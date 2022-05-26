Перезагрузка мозга: как электросудорожная терапия спасает от суицида

Электросудорожная терапия на 50% снижает риски суицида у пациентов с депрессией, выяснили канадские психиатры. Насколько ЭСТ распространена в России, в каких случаях применяется и не опасна ли такая «перезагрузка» для мозга, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Электросудорожная терапия на 50% снижает риски самоубийств среди пациентов с депрессией, выяснили специалисты из Центра борьбы с зависимостями и психического здоровья в Канаде. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале The Lancet Psychiatry.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) — получивший распространение после 1930-х годов метод лечения психических и неврологических заболеваний, при котором с помощью пропускания электрического тока через мозг пациента вызывается судорожный припадок. Сегодня ЭСТ применяется, как правило, в случаях, когда другие способы не дали положительного эффекта.

«Врачи и пациенты выражают большую неуверенность в том, стоит ли проходить курс лечения ЭСТ, — поясняют авторы работы. — Отчасти это связано с неверными представлениями о том, что такое ЭСТ и когда ее следует применять. Часть из них связана с сохраняющейся неопределенностью относительно потенциальных преимуществ и рисков».

Исследователи собрали сведения о 67 тыс. пациентов, лечившихся от депрессии в стационаре. Из них 9% прошли через электросудорожную терапию. Остальным такой вариант не предлагали, либо же они сами отказывались из страха перед процедурой.

В течение года после госпитализации количество самоубийств среди пациентов, прошедших ЭСТ, было на 50% ниже, чем у лечившихся иными способами. Также у них была ниже на 25% смертность от всех причин в течение года после выписки.

«Депрессия — основное психическое расстройство, способствующее суицидам, а ЭСТ — эффективный метод лечения депрессии.

Раз она способствует снижению депрессивной симптоматики, то и риск самоубийств снижается, это логично»,

— рассказал «Газете.Ru» доктор медицинской психологии, заведующий лабораторией Центра судебно-психиатрических экспертиз при Центральной московской областной психиатрической больнице Виктор Гульдан.

ЭСТ, как правило назначают в случае, когда не помогли ни антидепрессанты, ни психотерапия, ни иные методы лечения, отмечает Гульдан. Дело, впрочем, не столько в возможных побочных эффектах процедуры, сколько в ее негативной репутации, сформированной кино и книгами, а также в сложности технической реализации.

«ЭСТ звучит пугающе, выглядит пугающе, но сама по себе она не калечащая, не болезненная, — пояснил «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов. — Процедура проводится под седацией, под наркозом. Но она требует специальной аппаратуры, требует высокой квалификации специалиста. Ее и раньше направо-налево не применяли, а сейчас аппаратов для нее осталось немного. ЭСТ была и остается вариантом последнего выбора при лечении депрессии. В частности, бывает, что когда никакая медикаментозная терапия не помогает — остается только ЭСТ».

Среди побочных эффектов ЭСТ пациентов чаще всего беспокоит риск потери памяти. Однако, отмечает Бесчастнов, потеря долговременной памяти встречается крайне редко. При этом забыть о событиях, происходивших незадолго до или после процедуры пациент действительно может. Впрочем, ЭСТ обычно назначается в случаях, когда альтернатив уже не остается, и польза от процедуры перевешивает возможные негативные эффекты.

«Речь идет о крайне тяжелых состояниях, когда другого выбора нет, и когда возможные побочные эффекты — это риск, на который можно пойти», — говорит Бесчастнов.

Гульдан допускает, что, при наличии показаний, можно было бы проводить пациенту ЭСТ еще до медикаментозной терапии, — но на практике такой подход встречается редко, и врачи предпочитают начинать лечение депрессии с антидепрессантов.

«Пока больной еще не залечен различными препаратами, старые дедовские методы очень хороши. Потому что любое лечение психотропными препаратами ведет к тому, что меняется эмоциональность, это может влиять на мотивацию, а от ЭСТ в этом плане как раз меньше всего побочной симптоматики», — считает он.

Несмотря на то, что ЭСТ существует уже почти целый век, механизм ее воздействия на мозг так толком и не изучен.

«ЭСТ каким-то образом перезагружает мозг, его химическую активность — и есть надежда, что он заработает в более здоровом формате. Существует множество теорий того, что именно происходит, но к единому мнению наука не пришла», — объясняет Бесчастнов.

ЭСТ значительно снижает риск смерти от самоубийства и при этом безопасна с медицинской точки зрения, заключают авторы исследования. Они подчеркивают, что необходимо обеспечить доступ к ЭСТ для всех пациентов, госпитализированных с тяжелой депрессией.