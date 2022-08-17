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Наука

«Аномалия в работе аккумулятора». Космонавты не смогли завершить работу в открытом космосе

Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Проблемы со скафандром привели к тому, что внекорабельные работы российских космонавтов завершились досрочно. Первым на МКС вернулся Олег Артемьев, вслед за ним в шлюзовой отсек отправился Денис Матвеев. О том, что произошло в открытом космосе, — в материале «Газеты.Ru».

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили свой выход в космос, об этом в «Роскосмосе» сообщили в своем Telegram-канале. Решение о возвращении на Международную космическую станцию принял Центр управления полетами.

«Самочувствие экипажа хорошее. Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», – сообщает госкорпорация.

Ранее Артемьев, который также является спецкором ТАСС, из-за проблем со скафандром был вынужден завершить выход в открытый космос.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», – сказал сотрудник ЦУПа космонавту во время переговоров.

После этого космонавт «вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра» (Артемьев использовал «Орлан-МКС» №5 с красными полосками).

В «Роскосмосе» пояснили, что причина произошедшего – «аномалия в работе аккумуляторной батареи в скафандре».

Ситуация контролируется ЦУПом, добавили в госкорпорации. Отмечается, что здоровью космонавта ничего не угрожает.

Вслед за Артемьевых в шлюзовой отсек вернулся и Денис Матвеев, который был одет в «Орлан-МКС» №4 с синими полосками.

«Денис, начинаем перемещение в сторону шлюзового отсека. Не торопись. Доходи до укладки из-под камер, и там укладку захватим с собой», – сказал специалист Центра управления полетами.

Артемьев и Матвеев выходили в космос через выходной люк модуля «Поиск» МКС. В рамках российской программы внекорабельной деятельности они должны подготовить к работе европейский манипулятор ERA, который управляется дистанционно, обслуживая российский сегмент.

Им предстояло установить две телекамеры и отсоединить стартовые кольца с двух концевых эффекторов ERA, чтобы манипулятор стал легче. Кроме того, космонавты должны были переместить внешний пульт и протестировать управление манипулятором и если осталось бы время выполнить еще несколько задач, в том числе сменить рамку с защитными стеклами на одной из видеокамер.

Все действия космонавтов транслировались в прямом эфире с 16:20 мск.

Продолжительность выхода в космос должна была составить около семи часов, но завершилась спустя почти четыре часа. За 2022 год для российских космонавтов это был пятый выход в космос.

В предыдущий раз внекорабельные работы проводились в ночь с 21 на 22 июля. Тогда в открытый космос выходили Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. На внешнем борту МКС они провели более семи часов. За это время Артемьев и Кристофоретти запустили 10 наноспутников, сняли с модуля «Поиск» и переместили на «Науку» платформы с адаптерами. На «Поиск» установили адаптер ERA, переведя его пульт управления в режим хранения.

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