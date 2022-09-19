«Это вынужденное решение»: президент РАН объяснил, почему снялся с выборов главы академии

Президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. Решение он назвал вынужденным, по его словам, многие академики подвергаются внешнему давлению – какому именно, он не уточнил. Летом Сергеев говорил журналистам, что его критикуют за «конъюнктурность» и «сотрудничество с властью», но наука в России зависит от госбюджета.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объяснил свое решение сняться с выборов главы академии «событиями последних дней», сообщается в официальном Telegram-канале академии наук

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение. Я не призываю поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями», — заявил академик.

По его словам, в 2022 году предвыборная кампания в РАН проходит в небывалых условиях. На многих членов академии наук оказывают психологическое или внешнее административное давление, добавил Сергеев — «особенно после публичного заявления своей позиции».

Он отметил, что такого еще никогда не было в новейшей истории РАН. Кто именно оказывает давление и по какому поводу – Сергеев не конкретизировал.

Действующий президент РАН – один из трех кандидатов, утвержденных правительством РФ на пост главы академии. Кроме Сергеева, на должность претендуют гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и директор Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович.

Власти страны не согласовали кандидатуру научного руководителя Института океанологии Роберта Нигматулина, вышедшего в 2017 году во второй тур с Александром Сергеевым.

Не утвердили власти

Против кандидатуры Сергеева выступило руководство страны, заявил академик Юрий Соломонов, объясняя свой отказ на Общем собрании членов РАН поддержать Сергеева.

«Пять лет назад я с этой же трибуны предлагал кандидатуру Александра Михайловича для избрания президентом Академии... Когда началась [нынешняя] кампания по выбору нового президента, Александр Михайлович обратился ко мне с просьбой поддержать его кандидатуру. Я дал согласие на это при условии, что его поддержит руководство страны — представить себе, что руководитель того предприятия, которое имеет статус ФГБУ, не поддерживается руководством страны, просто невозможно.

К сожалению, спустя некоторое время я получил информацию, что руководство страны не поддерживает кандидатуру Сергеева. Я об этом его уведомил, сказал, что в сложившихся условиях речь идет не о симпатиях и антипатиях, а о судьбе Академии», — заявил Соломонов.

«Несколько конъюнктурный»

В июле действующий глава РАН Александр Сергеев в интервью РБК ответил на критику в свой адрес. Его, по словам журналистов, критиковали за «некоторую конъюнктурность» на посту президента академии и за поддержку взаимодействия с властями страны.

Сергеев сообщил, что придерживается политики «консенсуса» с руководством РФ – без этого «не удастся развить науку в стране».

«Потому что наука в основном поддерживается из государственного бюджета. Когда мы не достигаем согласия в понимании того, как эта наука организована, дальнейшие движения протестного характера или оскорбления ни к чему хорошему не приводят. Я на этой позиции остался и буду ее предлагать дальше, она приводит к нормальному результату», — объяснил президент РАН.

Кроме того, Сергеев говорил, что несмотря на то, что он состоит в «Клубе 1 июля» (сообществе академиков, созданном в 2013 году в ответ на попытку реформировать РА) и подписывает коллективные обращения по различным острым вопросам,

ученые «не могут в оскорбительном форме выражать мнение в отношении властей, других общественных институтов и людей».

В сентябре после возбуждения нескольких уголовных дел о государственной измене в отношении российских ученых Александр Сергеев предложил создать постоянный аналитический орган в РАН – для взаимодействия с силовиками, «чтобы был нормальный канал и были примеры, как мы работаем и как мы защищаем наших ученых».

В «Клубе 1 июля» после отказа Сергеева баллотироваться на пост президента заявили, что академики возмущены вмешательством административных органов в выборы главы академии наук.

«Важнейшим принципом деятельности Российской Академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН», — говорится в заявлении объединения.

Сергеев занимал пост президента РАН с сентября 2017 года, до своего избрания он работал директором Федерального исследовательского центра Института прикладной физики.

Предшественник Сергеева, академик Владимир Фортов, добровольно тогда снял кандидатуру с выборов и отказался продлевать полномочия – из-за претензий некоторых академиков к процедуре выдвижения.

Вскоре в России приняли поправки в правила выборов главы РАН. Кандидатов должны согласовывать с правительством, а главу академии наук утверждает президент Российской Федерации.

Выборы главы РАН должны пройти 20 сентября. Президента избирают на общем собрании академиков, сроком на 5 лет, открытым голосованием.

Скандал в Институте философии

В декабре 2021 года в ИФ РАН произошел скандал, связанный с назначением нового руководителя института. Вместо возглавлявшего ИФ на протяжении шести лет академика Андрея Смирнова Минобрнауки назначило и. о. директора кандидата наук Анатолия Черняева. Его в институте назвали «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе», передавала Русская служба «Би-би-си» (по данным Минюста РФ выполняет функции иностранного агента).

Сотрудники института бойкотировали нового директора, и через неделю министерство пошло на уступки – врио был назначен бывший руководитель ИФ РАН Абдусалам Гусейнов, являвшийся также научным руководителем института.

Руководитель сектора института русской философии Владимир Сидорин в разговоре с журналистами назвал ситуацию попыткой рейдерского захвата ИФ РАН. «Это попытка каких-то групп с помощью интриг захватить Институт философии для своих каких-то целей», — сказал ученый.

Отмечается, что несколько статей с критикой в адрес ИФ РАН на фоне назначения Черняева выпустил телеканал «Царьград». Экс-директора Смирнова, в частности, это СМИ критиковало за «продвижение исламских ценностей», а его заместителя Юлию Синеокую — за «популяризацию философии Ницше». Ученые занимаются этими темами профессионально.

Источник «Би-би-си» сообщил, что у Анатолия Черняева произошел конфликт с руководством ИФ РАН из-за его публичной критики в адрес директора. После этого, по словам собеседника издания, Черняева сняли с должностей, он не смог переизбраться в ученый совет института. Сообщается также, что Черняев может быть связан в владельцем «Царьграда» православным бизнесменом Константином Малофеевым, однако в пресс-службе предпринимателя заявили, что он непричастен к ситуации.