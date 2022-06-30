Промывка мозга: как пародонтит повышает риск болезни Альцгеймера

Активное размножение в полости рта патогенных бактерий способно приводить к воспалительным процессам в мозге и накоплению белков, связанных с болезнью Альцгеймера, выяснили китайские ученые. Более ранние работы также показали, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано с некоторыми бактериями — например, вызывающими гингивит (воспаление десен) или поражающими дыхательные пути. «Газета.Ru» спросила у специалистов, грозит ли деменция тем, кто плохо чистит зубы.

Один из основных признаков болезни Альцгеймера — образование в мозге отложений специфических белков. Это бета-амилоиды и скопления тау-белка — так называемые нейрофибриллярные клубки. Более ранние исследования показали, что их появление часто бывает связано с плохой гигиеной рта, и у людей с болезнями десен болезнь Альцгеймера встречается чаще.

Бактерия Treponema denticola обитает во рту человека. Она способна провоцировать воспаления десен, а при отсутствии лечения приводит к пародонтиту и, впоследствии, образованию в деснах абсцессов и свищей.

Исследователи из Сычуаньского университета в Китае на протяжении 24 недель перорально вводили T. denticola самцам мышей, а затем изучили изменения, произошедшие в их мозге. О результатах эксперимента они рассказали на конференции Международной ассоциации стоматологических исследований, прошедшей онлайн.

«Данное исследование показало, что T. denticola может поражать гиппокампы мышей и способствовать гиперфосфорилированию тау-белка, активируя нейровоспаление в гиппокампах мышей», — отметили авторы работы.

Предыдущие работы показали, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано и с другими бактериями — например, вызывающими гингивит или поражающими дыхательные пути.

Тем не менее, говорить, что бактериальные инфекции рта напрямую связаны с болезнью Альцгеймера, пока рано.

«Никаких прямых доказательств возникновения при болезнях полости рта в мозге нейродегенеративного процесса, характерного для болезни Альцгеймера, до сих пор не получено или, во всяком случае, не опубликовано. Ибо «после того не значит вследствие того»,

— рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории функциональной биохимии нервной системы ИВНД и НФ РАН, доктор биологических наук Михаил Степаничев. — Если проникновение бактерий и возможно, то, скорее всего, это будет способствовать развитию воспалительного ответа и активации «макрофагов» мозга — клеток микроглии. Последующее усиление воспаления и выброс из микроглиальных клеток в среду, окружающую нейроны, молекул, характерных для развития этой реакции, может способствовать индукции и/или развитию медленных дегенеративных изменений в мозге, т.е. приводить к повреждению и/или гибели нейронов и дальнейшей активации микроглии. Однако все это (роль бактерий) требует более серьезных и подробных исследований, чем те, что имеются на сегодняшний день».

Теории о влиянии бактерий на развитие болезни Альцгеймера появились недавно и требуют тщательной проверки, подтвердил «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиники» Евгений Пахомов.

«В исследованиях речь идет о таких бактериях, как Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis и Chlamydophila pneumoniae. Исходя из фактических данных и гипотез, бактерии, обитающие в носовой или в ротовой полости, попадают в определенные структуры головного мозга человека и вызывают появление патологических амилоидных бляшек, отложения амилоида, возникновение гиперфосфорилированного тау-белка и патологических нейрофибриллярных клубочков. Эти три показателя являются патологическими, то есть далеко выходят за предельно допустимые значения. Поэтому в неврологии и психиатрии они ассоциированы с болезнью Альцгеймера», — рассказал он.

Исследования на мышах и клеточных культурах действительно показывают, что бактерии в веществе головного мозга связаны с образованием патологических отложений белка, и бактериальные инфекции могут рассматриваться как потенциальный фактор риска. Однако сама болезнь Альцгеймера изучена недостаточно, чтобы делать выводы о конкретных ее причинах, считает врач.

На данный момент существует три основных теории возникновения болезни Альцгеймера, добавил Пахомов. Согласно амилоидной теории, болезнь возникает в результате нарушения метаболизма бета-амилоида, который откладывается в веществе головного мозга и в мозговых и менингеальных сосудах. Это может быть обусловлено, в частности, генетическими факторами и нарушениями оттока ликвора в глимфатической системе, которая с помощью спинномозговой жидкости выводит из тканей центральной нервной системы продукты жизнедеятельности, включая бета-амилоиды и тау-белки. Сосудистая теория гласит, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть амилоидная ангиопатия, то есть откладывание амилоида в мелких сосудах головного мозга. Нейровоспалительная теория — что когда происходит активация микроглии из-за накопления амилоида, возникает нарушение гематоэнцефалического барьера с нейровоспалительными изменениями.

Есть и другие предположения, связывающие болезнь Альцгеймера с нарушением активности ферментов и прочими изменениями в работе мозга, обычно обусловленными возрастом. Также большую роль играет генетический фактор.

«Я придерживаюсь мнения, что болезнь Альцгеймера зависит от возраста, и в вероятности ее развития большую роль играет положительный семейный анамнез. Безусловно, я, как ученый, считаю, что эти теории следует изучить и дополнить», — заключил Пахомов.

Бета-амилоидные белки вырабатываются в мозге человека постоянно и выводятся из него с помощью глимфатической системы. Однако воспалительные заболевания в полости рта или носа могут затруднить отток ликвора, что косвенно замедлит и удаление из мозга накопившихся белков, приведя к образованию отложений. И, даже если бактерии не доберутся до мозга напрямую, косвенно появление воспалительных очагов все же может повысить риски развития болезни Альцгеймера или усугубить уже начавшееся расстройство.

Иными словами, тщательная гигиена полости рта и своевременное лечение болезней десен способны несколько снизить риски развития болезни Альцгеймера.