен забрать на Землю экипаж МКС, откладывается. Роскосмос принял такое решение из-за уже второй внештатной ситуации на станции за последние несколько месяцев — разгерметизации корабля «Прогресс МС-21». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роскосмос принял решение отложить запуск «Союза МС-23» на дату не позднее первой декады марта. Корабль должен вернуть на землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.

«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта», — сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов (цитата по ТАСС).

«Союз МС-23» должны были запустить 20 февраля, но 11 февраля выяснилось, что контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе Международной космической станции 18 февраля, разгерметизирован.

Роскосмос выясняет причины разгерметизации «Прогресса МС-21», для этого создана специальная комиссия.

«За последние несколько месяцев случились две нештатные ситуации на МКС, связанные с нарушением системы обеспечения терморегулирования на космическом корабле «Союз-22» и на транспортном корабле «Прогресс-21». Создана аварийная комиссия, которая системно и детально рассматривает все варианты», — отметил Борисов.

«Хотя результат у обоих нештатных ситуаций одинаков, но причины могут быть разными», — добавил чиновник.

Что с «Прогрессом»

На данный момент корабль изолирован от общего объема МКС. В изучении инцидента с утечкой теплоносителя российским коллегам помогают специалисты NASA. Они же отслеживают работу всех систем МКС.

Как сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, ситуация с «Прогрессом МС-21» схожа с инцидентом, который произошел с кораблем «Союз МС-22». В ближайшее время специалисты попытаются получить фотоснимки обшивки, и если там будут видны нарушения обшивки, вероятно, имело место «внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором», уточнил Борисов.

Случившееся при этом не повлияло ни на стыковку грузового корабля «Прогресс МС-22», ни на дальнейшую программу полета МКС.

«Должен подчеркнуть, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Внештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля «Прогресс МС-22», все люки были уже задраены», — сказал глава Роскосмоса.

Как сейчас выглядит обшивка «Союза»

Роскосмос 13 февраля также продемонстрировал фотографии повреждений на обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-22», которые тот получил в декабре, столкнувшись с метеороидом. На снимках отчетливо видно отверстие.

«Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего — внешнее повреждение», — говорится в сообщении корпорации в Telegram.

Что произошло с «Союзом»

15 декабря 2022 года экипаж «Союза» доложил, что сработал диагностический датчик и в системе охлаждения корабля начало падать давление. В трансляции на сайте NASA можно было наблюдать, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Внутри корабля начала расти температура (по некоторым данным, она поднималась почти до 50 градусов, но Роскосмос эту информацию опроверг), довольно быстро терморежим удалось стабилизировать. Остальные системы корабля и станции продолжили работать в штатном режиме.

Внешний осмотр подтвердил утечку хладагента, из-за этого пришлось свернуть все работы по внекорабельной деятельности. Космонавт Анна Кикина провела фото- и видеосъемку внешней поверхности космического корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA. На Земле проанализировали снимки, установив, что место повреждения находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.