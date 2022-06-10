Перестройка мозга: можно ли определить депрессию по МРТ

Размер передней поясной коры (зоны мозга, важной для обработки эмоций) связан с риском развития депрессии, выяснили американские исследователи. Почему может наблюдаться такая связь, какие еще анатомические особенности мозга связаны с депрессией, и сможем ли мы когда-нибудь диагностировать ее по МРТ, «Газете.Ru» рассказали российские нейробиологи.

Уменьшение объема передней поясной коры, области мозга, важной для обработки эмоций, связано с появлением симптомов депрессии, выяснили специалисты Юго-западного медицинского центра Техасского университета. Об этом они рассказали в статье журнала Psychiatry Research: Neuroimaging.

Исследователи изучили данные о 1803 взрослых добровольцах, которые прошли масштабное обследование, в том числе МРТ мозга, а также заполнили опросник, посвященный симптомам депрессии. Часть добровольцев сообщала о грусти, вялости, потере интереса к другим людям и видам деятельности, нарушениях аппетита и мыслях о самоубийстве.

Более выраженные симптомы депрессии оказались связаны с уменьшением объема правой части передней поясной коры — области мозга, играющей роль в регуляции сердечного ритма и кровяного давления, а также участвующей в выполнении когнитивных функций, контроле эмоций и побуждений.

Изменения затрагивали преимущественно мужчин, у женщин они были выражены меньше.

«Эта важная для эмоциональной регуляции область мозга может отличаться у людей с депрессией, — отмечают авторы работы. — Правая часть передней поясной коры задействована в широком спектре когнитивных процессов, включая регулирование эмоциональных конфликтов и оптимистических предубеждений».

Аналогичная взаимосвязь выявлялась и в более ранних исследованиях, однако впервые ее удалось показать на такой большой выборке. Кроме того, исследователи учли сведения не только о людях с клинически подтвержденной депрессией, но и просто симптомами этой болезни.

Результаты исследования не говорят о причинно-следственной связи, поясняют ученые. Уменьшенная передняя поясная кора могла быть как причиной симптомов депрессии, так и ее следствием.

«Поясная извилина, часть поясной коры -– это самый высший корковый отдел лимбической системы мозга, той самой, которая отвечает за формирование эмоционального фона всех мозговых процессов. Поэтому не удивительно, что в новом исследовании на большой выборке пациентов исследователи обнаружили уменьшение объема передней части этой извилины в правом полушарии мозга при клинической депрессии, одним из главных симптомов которой как раз является нарушение эмоциональной сферы, — рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Александр Каплан. — Загадкой остается, почему именно уменьшение объема, и почему этот эффект обнаружился только у мужчин.

Обычно функциональное уменьшение объема мозговой структуры происходит в связи с существенным обеднением числа нервных связей между нейронами.

Это происходит при чрезмерной специализации функционала этой структуры, уменьшением спектра вариантов ее состояний. Так, к примеру истончаются некоторые участки коры у шахматистов гроссмейстерского уровня, — объясняет Каплан. — Не исключено, что психологическое «застревание» на каких-то травмирующих обстоятельствах жизни приводит к подобным структурным изменениям в передней поясной извилине, которые и переводят первоначально легкое депрессивное состояние в устойчивую клиническую форму. Почему только у мужчин, хотя женщины во всем мире в два-три раза чаще страдают депрессией в течение жизни? Возможно, это связано с исходными гормональными различиями между мужчинами и женщинами, которые могут усиливать или притормаживать развитие структурных перестроек в поясной извилине», — размышляет ученый.

Особенности строения мозга действительно связаны с риском развития депрессии, но не стоит делать выводы на основании размеров лишь одной зоны, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, кандидат психологических наук Ольга Сысоева.

«Говорить про одну или две структуры — это упрощение. Например, пониженная выработка того же серотонина влияет вообще на всю работу мозга. Есть определенные паттерны, когда одни зоны мозга чуть больше вовлечены, другие чуть меньше, но в целом мозг сложен и работает в системе, — пояснила она. — Неокортекс (основная часть коры головного мозга человека) связан со многими областями, в частности с миндалевидным телом, с фронтальной корой, и при депрессии эти связи ослабевают. Получается, что у человека нарушена обработка информации, контроль, вовлечение в эмоции. Симптомы могут развиться после приема каких-то лекарств. Другие авторы показывали, что с годами увеличивается риск возрастной депрессии, что тоже может быть связано с уменьшением объемов мозга».

«Конечно, депрессия, особенно в клиническом ее выражении, затрагивает многие психические функции, что косвенно свидетельствует о наличии структурных перестроек во многих мозговых образованиях. В частности, мета-анализ данных нейровизуализации при глубокой депрессии показывает, что, по сравнению с контрольным уровнем, у пациентов с депрессией отмечается увеличение объема базальных ганглиев, таламуса, гиппокампа и лобной доли, в том числе орбитофронтальной коры и прямой извилины», — добавляет Каплан.

Кроме того, в развитии депрессии вообще проблематично выделить какой-то доминирующий фактор — и особенности мозга, и определенные гены, и жизненные обстоятельства вносят свой вклад. Все эти факторы взаимно влияют друг на друга, и сыграть определяющую роль может каждый из них.

«Есть генетический фактор депрессивных расстройств. Экспрессия генов, связанных с предрасположенностью к депрессии, может меняться под воздействием внешних условий. Например, нарушение функции гена, отвечающего за выработку серотонина, связывают с риском депрессии при определенных воздействиях.

То есть, если у тебя в детстве было много стрессовых факторов, и у тебя при этом определенные генетические особенности, у тебя увеличивается риск депрессии.

Белок SERT, транспортер серотонина, вовлечен в связанность поясной коры с миндалевидным телом. То есть, если у человека определенный генотип, у него эта связанность меньше. Можно сказать, что факторы, которые влияют на размер и связанность поясной коры с миндалевидным телом, приводят к меньшей устойчивости ко внешним событиям, которые потом провоцируют депрессию», — поясняет Сысоева.

Большинство исследований, посвященных связи особенностей строения мозга с риском развития депрессии или иных заболеваний, носят скорее сравнительный характер и выявляют различия между разными группами людей. Однако есть шанс, что в будущем комплексные обследования, включающие МРТ мозга, позволят надежно оценивать риски для отдельно взятого пациента, считает Сысоева.

«Человек — очень сложная система, и мозг всегда взаимодействует и с внешними факторами. В медицине мы движемся к тому, что человек будет рассматриваться как целостный организм со своими индивидуальными особенностями. По определенным паттернам можно будет определять, есть ли у пациента склонность к депрессии, к какому ее типу, на какую терапию человек будет отвечать лучше всего. Есть работы, где рассматривался размер поясной коры и как ее центры отвечают на лекарства, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И получалось, что у кого размер поясной коры больше, тот лучше отвечает на терапию. Со стопроцентной точностью, думаю, выводы не получится делать никогда, но относить людей к каким-то группам — вполне реально. Это сложно, но какие-то прогнозы исходя из размера отделов мозга, если учитывать и другие факторы, вполне могут быть», — считает Сысоева.

Определить предрасположенность человека к депрессии в раннем возрасте, особенно до пубертатного периода, в настоящее время маловероятно даже по данным фМРТ, отмечает Каплан. Для взрослых же наличие морфометрических указаний на клиническую депрессию, как в случае с уменьшением объема передней поясной извилины, может быть основанием для неблагоприятного прогноза. Но вероятность того, что этот прогноз сбудется может быть не настолько высокой, чтобы беспокоить этим прогнозом самого пациента, заключает ученый.