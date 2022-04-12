«Гагарин с этим мальчишкой фактически спас мать с отцом»

Во время оккупации в 1943 году будущий космонавт Юрий Гагарин с соседским мальчиком спас мать и отца, замерзавших в снегу в нескольких километрах от деревни Клушино. «Газета.Ru» публикует ранее неизвестные кадры с рассказом об этой истории односельчанки Гагарина Юлии Зубовой. Кинорежиссер Юрий Сальников рассказал, откуда взялась эта запись, и как полет Юрия Гагарина перевернул его жизнь.

— Юрий Петрович, когда вы заинтересовались биографией Юрия Гагарина?

— 14 апреля 1961 года. 12 числа было объявлено о полете Гагарина, а 14 числа, нас первокурсников ВГИКа, послали на демонстрацию. Я учился в мастерской Романа Лазаревича Кармена, перед этим отучившись в Уральском государственном университете. Нас от ВГИКа было несколько человек, мне 25 лет, мы подбегали к разным майорам и просили разрешения – можно вас подкинуть несколько раз и очень бережно поставим на землю? Так мы человек трех успели покачать.

close 100% Юрий Сальников Андрей Махонин/ТАСС

Они терялись, говорили, что не летчики, а мы им отвечали, главное, то вы майор, как и Гагарин. Все это происходило на Проспекте Мира, где сейчас вход в метро ВДНХ, там была демонстрация, все шли на Красную площадь.

На Красной площади мы увидели три потока людей, миллионных. Они столкнулись, и организаторы обалдели, так как не думали, что будет такое столпотворение.

Так мой интерес пошел по нарастающей, все, что можно было прочитать в газетах, я прочитал. И как-то вечером Эдик Тополь со сценарного факультета, который стал прекрасным журналистом позднее, автор множества книг, таких, как «Журналист для Брежнева», «Любожид», вечером мне принес заявку на фильм, говорит: «Давай делать кино про Гагарина!».

Я говорю – давай.

— У тебя допуск есть?

— Нет.

— И у меня нет.

— Сколько фильмов вами снято на космическую тему?

— Потом я уже стал серьезно влезать в космическую тематику, хотя это была закрытая область. Только по космосу я снял 11 фильмов из 104.

Полет Гагарина стал очень мощным толчком, ведь мы, 25-летние ребята, гуляли тогда и спрашивали друг у друга – неужели мы все это сделали? Тогда все говорили «мы», была коллективность во всем. На всех его старт тогда произвел неизгладимое впечатление.

Когда Гагарин погиб, я уже работал на Шаболовке. Фильмом из пяти частей «Юрий Гагарин» в 1970 году я защищался во ВГИКе. Фильм отпечатали и отправили в 112 зарубежных стран, это была первая человеческая картина о Гагарине. Впервые мне тогда давала интервью для картины его жена Валентина Ивановна.

Еще один мой фильм – «Земное притяжение» о подготовке и полете корабля «Союз-9» с экипажем в составе Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова в 1970 году. Фильмы мы тогда делали быстро, ребята, у которых были допуска, передавали нам секретные материалы.

— Как состоялась ваша встреча с односельчанкой Гагарина Юлией Васильевной Зубовой?

— В сентябре 1941 года немцы уже бомбили деревню Клушино, в которой родился Гагарин, и Гжатск. Заняв село, немцы просто выгнали Гагариных из дома, сделав из него мастерскую для заправки аккумуляторов. Отец, Алексей Иванович, быстро выкопал землянку, вообще он был мастер на все руки.

Там он сделал печку, которая очень долго держала тепло. В деревнях были такие старинные печки с полатями. И пацаны все туда набивались.

А если вдруг бомбежка, то к ним прибегали и соседские дети, и эта девочка Юля Зубова, и ее брат Витя, чуть постарше, которого немцы брали на работу, как взрослого.

Каждый год в течение долгого времени я ездил на Гагаринские чтения в Смоленскую область, и как-то решил узнать, живы ли еще какие-то свидетели, которые могут рассказать что-то о его детстве? Мне сказали, что есть такая Зубова, и мы с оператором поехали к ней. Она уже жила в городе Гагарин, это в 20 километрах от Клушино. Это был 2009 год, когда отмечалось 75-летие Гагарина.

Женщина эта умерла несколько лет назад. А пленку оператор мне не скопировал, и я про нее забыл. А не так давно вспомнил про нее.

— Почему вы решили тогда записать интервью с этой женщиной?

— Во-первых, любой человек, имевший что-то общее с Гагариным, интересен, так как он может что-то вспомнить. Интересно, что она сказала о хорошем к ним отношении со стороны немцев, их из дома не выгнали, и один немец даже поделился с ней рождественским подарком перед Новым годом.



Хороший получился рассказ о вечернем походе Гагарина за матерью с отцом, в котором много названий соседних сел – Попово, Тетерино…Ведь Гагарин с этим мальчишкой (братом Юлии Зубовой) фактически спас мать с отцом.

— Вы планируете это интервью использовать в будущем?

— Планы очень серьезные. Недавно мне исполнилось 87 лет, это довольно много, и я собираюсь сделать фильм про Гагарина, Титова, Шеппарда и Гленна. Но мешает полное отсутствие интереса к таким фильмам, мне говорят – а зачем нам космос? Фильм мы пробиваем уже год. Я собрал уникальный материал на часовую картину, но на такой фильм надо собрать два миллиона рублей…

Фактически уже два поколения не знают, кто такой Гагарин. Сейчас другое время... где-то год назад мы проводили съемки на Красной площади, смотрю, стоит парнишка, живые такие глазки… Спрашиваю – ты знаешь, кто такой Гагарин? Он говорит – может, это писатель? Вот вам и показатель.