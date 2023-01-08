Как заставить себя работать после праздников: четыре совета от психологов

Рассеянность и проблемы с памятью, которые мешают работать и учиться, возникают у каждого человека. Особенно сложно вернуться в прежний ритм работы после отдыха. Как заставить себя сконцентрироваться, составить индивидуальное расписание дня и почему когнитивные тренажеры не работают – в материале «Газеты.Ru».

Постпраздничная депрессия

После длительных выходных многие люди испытывают снижение работоспособности и концентрации, нервозность и апатию. Такое состояние ученые называют синдромом постпраздничной депрессии (Post-Holiday Depression). Он возникает, когда человек резко меняет стиль жизни и выходит на работу после длительного расслабления, а его организм еще не успел адаптироваться к будням.

«Причина состояния апатии, вялости, отсутствия мотивации кроется в эффекте контраста, когда мозгу вдруг необходимо резко концентрироваться на задачах на фоне предыдущих долгих расслабленных выходных или отпуска.

Еще одна причина – это снижение уровня адреналина, которое происходит благодаря отдыху, расслаблению, положительным эмоциям. От уровня адреналина зависит наша собранность, включенность, эффективность, внимательность», — объяснила психолог-консультант медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба.

Чтобы минимизировать последствия постпраздничной депрессии, можно придерживаться нескольких советов.

Стресс – главный враг

Чтобы быстрее прийти в себя, важно вернуться к привычному образу жизни: восстановить здоровое питание, режим сна, начать гулять или тренироваться.

«Тонус мозга за время каникул снижается, и навык «напрягаться» постепенно уходит. Этот навык нужно наработать заново, методом постепенного увеличения нагрузки, от малого к большему. Это миф, что после перерыва и каникул когнитивные функции улучшаются.

Так что лучше всего не выходить из привычной системы совсем, а если выпали, то может помочь тайм-менеджмент.

Напомню, что лучше всего отдыхать с помощью смены деятельности, при этом важно помнить, что снижать когнитивную сложность деятельности нельзя, это важно», – объяснил заведующий кафедрой психологии и педагогики РУДН, кандидат психологических наук Евгений Башкин.

По его словам, здоровье мозга и психики связано с общим здоровьем организма.

«Если во время каникул человек физически что-то делал, и если физическая нагрузка преобладала над обычной, то снижать ее тоже надо постепенно, иначе мозгу, условно, будет только хуже — как и если от удовольствия в каникулы резко вернуться к стрессу. Мозг в обоих случаях реагирует однотипно», — объяснил Башкин.

Когнитивные упражнения

Чтобы вернуть концентрацию и улучшить свои когнитивные способности, следует уделить время специальным упражнениям: рисовать двумя руками, походить с закрытыми глазами, писать нерабочей рукой или придумать новое описание хорошо знакомого предмета.

«Необычные упражнения помогают нам вырабатывать дофамин и получать удовлетворение от уже наскучившего дела. Для этого необходимо регулярно экспериментировать: например, выполнить рутинные задания новым методом, изменить расписание дня, поменяв местами привычные обязанности, попробовать оптимизировать процессы», — советует практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская.

По ее словам, если выполнять такие упражнения каждый день, то совсем скоро можно увидеть результат.

А вот цифровые когнитивные тренажеры (примитивные игры, типа Quick brain) лучше не использовать, — они несут мало пользы.

«Проблема в том, что такие приложения сильно отвлекают внимание от деятельности и направлены на прокачку непроизвольных процессов психики, все приложения работают как мультики и не влияют на улучшение когнитивных способностей. Высшие психические функции, такие как память, мышление, воображение развиваются через усилие, поэтому, студенту, например, нужен тренажер, который будет его напрягать и ставить в сложную ситуацию. А все что в гаджетах связано с наличием заранее определенного сценария, не подразумевает усилия воли, поэтому не осуществляется развитие произвольных функций психики», — отметил Башкин.

Организация и планирование

Без продуманного плана на работе сконцентрироваться сложнее. В своем расписании среди списка задач рекомендуют выделять очень важные и срочные, а также те, которые можно и нельзя делегировать.

По словам Бахонской, есть несколько подходов к планированию дел.

«Самых важных – всего два. Первый — определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. Например: «Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим». Второй — следовать установленному графику и не обращать большого внимания на количество выполненной работы. То есть: «Я буду работать четыре часа с перерывами по пятнадцать минут, а затем поработаю еще полтора часа, и неважно, сколько я успею сделать», — объяснила Бахонская.

Эти способы подходят для разных ситуаций. Если сроки поджимают, то лучше обратиться к первому варианту. Если важно сделать что-то тщательно и детально, то лучше не спешить и прибегнуть к второму.

«Есть несколько советов, которые помогут сделать работу вовремя. Можно запланировать перерыв на пять минут каждые 25 минут, тогда вы меньше утомитесь. Кроме того, важно составить список задач от сложного к простому. Займитесь самыми сложными задачами в первой половине дня: во-первых, с утра вы будете более энергичны и эффективны, а во-вторых, тяжелая работа не будет висеть над вами дамокловым мечом до самого вечера. И самое главное: не хотите – не работайте. Отдохните и только потом приступите к работе», — посоветовала Бахонская.

При этом отдыхать тоже нужно уметь: отдых – это не проверка почты или социальных сетей. По словам Бахонской, нужно просто расслабиться, закрыть глаза и на какое-то время избавиться от мыслей о работе.

Cекс, языки и развлечения

По словам клинического психолога, эксперта ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №1» Станислава Самбурского, вернуться в привычный режим помогут и обычные развлечения: спорт, секс, видеоигры и изучения языков.

«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — отметил Самбурский.

Прохождение сложных этапов в видеоиграх помогает стать геймеру более внимательным и сконцентрированным, а изучение новых языков помогает мозгу лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.

«Мозг важно напрягать каждый день: читать, разгадывать кроссворды, заниматься спортом, получать новую информацию. Так мы заставим работать его с новой силой. Чтобы мозг работал продуктивно, нужно постоянно ставить перед ним новые задачи. К примеру, если слушать непривычную для себя музыку, попробовать писать другой рукой, гулять по другим, непривычным маршрутам, он непременно станет работать намного эффективнее», — заключил Самбурский.