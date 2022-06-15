«Свести к минимуму расизм»: оспе обезьян дадут новое название

Глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Аданом Гебрейесус заявил, что название оспы обезьян изменят. Решение было принято вскоре после обращения ученых из разных стран, посчитавших, что маркировка заболевания «дискриминационная и стигматизирующая». Кроме того, по их словам, нынешнее название не соответствует рекомендациям ВОЗ, согласно которым при наименовании болезни нужно избегать географических регионов и названий животных.

Болезнь «необычна и вызывает тревогу»

Теодор Гебрейесус заявил, что в ВОЗ поступили сообщения о более чем 1600 подтвержденных случаях оспы обезьян. По его словам, болезнь затронула уже 39 стран. Среди них в семи государствах заболевание встречалось и раньше, в 32 оно было выявлено впервые.

«В этом году было зарегистрировано 72 случая смерти из ранее затронутых стран. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти из недавно пострадавших государств, хотя ВОЗ пытается проверить новостные сообщения из Бразилии о смерти, связанной с оспой обезьян», — сказал Гебрейесус, выступая на пресс-конференции, его заявление приводится на сайте организации.

По его словам, ВОЗ нацелена на помощь странам, пытающимся «сдержать передачу и остановить вспышку с помощью проверенных инструментов общественного здравоохранения», включающих эпиднадзор, отслеживание контактов и изоляцию инфицированных пациентов.

«Сегодня мы также опубликовали временное руководство по использованию вакцин против оспы обезьян. ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян. Хотя ожидается, что вакцины против оспы обеспечат некоторую защиту от оспы обезьян, клинические данные и поставки ограничены», — продолжил глава ВОЗ.

Он отметил, что любое решение об использовании вакцин должно приниматься «лицами, которые могут подвергаться риску, и их поставщиком медицинских услуг» на основе «оценки рисков и преимуществ в каждом конкретном случае». Гебрейесус также подчеркнул, что организация здравоохранения «тесно сотрудничает» с государствами-членами и партнерами «в разработке механизма справедливого доступа к вакцинам и методам лечения».

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — добавил он.

Глава организации здравоохранения заключил, что «глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», поэтому он решил «созвать Чрезвычайный комитет» уже на следующей неделе. Участникам мероприятия предстоит оценить, является ли вспышка болезни «чрезвычайной ситуацией» в области общественного здравоохранения, «имеющей международное значение».

Дискриминация и расизм

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в организации здравоохранения сообщило, что ВОЗ переименует вирус обезьяньей оспы, чтобы «свести к минимуму стигматизацию и расизм».

«На прошлой неделе более 30 ученых из разных стран заявили, что маркировка обезьяньей оспы является дискриминационной и стигматизирующей, и что необходимо «срочно» переименовать ее. По словам представителя ВОЗ, нынешнее название не соответствует рекомендациям ВОЗ, в которых рекомендуется избегать географических регионов и названий животных», — говорится в статье.

В своем письме ученые пояснили, что «в контексте нынешней глобальной вспышки постоянные ссылки» на оспу обезьян «как африканский» вирус «не только неточны, но также являются дискриминационными и стигматизирующими».

Представитель ВОЗ также сообщил агентству, что «консультируется с экспертами по ортопоксвирусам» — семейству, к которому принадлежит оспа обезьян. Вместе они пытаются подобрать «более подходящие названия». Авторы материала отметили, что под переименование также попадает свиной грипп.

«Названия болезней должны быть изменены для минимизации негативного воздействия. А также для того, чтобы избежать оскорбления каких-либо культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп», — пояснил источник Bloomberg.

В статье также отмечается, что оспа обезьян была характерна для Западной и Центральной Африки на протяжении десятилетий. Случаи заболевания «в основном были связаны с передачей инфекции от животных, а не от человека к человеку». Хотя до сих пор неясно, как люди заразились оспой во время нынешней вспышки, теперь «вирус распространяется через тесный, интимный контакт».

Авторы материала добавили, что некоторые организации предупреждают о «стигматизации» в сообщениях об обезьяньей оспе. Например, в конце мая Африканская ассоциация иностранной прессы обратилась к западным СМИ с просьбой «прекратить использовать фотографии чернокожих, чтобы подчеркнуть, как выглядит заболевший в статьях о США или Великобритании».

«Как и любое другое заболевание, она (оспа обезьян) может возникнуть в любом регионе мира и поразить любого, независимо от расы или этнической принадлежности. Поэтому мы считаем, что никакая раса или цвет кожи не должны быть лицом этой болезни», — пояснили в ассоциации.

Согласно открытым источникам, оспа обезьян – вирус, который передается человеку воздушно-капельным или контактным путем, родственный истребленной к 1980-м годам натуральной оспе. Свое название болезнь получила потому, что впервые она была обнаружена в колонии подопытных обезьян в 1958 году.