«Камни в почках — как собаки — чем меньше, тем злее»: чем страшна мочекаменная болезнь

Откуда берутся камни в почках, что будет, если от них не избавиться и с чем можно спутать симптомы почечной колики, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии и хирургической андрологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Игорь Серегин.

— Мочекаменная болезнь считается преимущественно старческой проблемой. Насколько часто с камнями в почках сталкивается молодежь?



— Представление, что мочекаменной болезнью больше страдают пожилые — это неправильно. В более чем половине случаев болезнь диагностируется у людей в возрасте от 20 до 50 лет — то есть в наиболее активном, трудоспособном периоде жизни. Некоторые случаи мочекаменной болезни носят рецидивирующий характер. В среднем, если брать по России, то заболеваемость мочекаменной болезнью колеблется от 1% до 20%, и выше она среди мужчин, чем у женщин.

— Почему возникает болезнь?



— Образование камней в почках вызвано нарушением обмена веществ, которое возникает под воздействием различных причин, как внешних, так и внутренних.

Основные факторы риска — малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаточное количество и качество потребляемой жидкости.

Есть генетические факторы — то есть предрасположенность к мочекаменной болезни. Самый простой способ, которым можно узнать о своей генетической предрасположенности — спросить у родственников, была ли у кого-то из них, в том числе и дальних, мочекаменная болезнь.

Также риск повышен у людей, с пороками развития почек и мочевых путей. Есть болезни, повышающие риск камнеобразования — гиперпаратиреоз (избыток паратгормона), подагра, заболевания желудочно-кишечного тракта, остеопороз и нефропатии.

— В аптеках продаются всякие урологические сборы, БАДы для почек. Люди, пожилые в первую очередь, любят покупать такие препараты, чтобы поддержать здоровье. Не опасна ли такая забота о себе?



— БАДы действительно применяются активно в урологии при лечении и мочекаменной болезни, и пиелонефрита, и цистита. Они обладают мочегонным, противовоспалительным, спазмолитическим эффектом. В основном это средства растительного происхождения.

БАДы — не лекарства, но это не значит, что человек может назначать их себе сам.

Необходима консультация врача, чтобы определить показания, противопоказания и выбрать подходящий препарат.

— Существует несколько видов почечных камней. С чем связано образование того или иного типа?



— Вообще камни делятся по составу. Уратные (мочекислые) камни образуются при нарушении обмена мочевой кислоты, из-за избытка пуринов и встречаются у 5–15 % людей, страдающих мочекаменной болезнью.

Оксалатные камни, которые встречаются чаще всего и образуются в почках вследствие избытка кальциевых солей щавелевой кислоты. Они имеют большую плотность, поэтому их легко диагностировать как при УЗИ, так и при рентгене. Фосфатные — состоят из кальциевых солей фосфорной кислоты. Чаще всего образуются в щелочной моче при нарушении обмена веществ. В 80% причиной является наличие инфекции мочевыводящих путей, в остальных случаях – метаболические нарушения фосфорно-кальциевого обмена. Цистиновый тип камнеобразования относится к наследственному заболеванию, которое передается по аутосомно-рецессивному типу наследования. Также есть смешанные камни, которые формируются за счет трех основных типов – оксалатного, фосфатного и мочекислого.

Снизить вероятность образования камней можно с помощью соблюдения общих профилактических мер, главная из которых — достаточное количество употребляемой жидкости, примерно 2,5-3 литра в сутки для взрослого человека без заболеваний, при которых рекомендовано ограничивать поступление жидкости — например, болезней сердца.

Это позволяет не допускать сгущения мочи и образования в ней кристаллов. Также важно вести активный образ жизни, поддерживать массу тела в пределах нормы — избыточный вес тоже способствует камнеобразованию. Что касается рациона — чем он разнообразнее, чем богаче различными продуктами, тем лучше. Злоупотребление же той или иной категорией продуктов приводит к нарушению обменных веществ в организме.

Общим правилом питания при мочекаменной болезни (МКБ) является регулярный прием пищи 3-5 раз в сутки.

– Нужно ли как-то менять свой рацион в зависимости от типа выявленных камней?



– При диагностированной мочекаменной болезни образ питания зависит от состава камней. При уратных камнях нужно ограничить поступление в организм пуриновых оснований, а именно сократить в рационе жареные или копченые мясные продукты, грибные блюда, сильные и едкие приправы, продукты из какао-бобов, кофе и увеличить долю растительных продуктов, которые подщелачивают мочу. Это кисломолочные продукты, различные крупы (овес, гречка, пшено), фрукты (особенно сладкие), овощи (практически любые), натуральные соки.

Если же брать фосфатный уролитиаз, то цель диеты — нормализовать кислотный баланс и тем самым прекратить появление кальциевых солей. Это достигается повышением содержания в еде витамина А, увеличением кислотности мочи, отказом от соли в пище, водной нагрузкой до 2,5 литров жидкости в день, уменьшается употребление в пищу продуктов, которые содержат кальций (в том числе молоко и молочные продукты, яйца, сыр). Если камни инфекционного характера, в первую очередь надо разбираться с наличием инфекции в мочевых путях.

При оксалатных камнях нужно ограничить потребление продуктов, содержащих щавелевую, лимонную и аскорбиновую кислоту — зелень, щавель, шпинат, чай, какао. Животные белки тоже стоит сократить. Продукты, которые способствуют понижению уровня щавелевой кислоты: яблоки, виноград, сливы и многие другие фрукты.

Увеличение доли каких-либо продуктов в рационе обсуждается непосредственно с врачом, при учете особенностей типа камнеобразования, организма пациента и сопутствующих заболеваний.

— Сколько времени занимает формирование камня? И можно ли его обнаружить случайно?



— Формирование камней индивидуально для каждого пациента, на это влияет много факторов. Где-то порядка 50% пациентов с мочекаменной болезнью имеют минимум один рецидив за свою жизнь, а до 20% — 2-3 и более рецидивов. Поэтому тут говорить о том, как растет быстро камень, очень сложно.

Мочекаменная болезнь может длительное время протекать бессимптомно и камни действительно можно заметить случайно, при проведении УЗИ или КТ по другому поводу. Например, если камень, находящийся в почке, имеет большие размеры, неподвижен и не вызывает нарушения оттока мочи, то боли и других симптомов может не быть вообще.

У урологов даже бытует такое мнение: камни – что собаки — чем меньше, тем злее. Потому что от мелкого камня могут возникнуть более серьезные осложнения, чем от большого коралловидного, который занимает всю почку и уже никуда не убежит. А маленький может сместиться, переместиться в мочеточник и перекрыть его, нарушить отток мочи, вызвать почечную колику.

– Если человек узнал, что у него есть камни в почках, но при этом они его никак не беспокоят, ему нужно с ними что-то делать?



– В первую очередь нужно обратиться к врачу. Не все камни надо оперировать. Врач определяет показания и тактику лечения. На начальных этапах и при небольших размерах камней актуальны консервативные методы лечения, которые помогают растворить камни и вывести их из организма. При более крупных показаны эндоскопические методы лечения и дистанционная литотрипсия.

Примерно 80% бессимптомных камней требуют оперативного вмешательства в течение пяти лет наблюдения и сопряжены с большим риском необходимости проведения более инвазивных процедур.

— А как работает литотрипсия?



— Дистанционная или, как ее еще называют, ударно-волновая литотрипсия — это метод избавления от камней почек и мочеточников, при котором камни разрушаются на мелкие фрагменты сфокусированной ударной волной, импульсом, который генерируется вне тела пациента.

— Слышала, что при таком подходе есть риск, что фрагменты камня разлетятся и повредят ткани почки...



— Литотрипсия применяется при наличии небольших камней в почках и мочеточнике. Для нее есть конкретные показания — камни в почках или в мочеточнике не более 1,5 см и плотностью не более 1000 единиц по шкале Хаунсфилда (HU), с неосложненным течением и нормальной проходимостью мочеточника.

Эти камни дробятся на мелкодисперсные фрагменты и самостоятельно отходят. Если дробить камень более 2 см, то есть вероятность его фрагментации на крупные части, спонтанное отхождение которых затруднено и может привести к такому осложнению, как «каменная дорожка».

В целом, вероятность тех или иных осложнений при дистанционной литотрипсии низкая. Крупные камни действительно представляют проблему, но для крупных и плотных камней используются другие малотравматичные способы их удаления.

Следует отметить, что в настоящее время доля «традиционных» оперативных вмешательств составляет не более 2-3%. Если камень находится в мочеточнике, к нему можно «подобраться» через уретру, не повреждая ткани. При такой операции пациент уже на следующий день может быть выписан из больницы домой. Если камень расположен в почке — инструменты можно подвести к нему через небольшие проколы в поясничной области. Затем под визуальным контролем камень дробится с помощью ультразвуковой, пневматической или лазерной энергии, и его фрагменты удаляются. Такой подход позволяет избавиться от любого конкремента, даже самой сложной формы, такого как коралловидный. Наша больница является одной из первых, где были внедрены все эндоскопические методы лечения, и сейчас мы активно ими пользуемся.

— Нужно ли периодически обследовать почки просто на всякий случай, чтобы вовремя поймать камень, если он там образуется?



— Конечно. Когда вы знаете причину — вы вооружены.

Выбор метода лечения следует делать, основываясь на размере и локализации камня его плотности, наличии доступного оборудования. Одно из основных проявлений мочекаменной болезни – почечная колика, и ее важно отличать от заболеваний со схожей симптоматикой. К ним относятся острые хирургические патологии, например, аппендицит и печеночная колика, неврологические – поясничный остеохондроз и пояснично-крестцовый радикулит, гинекологические заболевания – внематочная беременность, перекрут кисты яичника.

Первая линия диагностики камней почек и мочеточников – ультразвуковое исследование. УЗИ способно определить расположение, размеры и степень блокировки камнем мочевых путей. Однако только рентгенологическое исследование и компьютерная томография способны определить плотность и точные размеры камня, что является определяющим фактором в выборе метода лечения.

Особенно внимательными в этом плане нужно быть людям, которые работают в авиационной, железнодорожной, морской отрасли. Иначе есть риск, что камень начнет отходить, а сделать ничего будет нельзя. Таким людям необходимо регулярно обследоваться, лечиться и профилактически удалять камни.

— Всегда ли при почечной колике нужно вызывать «скорую»?



– Если вы не знаете, что именно у вас болит и с чем это связано, конечно, «скорую» надо вызывать. А если вы обследованы и знаете, что у вас есть мелкий камень в почке, до 4-5 мм, и возникла почечная колика, но боль терпимая — вы можете ее купировать лекарствами, но обязательно нужно обратиться амбулаторно в поликлинику и согласовать вопрос обследования и лечения с врачом. При конкрементах до 5 мм без нарушения оттока мочи, без осложнений, без острого пиелонефрита можно проводить амбулаторно консервативную терапию для того, чтобы камень самостоятельно вышел.

Но обращаться за помощью к медикам в любом случае нужно обязательно – чтобы приступ не повторился, нужно устранить первопричину, вызвавшую его, а это можно сделать только с врачебной помощью.

Если же колика не купируется лекарствами, начинает усиливаться, повышается температура — больного нужно срочно госпитализировать. Отсутствие своевременной терапии усиливает воспаление, инфекция распространяется по организму, развивается острый пиелонефрит, абсцесс почки и уросепсис. При подобном развитии ситуации возможен летальный исход.

— А если не пытаться избавиться от камня в почке, к чему это приведет?



— Во-первых, камень сам по себе вызывает воспалительные изменения, он может быть инфицирован. Камень может вызвать нарушение оттока мочи из почки, что приводит и к почечной колике, к острому пиелонефриту и может спровоцировать бактериотоксический шок с самыми тяжелыми последствиями. При гидронефрозе препятствие для оттока мочи проводит к расширению полостной системы почки и к постепенному угнетению ее функционального состояния (вплоть до полной атрофии).

То есть моче некуда деваться, почка расширяется, паренхима страдает, почка гибнет. У многих пациентов на этом этапе боли, как правило, уже стихают, и человек практически ничего не чувствует и, соответственно, не обращается к врачу. И живет с неработающей почкой как с миной замедленного действия.

Есть пациенты, которые поступают с камнями в мочеточнике, скажем, 1,5-2 см, и когда с ними беседуешь, они говорят — перенесли ранее приступ, но вроде бы все купировалось, прошло. Иммунитет организма справился, но почка перестала работать. Иногда нам удается восстановить ее работу — мы накладываем нефростому, создаем отток мочи из почки, и наблюдаем в течение 1,5-2 месяцев, восстановилась ли работа почки или нет. Если какая-то надежда есть, мы стараемся бороться за почку в любом случае.

Рецидивирующий характер камнеобразования при отсутствии адекватного лечения приводит к хроническому воспалительному процессу — хроническому пиелонефриту, поражающему, как правило, обе почки. Исходом длительного воспаления может быть потеря функциональной активности, сморщивание почек с развитием хронической почечной недостаточности и необходимостью гемодиализа.