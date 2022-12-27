«Бразильские» страдания и язва желудка: как распознать профессиональное выгорание

Почему сегодня люди все чаще страдают от профессионального выгорания, как оно сказывается на здоровье и какими симптомами проявляется, кто к нему наиболее склонен и что должен делать руководитель, чтобы его сотрудники не «выгорели» — «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.

— Последние годы о синдроме профессионального выгорания начали говорить все чаще. Откуда он берется?

— Многие, особенно в организационной среде, пренебрежительно относятся к эмоциональному, психическому состоянию человека. Считается, что подключил волевой ресурс — и можно работать дальше. Но запасы этой адаптационной энергии не бесконечны и в какой-то момент сходят на нет.

Американский психолог Карен Хорни в ХХ веке доказала: современная система труда организована так, что человек постоянно находится в состоянии состязания, соревнования, конкуренции, ему всегда хочется обойти соседа. Причем эти отношения переносятся не только в организационную, но и в семейную среду, в учебную. И в конечном счете человек начинает испытывать комплекс неполноценности, понимая, что поставленную планку достичь трудно.

— Разве высокая планка это плохо?

Я много работаю в сфере лидерства и корпоративной культуры и вижу, что принципы построения современной организации можно назвать идеологией лидерства. То есть, по сути, каждый человек на своем рабочем месте должен обладать производительностью, старательностью, мотивацией выше среднего.

По закону нормального распределения, 70% людей очень близки по многим параметрам, включая производительность. Но в современной организации труда из этого нормального распределения выбран правый хвост, то есть те, у кого эти параметры выше средних значений. Таких людей в лучшем случае 12-15% от всего населения, но они рассматриваются как некая норма, к которой все должны стремиться. И несложно догадаться, что для многих это оборачивается серьезным внутренним напряжением. Это стресс, это фрустрация, это депрессия — потому что ты все время чувствуешь, что ты не успеваешь, ты что-то не доделываешь. Но в реальности это не столько личные проблемы сотрудника, а проблема построения организации труда.

Общая формула нормирования труда такая: берут самого продуктивного работника и среднего работника и делят результат их труда пополам. Получается условная норма, которая на самом деле превышает нормальный потенциал сотрудников организации. И, естественно, отсюда появляется такая вещь, как эмоциональное выгорание, которое в 2001 году даже вошло в Международную классификацию болезней как набор различных физиологических, психологических и социальных переменных, которые четко демонстрируют, что есть угроза для психического и соматического здоровья человека.

— Получается, о выгорании заговорили не потому, что стали обращать на него больше внимания, а потому, что в современном обществе оно действительно распространено сильнее, чем раньше?

— Именно так. Я в этом плане вспоминаю книгу Билла Гейтса «Бизнес со скоростью мысли». Там он пишет, что раньше общество и экономика развивались следующим образом: была достаточно длинная полоса стабильности, которая вдруг перемежалась какой-то турбулентностью, а сейчас мы видим длиннейшую полосу турбулентности, которая перемежается короткими периодами передышки. Такой прерывистый хаос. И это видение вполне соответствует сегодняшней действительности.

— Проблема затрагивает только рядовых сотрудников или руководителей тоже?



— Это касается и рядовых сотрудников, и лидеров, которые стоят на управленческих позициях. Им тоже приходится стремиться к завышенным планкам. И в итоге такая нагрузка выводит из строя хороших специалистов, при этом поддерживая тех, кто в первую очередь умеет себя хорошо презентовать, — потому что если грамотно себя подать, можно получать награды и поощрения, не особо вкладываясь в саму деятельность.

— Кто наиболее склонен к профессиональному выгоранию?



— Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий, их еще называют «человек-человек» — медработники, учителя, юристы. Как правило, люди в этих профессиях имеют сильное эмпатическое чувство. Они склонны к некому сочувствию, мечтанию, идеализации своей работы, ее значения. Кроме того, это люди творческих профессий — как говорят, «обидеть художника легко».

В целом, чем больше когнитивно-психологический компонент работы, тем выше риск выгорания. А у тех, кто просто штампует детали на заводе или жарит котлеты, он снижен.

Если брать тип личности, страдают интроверты, люди с низкой самооценкой, люди с повышенной конфликтностью. Если брать вариант темперамента, то это прежде всего холерики и меланхолики.

— Профессиональное выгорание — это в первую очередь упадок трудоспособности?



— Заложенные в современной организации труда угрозы работают на всех уровнях, так что симптоматика выгорания может быть очень разнообразной. Физически — это бессонница, чрезмерная утомляемость, слабость, тошнота, головокружение, одышка, повышенное давление.

Могут быть проблемы в эмоциональной сфере. Или эмоциональная ригидность — то есть скованность, сухость, некое чувство одиночества, замкнутость или, наоборот, эмоциональные выплески — истерики, агрессия, какие-то «бразильские» страдания.

Конечно же, поведенческие симптомы: злоупотребление алкоголем и сигаретами, повышенная импульсивность, иногда нарушения пищевого поведения.

Выгорание сказывается на интеллектуальной сфере: человек теряет интерес к новому, к развитию, и даже то, что было ранее интересно, становится каким-то постылым. Ну и социальные: человеку кажется, что его не понимают, его не поддерживают. Иногда это начинает сказываться и на близких, друзьях и родственниках. В трудовом коллективе такой человек отстраняется от коллег.

— Есть ли какие-то стадии в процессе выгорания?

— Можно выделить несколько стадий развития профессионального выгорания. Первая — это некое появление непривычной напряженности, усталости. Все требует каких-то дополнительных усилий, которые вроде бы раньше не замечались. Вторая стадия — это уже сильное ощущение давления, стресса. Третья — это нарушения во всех трех компонентах: физиологическом, эмоционально-когнитивном и поведенческом. Четвертая — то, что датский патолог Ганс Селье называл «дистресс».

Это необратимый ущерб организму и психике человека. Это может проявляться и на чисто физиологическом плане — стресс доводит человека до гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, до язвы желудка.

Или происходит то, что в простонародье называют «крыша едет»: у человека происходят изменения на личностном уровне, полностью меняется отношение к миру, к людям. Конечная пятая фаза близка к отстраненным, суицидальным состояниям, когда человек уже теряет всякий смысл в своей деятельности и жизни.

-— А что такое профессиональная деформация?

— Это состояние, когда человек на своем рабочем месте начинает выполнять свои функции настолько выхолощено, формально, как будто это не та работа, которая когда-то его увлекала, грела. Особенно это видно в профессиях «человек-человек», завязанных на контакте работника с другими людьми: у учителей, врачей. психологов. Это сильно сказывается на качестве работы.

И, не осознавая свое состояние, человек переносит эти проблемы и в семью, что вызывает разного рода конфликты.

При таком разнообразии симптомов, конечно, возникают проблемы с диагностикой. И если врач не догадывается о возможной психической подоплеке жалоб, ему может быть трудно определить их причину.

— Может ли к профессиональному выгоранию приводить не только трудовая деятельность, но и иные факторы?



— Да, разумеется. Свою лепту вносят и сезонные аффективные расстройства, и гиподинамия, и семейные неурядицы, и отсутствие интересов, и многое другое. И здесь важна фундаментальная установка, осознанно или бессознательно принятая человеком. Эта установка определяет сущностную ценность, которую человек видит в себе и других людях. Если он не видит собственной ценности, своих возможностей и ресурсов для решения проблем, любые внутренние и внешние факторы могут становиться триггерами выгорания.

— Тем, кто жалуется на усталость от работы, часто советуют просто отдохнуть, сходить в отпуск. Но ведь потом человек вернется к тем же раздражающим факторам и столкнется с прежними проблемами. Как тогда бороться с выгоранием правильно?



— Отпуск или смена обстановки действительно могут несколько сгладить негативные последствия выгорания. Но любой синдром — это системное явление, это комплекс связанных друг с другом признаков, объединенных единым механизмом возникновения и развития. Поэтому профилактика и лечение тоже должны быть системными. И, если после отпуска наблюдаются те же явления, — необходима профессиональная помощь психолога, который проведет всестороннюю диагностику синдрома, поможет разобраться в его ключевых причинах и подберет действенную терапию.

Если же говорить о борьбе с выгоранием сотрудников со стороны самой компании, один из ключевых моментов — это справедливость. Которая понимается как соответствие между тем, что человек дает организации, и тем, что организация дает ему.

Западные исследования показывают, что чуть ли не 90% персонала считают свои компании несправедливыми. А если ты работаешь в несправедливой среде, значит ты не имеешь к компании доверия, того отношения с придыханием, которое по большому счету и дает прирост качества, количества, продуктивности, которые менеджмент так хотел бы получить. И сильная мотивация — отличное средство от выгорания. В человеке заложено творчество. И задача руководства здесь в том, чтобы построить такую организационную культуру, такую структуру, при которой, с одной стороны, люди добивались бы очень значимых амбициозных результатов, а с другой — делали это с таким удовольствием, с такой радостью, что о каких-то там эмоциональных выгораниях они никогда бы не вспомнили.