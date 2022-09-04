Врачи назвали ошибки при лечении гипертонии

Ученые из британского Университета Данди доказали, что время приема лекарств для снижения давления не влияет на их эффективность, вопреки более ранним данным. «Газета.Ru» узнала у врачей, как сделать прием лекарств максимально эффективным, кому все же стоит принимать таблетки вечером и можно ли отсрочить начало гипертонии.

Ученые наблюдали за более чем 21 тыс. пациентов с гипертонией в течение пяти-девяти лет. Половина участников принимала таблетки утром, другая — вечером. Исследование показало, что в обеих группах была приблизительно одинаковая частота госпитализаций, связанных с гипертонией. О результатах наблюдения авторы сообщили на собрании Европейского Общества Кардиологов 2022.

«В данном исследовании рассматривался вариант, когда человек принимает лекарство раз в сутки. Надо сказать, что это довольно редкая ситуация.

Эффект препаратов длится менее 24 часов, и многим необходимо принимать их несколько раз в сутки, хотя некоторые недобросовестные производители и обещают пролонгированное действие», — рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, аритмолог частной практики Ольга Савонина.

Диагноз «гипертония» ставят, если систолическое давление в два различных дня составило минимум 140 мм рт. ст. и/или диастолическое давление в оба дня было выше 90 мм рт. ст. Гипертония не является приговором, но все же к ней следует отнестись с вниманием, так как без лечения она повышает риск развития инсультов и инфарктов. Современные лекарства способны эффективно снижать давление, предотвращая последствия.

«В распоряжении врачей есть разные группы препаратов для снижения давления. Прежде всего, это ингибиторы АПФ и антагонисты кальция. Если они неэффективны — можно рассмотреть возможность приема мочегонных препаратов. В каждом случае лекарство подбирается индивидуально, поэтому не стоит назначать их себе самостоятельно», — предупредила Савонина.

Главное условие эффективности лечения — регулярность и постоянство.

«В России больные гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями очень плохо соблюдают режим лечения, бросают прием лекарств из-за совета таксиста, соседа, родственника или кого-то еще.

Цифры весьма печальные: только 40% россиян с гипертонией принимают лекарства, а из них лишь 18% достигают целевых значений артериального давления. Отчасти это связано с тем, что при ранней гипертонии жалобы у больного отсутствуют — нет мотивации лечиться.

Улучшить приверженность лечению могут комбинированные препараты, содержащие несколько активных веществ, так как одну таблетку принять проще, чем три», — рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Как правило, лекарства для снижения давления назначаются пожизненно, за исключением очень редких случаев излечимой вторичной гипертонии, возникающей из-за другого заболевания, например, болезней почек, добавила Савонина. Гаглошвили отметил, что часто вторичную гипертонию вызывает апноэ, то есть храп, сопровождающийся кратковременной остановкой дыхания.

Иногда прием лекарств в определенное время может быть обоснован необходимостью смягчить побочные эффекты, добавила Савонина.

Например, антагонист кальция амлодипин может повышать частоту сердечных сокращений. Некоторым пациентам имеет смысл принимать его на ночь, так как во сне наблюдается физиологическая брадикардия, то есть сердце бьется реже.

Вечерний прием гипотензивных препаратов также необходим людям с ночной гипертонией, заподозрить которую можно по высокому давлению сразу после пробуждения, добавил Гаглошвили.

Эффективность лечения также зависит от момента его начала, поэтому важно не пропустить первую стадию гипертонии.

«Каждый человек должен знать свое нормальное давление. Это необходимо, чтобы вовремя обнаружить гипертонию. Для молодых обычно достаточно раз в год проходить диспансеризацию, но делать это нужно обязательно, так как высокое давление у них очень часто никак не проявляется», — подчеркнула Савонина.

Также она отметила, что не стоит покупать дженерики, не посоветовавшись с врачом (не фармацевтом в аптеке), так как многие из них менее эффективны, чем оригинальный препарат. Запивать лекарство нужно только чистой водой. Особенно в этом плане опасен грейпфрутовый сок, который может полностью нейтрализовать действующее вещество в печени.

«Что касается питания, то стоит ограничить соль до 1 чайной ложки в день. В нее должна «поместиться» и скрытая соль из полуфабрикатов и готовой еды. При этом отказываться от соли полностью не нужно. Также необходимо спать не менее восьми часов и не забывать о физической нагрузке: минимум — полчаса ходьбы в день», — рекомендовала Савонина.

Факторы риска развития гипертонии помимо чрезмерного потребления соли включают ожирение, курение, недостаточную физическую активность.

«Образ жизни имеет колоссальное значение в лечении гипертонии. На гипертоника весом в 70 килограммов и гипертоника весом 150 килограммов один и тот же препарат будет действовать по-разному.

Жир — это источник множества гормонов, которые влияют как на риск возникновения гипертонии, так и на эффективность лечения. Не редкость, когда человек худеет на 30 килограммов, и потребность в препаратах исчезает совсем. Люди же считают, что будут пить таблетки — и все будет хорошо. Пить таблетки нужно, но все же прогноз заболевания зависит в первую очередь от образа жизни», — подвел итог Гаглошвили.