Элегантные самочки: как распознать опасного клеща

Жители России сообщают о первых встречах с клещами. Какие из них наиболее опасны для животных и человека, от чего зависит сезонная активность клещей, какие болезни они переносят и от каких из них можно привиться, а от каких нужны иные методы защиты, «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Наталья Шашина.

Ближе к концу марта россияне начали сообщать о первых встречах с клещами — в Смоленске жители обнаруживают их на домашних животных после прогулок, на Алтае регистрируются обращения укушенных людей.

Из тысяч видов клещей для людей и животных наиболее опасны клещи рода Ixodes семейства иксодовых, рассказала «Газете.Ru» доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Наталья Шашина.

«В основном, у нас встречаются три вида, и все они — специфические переносчики наиболее опасных заболеваний: клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза и еще ряда болезней. В одной особи может быть до пяти возбудителей, — рассказала она.

— Есть клещи другого рода — это род Dermacentor. Это клещи, которые более склонны к крупным животным. Например, они встречаются там, где есть олени, лоси, собаки, которые их прокармливают — в том числе и в Москве».

Клещи рода Dermacentor вызывают у собак (и в целом у псовых) пироплазмоз, способный без лечения привести к смерти животного, особенно молодого. Попадая в организм, пироплазма приводит к разрушению эритроцитов, кроме того, для организма токсичны продукты ее жизнедеятельности. При остром пироплазмозе наблюдается повышение температуры, бледность слизистых оболочек, моча темнеет, а кал, наоборот, светлеет, могут наблюдаться рвота и понос с примесью крови. Без лечения животное с высокой вероятностью погибает спустя 4-5 дней после появления первых симптомов.

На человека Dermacentor нападают неохотно, но иногда это происходит, отмечает Шашина. Людей эти клещи способны заразить риккетсиозами — острыми заболеваниями, вызывающими лихорадку и сыпь.

«С точки зрения животных, пожалуй, наиболее опасен род клещей Hyalomma, — добавляет эксперт. — В частности, на территории РФ — Hyalomma marginatum. Эти клещи опасны и для человека, потому что поддерживают эпизоотию крымской геморрагической лихорадки среди сельскохозяйственных копытных животных».

В Москве достаточно различать два рода — Dermacentor и Ixodes.

«Они очень легко отличаются внешне, — говорит Шашина. — Dermacentor коричневый, крупный, в соответствии с тем, что и нападает он на крупную добычу, а Ixodes — элегантная самочка в форме капельки, задняя часть у нее оранжевая, передняя — темно-коричневая».

Период активности клещей зависит только от температуры — они не имеют постоянной температуры тела и реагируют на внешние изменения.

«Мы, ученые, храним клещей в пробирках, они лежат в них в холодильнике и не шевелятся, — поясняет Шашина. — Если вынуть эту пробирку, согреть ее в руке, они зашевелятся. То же самое происходит в природе. Активность клещей начинается, когда температура хотя бы на проталинах, хотя бы на определенных склонах, которые освещаются солнцем, повышается до 9-10 градусов. Тут они и выползают. Таким образом, всё зависит от того, когда начнется весна».

В регионах южнее клещи оказываются активны уже в марте, а в апреле они, как правило, «пробуждаются» на большей части России, в том числе и в Москве. И, если местность прогревается достаточно, им не помешает даже оставшийся снег.

Активность клещей рода Ixodes обычно достигает пика в конце мая — начале июня, затем начинает постепенно спадать.

Многое, впрочем, зависит от региона. Так, в Сибири, где распространен таежный клещ, к августу практически не регистрируется заражений, несмотря на то, что люди часто ходят в лес за грибами и ягодами. В европейской же части России встречается лесной клещ, у которого в конце августа — сентябре наблюдается новый всплеск активности, хотя и не такой выраженный, как весенний.

На численность клещей напрямую влияет их способность прокормиться — если в тот или иной год клещи не могут найти достаточного количества млекопитающих, кровь которых могли бы сосать, то голодные самки будут не в состоянии откладывать яйца. Однако в долговременной перспективе на популяции это не слишком сказывается.

«Так не бывает, что в этом году клещи есть, а в следующем — нет, — говорит Шашина. — Их бывает просто поменьше или побольше. У них сложный цикл развития, но если что-то идет не так во время одной фазы, другие фазы, находящиеся в состоянии торможения (это называется диапауза), как бы подстраховывают, то есть популяция все время сохраняется».

Начала активности клещей в средней полосе России стоит ожидать в апреле, отмечает Шашина.

«Начиная с апреля надо быть в средней полосе уже осторожными, — говорит она. — В мае клещей будет все больше и больше. К концу мая — в начале июне будет пик численности. Это касается тех клещей, которые наиболее опасны для человека — Ixodes. Те, которые опасны для собак, Dermacentor, они как раз к концу мая-началу июня будут сходить уже на нет».

Из всех заболеваний, переносимых клещами, имеет смысл прививаться только от клещевого энцефалита. Есть прививка от туляремии, но этого заболевания и кроме клещей хватает путей передачи — от воды и укусов насекомых до заражений во время разделки грызунов.

«Человек сам должен знать, живет ли он на территории опасной в отношении клещевого вирусного энцефалита — это в основном Урал, Сибирь, Дальний Восток. Если он живет там, ходит в лес, то должен привиться хотя бы от клещевого энцефалита привиться. От остальных болезней, к сожалению, нет прививки», — говорит Шашина.

В целом же, чтобы защититься от клещей, нужно в первую очередь изолировать открытые участки кожи, чтобы клещ не мог до них добраться. Клещи не летают и не прыгают, нападают всегда снизу — поэтому важно надевать брюки и заправлять в носки с плотной резинкой.

«Как только клещ попал на тело, он начинает искать, где присосаться, — поясняет эксперт. — А ему сосать долго, 6-7 суток. Поэтому ищет он долго. И пока он ищет, вы должны его заметить и предотвратить присасывание».

Кроме того, существуют средства, отпугивающие и убивающие клещей — акарициды.

По данным Роспотребнадзора, случаев заболевания инфекциями, которые передаются клещами, пока не выявлено. От клещевого энцефалита в этом году привились более 263 тыс. человек, планируется вакцинировать более 2,3 млн. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже проводится акарицидная (противоклещевая) обработка рогатого скота.