«Обнять, дать леденец, пересчитать пуговицы»: как узнать паническую атаку и справиться с ней

В последние годы переживания, связанные с пандемией и политической обстановкой, заставили людей во всем мире, включая Россию, обращаться к психиатрам гораздо чаще. К каким психическим расстройствам приводит стресс, как он может проявляться на физическом уровне и может ли стать причиной развития эпилепсии, зачем обращаться к психиатрам при постковидном синдроме и что делать, если настигла паническая атака, рассказала «Газете.Ru» психиатр, врач-эпилептолог, руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний Татьяна Казенных.

– В последние годы поводы для переживаний сыплются на нас один за другим. Стали ли люди более активно жаловаться на последствия стресса?

— Распространенная в начале прошлого века фраза «все болезни от нервов» трансформировалась: «все болезни от стресса».

Весь мир сейчас находится в состоянии высокой эмоциональной напряженности. Многие люди не справляются с этим, поэтому в последние месяцы значительно выросло количество обращений к психиатрам. Произошло наложение: с одной стороны, до сих пор актуальны проблемы, связанные с перенесенным COVID-19, с другой — люди очень тяжело переживают события, связанные с обстановкой в мире, в стране, в обществе.

– К каким психическим расстройствам может привести стресс?

– В основном это тревожные расстройства, в том числе посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), паническое расстройство, агорафобия (боязнь открытых пространств), социальная фобия, обсессивно-компульсивное расстройство и генерализованное тревожное расстройство; депрессии различной степени выраженности; «синдром выгорания», в том числе и профессионального с эмоциональным истощением и редукцией персональных достижений; конверсионные реакции, которые могут проявляться, например, в виде острой слепоты, паралича конечности.

Из всех представленных нарушений необходимо особо выделить тревожные расстройства. В целом, на тревогу и неврастению сейчас приходится одно из трех обращений в общетерапевтической практике.

В России у пациентов чаще всего встречаются тревожно-фобические состояния, аффективные расстройства, при которых нарушается эмоциональное состояние, соматоформные – неврологические расстройства, симптомы которых напоминают телесные болезни. Жалобы на все эти расстройства сейчас составляют до трети обращений, причем даже не к психиатрам, а к обычным терапевтам. И его задача — правильно оценить эти расстройства, чтобы отправить потом пациента к нужному врачу.

— Это пандемия так повлияла?

— Для многих пандемия коронавируса стала причиной тяжелого эмоционального стресса. Людям пришлось полностью изменить привычный стиль жизни, что, несомненно, сказалось на их психике. Уже в первую волну пандемии в 2020 году психиатры обратили на это внимание.

Локдауны, другие коронавирусные ограничения, удаленная работа, постоянное нахождение человека дома — все это провоцировало негативные эффекты. Добавьте к этому тревожные ожидания — страх заболеть в тяжелой форме, боязнь за близких, возможность потерять работу — и вот он, набор, который ложится тяжелым грузом на психику человека.

При этом некоторые исследователи заговорили о росте суицидальных и депрессивных настроений среди вполне здоровых граждан в разных странах мира. Более того, стали появляться данные об участившихся случаях семейного насилия и разводов.

Но причины постковидных психических расстройств — не только в страхах за свою жизнь. Здесь начинают играть роль и собственно факторы болезни. Недостаток кислорода в организме приводит в том числе и к плохому снабжению им мозга. Такой эффект может привести к самым разным последствиям для нервной системы.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. В. М. Бехтерева считают, что после COVID-19 у пациентов отмечаются симптомы, характерные для посттравматического стрессового расстройства.

А что такое ПТСР? Это психическое расстройство, которое возникает после событий, оказавших травматическое воздействие на психику. При этом травматичность связана с ощущением беспомощности, невозможности влиять на происходящее, невозможности защититься от опасности. Расстройство имеет характерные черты — это бесконечное проигрывание ситуации, это ночные кошмары, эмоциональная нестабильность, панические атаки. Причем, что характерно, вот эти изменения могут появляться не только после самого события травмы, но спустя месяцы и даже годы. Вот настолько остро реагировали люди.

Весь разнообразный комплекс последствий у людей, переживших коронавирусную инфекцию, уже назвали «постковидным синдромом». Это в том числе и психические и неврологические расстройства: «туман в голове», дезориентация в пространстве, панические атаки и когнитивные расстройства. И при коррекции этих состояний мы должны четко представлять, какую природу они имеют. Связаны ли они с поражением кровеносных сосудов, мозга, идет ли речь только об эмоциональной сфере — тактика лечения пациента будет различаться в зависимости от причины.

— Как стресс и тревога могут проявляться на физическом уровне?

— В первую очередь стресс затрагивает эмоциональную сферу, восприятие, отношение к жизни. Но, действительно, может иметь и физические проявления.

Наиболее выраженное из них — это паническая атака.

При ней человек сталкивается с учащенным сердцебиением, потливостью, ознобом или тремором, ощущением нехватки воздуха, одышкой, затруднением дыхания, болью или дискомфортом в грудной клетке, головокружением, неустойчивостью, может появиться тошнота и дискомфорт в желудке. Человеку может казаться, что он вот-вот упадет в обморок. Могут появиться слабость, дурнота, онемение и покалывания в теле, приливы жара или холода. Также может наблюдаться сильнейший страх смерти, страх сойти с ума или совершить какой-то неконтролируемый поступок.

Если наблюдаются четыре и более из этих симптомов, и это происходит не на фоне приема психоактивных веществ или соматических заболеваний, – например, болезней щитовидной железы, — практически всегда речь идет о панической атаке. Сам пациент, особенно столкнувшись с ней впервые, может спутать паническую атаку с сердечным приступом и другими заболеваниями, поэтому если есть сомнения — лучше вызвать «скорую».

Если речь об однократном событии — это вполне нормальная и естественная реакция организма на стресс, это не рассматривается как заболевание. А вот если панические атаки становятся обычным механизмом реагирования, уже стоит напрячься.

Если есть рецидивирующие приступы выраженной тревоги или паники, если они не ограничены какой-то определенной ситуацией или событием, непредсказуемы, вот тогда это уже расстройство.

— Кто подвержен паническим атакам сильнее всего?

— Они встречаются у 2-5 % населения. Чаще у молодых людей — 25-28 лет. Женщины страдают от панических расстройств в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Вклад в заболевание вносят, конечно же, различные факторы. Предрасполагающие — это наша генетика, конституция. Провоцирующие и ускоряющие развитие заболевания — это и эмоциональные потрясения, и биологические факторы: гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин. Физические — погода, метеофакторы, чрезмерные физические нагрузки, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами. Ну и закрепляющие — поведенческие, например, бегство от провоцирующих панические атаки ситуаций и другие ограничивающие стратегии.

Интересно, что за медицинской помощью при первичных панических атаках обращаются только 6% населения. Остальные терпят, пока это не дойдет до какого-то системного уровня.

— То есть, даже если панический приступ был всего один или два раза, все равно лучше обследоваться?

— Безусловно! Если человек испытал приступ тревоги, паники, покрылся холодным потом и так далее, первым делом ему надо пойти к врачу. Нужно понять, не являются ли указанные симптомы проявлениями какого-то соматического или неврологического заболевания, например, щитовидной железы или эпилепсии. Поэтому надо обследоваться.

— Что делать, если у тебя началась паническая атака?

— «Опытный» паникер способен определить начало приступа. Появляются мышечные подергивания, ноги становятся как будто ватные, по телу проходит холод. Появляется одышка, сознание сужается, внимание фиксируется в одной точке.

Почувствовав первые предвестники, нужно постараться покинуть помещение, в котором вас настигла атака. Лучше всего выйти на улицу. Можно достать телефон и позвонить кому-нибудь, отвлечься на информацию в интернете. Если сменить местоположение не получается, к примеру, это случилось в автобусе, надо постараться переключить внимание. Наилучший способ – пересчитать любые объекты, которые найдете под рукой: пуговицы и другие детали одежды, деревья, машины и т.д.

Можно отвлечь себя, изменив свои телесные ощущения — ущипнуть, слегка потянуть за волосы, ударить себя с небольшой силой. Можно попробовать активно менять мимику: надуть и сдуть щеки, сводить и разводить губы в улыбке, закрывать-открывать глаза. Может сработать воздействие на точки, где много нервных окончаний — например, можно с двух сторон сильно сдавить мизинец, это тоже хорошо прерывает патологическую цепочку ощущений. Еще один способ переключить внимание – спеть песню, вслух и громко, или продекларировать стих, тоже громко и с выражением. Текст должен быть позитивным и не вызывать мрачных эмоций. Обязательно надо контролировать свое дыхание — сделать глубокий, длинный вдох и шумный продолжительный выдох, стараться, чтобы весь воздух выходил из легких.

Самый действенный способ для восстановления дыхательного спокойствия – подышать в пакет или сложенные ладони.

В случае, когда паническая атака застигла дома, можно принять контрастный душ. Конечно, если атака случилась с человеком впервые, ему будет сложно ее контролировать. Но, узнав, как с ней бороться, в случае ее повтора он даст ей достойный отпор.

— Сколько этот приступ может длиться?

— Продолжительность панических атак в среднем составляет от 5 до 30 минут. Однако иногда они могут длиться и несколько часов, а в редких случаях — до нескольких суток. Максимально выражены симптомы в первые минуты атаки, постепенно они идут на спад. Никакой физической опасности при приступе не возникает, но психика человека серьезно страдает. Поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу!

— Если паническая атака началась у кого-то рядом с тобой, что стоит делать в таком случае?

— Для начала — не поддаваться панике самому, это заразное дело. Важен телесный контакт. Незнакомого человека, чтобы не напугать еще сильнее, можно просто взять за руку, погладить по плечу, близкого — обнять. Говорить с человеком важно спокойным, уверенным тоном и короткими фразами: «Скоро все закончится, скоро пройдет. Ты сможешь. Ты сильный. Ты молодец, все нормально. Дыши, давай присядем». Если это случилось в офисе, в коллективе — наверняка у кого-то найдется валерьянка или настойка пустырника. Если нет — можно просто дать леденец и сказать, что это поможет — и действительно, может сработать эффект плацебо. Легкий массаж поможет расслабиться, снять мышечное напряжение.

В целом, важно просто быть рядом, не пугаться, постараться поддержать. После приступа спросить, бывало ли такое раньше. Если это произошло впервые, то лучше вызвать скорую или самому доставить человека в больницу для дальнейшего обследования.

— Можно ли полностью избавиться от приступов паники?

— Паническая атака не угрожает физическому здоровью, и ее основа — это безосновательный страх, причины которого надо искать уже в себе. Лечение панического расстройства складывается из нескольких компонентов: купирование приступа, базовая терапия панического расстройства, направленная на предотвращение повторного возникновения панических атак и коррекцию эмоционального состояния, ну и профилактика рецидива. Залог успешного лечения панического расстройства — индивидуализированный подход к терапии, сочетающей в себе фармакологическое и психотерапевтическое воздействие. Безусловно, важна готовность и непосредственное участие в процессе реабилитации самого пациента. Если человек не будет сотрудничать с врачом, выполнять рекомендации — то и результата не будет. В целом же, сочетая различные методы, конечно, можно достигнуть выздоровления.

— Может ли стресс спровоцировать какие-то экстремальные состояния? Например, судорожные припадки?

— Судорожный приступ с потерей сознания, скорее всего, указывает на эпилепсию или какое-то органическое заболевание мозга — например, новообразование. Если у человека нет эпилепсии, такое происходит крайне редко.

Однако нужно знать, что стресс у людей определенного склада личности — он называется истерическим — может спровоцировать психогенные неэпилептические приступы, которые внешне очень похожи на проявления эпилепсии.

Но у таких приступов есть ряд отличий — неэпилептические пароксизмы всегда развиваются постепенно, часто в присутствии кого-то, они более длительны, чаще протекают без полной потери сознания.

Вреда такой человек себе не причинит, такое поведение чаще всего имеет какую-то цель.

При эпилепсии клиническая наполняемость приступа иная — приступы имеют неконтролируемый характер, могут застать где угодно, при падении пациент может получить травму или ожог. Приступ может сопровождаться, например, расширением зрачков, недержанием мочи и кала, прикусом языка. Самое важное их различие — если эпилептические припадки обусловлены аномальной, чрезмерной или гиперсинхронной активностью нейронов в мозге, то конверсионные приступы не связаны с воздействием электрических патологических изменений в мозге, это физическое или соматическое проявлением психических нарушений. Поэтому очень важно правильно обследовать больного и верно трактовать полученные результаты.

– А причиной развития эпилепсии стресс может стать?

— Причиной – нет, провоцирующим фактором при существующей предрасположенности – может. У меня есть пациентка, у которой первый приступ эпилепсии возник, когда случился пожар, в котором сгорели ее пьяные родители. Ее вытащили из огня, она в ужасе смотрела на все это, и у нее случился первый развернутый судорожный приступ с потерей сознания. То есть, сильнейшее эмоциональное перенапряжение запустило эпилептический очаг возбуждения в головном мозге. Но этого бы не случилось, если ли бы у нее не было изначальной предрасположенности, повышенной судорожной готовности, реализовавшейся в такой экстремальной ситуации, в состоянии сильнейшего стресса.

Подводя итог нашей беседы, хочу сказать — учитесь контролировать ваши эмоции, учитесь расслабляться и отдыхать, анализируйте себя и живите в гармонии. Психологический комфорт – залог избавления от панических приступов.