Национальный нарциссизм: кто верит в теории заговоров про COVID-19

Вера в исключительность собственной нации тесно связана с распространением теорий заговора о COVID-19, выяснили психологи. Как показали опросы добровольцев из более чем 50 стран, чем сильнее люди верят, что их страна заслуживает особого отношения, тем охотнее они поддаются теориям заговора и распространяют их. Социальная идентичность играет центральную роль в формировании убеждений, говорят исследователи. Точные механизмы этой связи еще предстоит выяснить, но учитывать этот фактор в разработке мер взаимодействия с населением стоит уже сегодня.

Групповой (коллективный) нарциссизм — явление, при котором люди преувеличивают положительный образ и величие группы, к которой они принадлежат. В то время как при обычном нарциссизме человек зациклен на собственном превосходстве, нарциссизм коллективный подразумевает веру человека в превосходство и важность группы. Чем больше членов группы испытывают коллективный нарциссизм, тем выше вероятность, что сама группа будет действовать как некая нарциссическая сущность.

Групповой нарциссизм — одна из форм социальной идентичности. Ему свойственны те же черты, что и обычному нарциссизму — самовлюбленность, стремление к власти, самоуверенность, склонность к эксплуатации чужих ресурсов. Объектами коллективного нарциссизма становятся раса, нация, род, религия и другие признаки, по которым можно отнести себя к какой-либо группе.

С наступлением пандемии COVID-19 появились различные теории заговоров, связанные с появлением и распространением коронавируса. Исследователи из Нью-Йоркского университета и их коллеги из Великобритании и Польши решили проверить, может ли распространение этих теорий быть связано с групповым нарциссизмом — в частности, национальным. О результатах они рассказали в статье в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

«Нас интересовала роль, которую теории заговора могут сыграть во время пандемии, — объяснил автор исследования Джей Джей Ван Бавел. — ООН и ВОЗ начали использовать термин «инфодемия» во время пандемии COVID-19 в марте 2020 года, чтобы рассказать о риске, который может сыграть дезинформация в борьбе с пандемией. Эта работа позволила изучить эти вопросы на глобальной выборке и понять, что может предсказать вера в теории заговора и их распространение во время пандемии».

Сначала исследователи опросили около 300 жителей США, предложив им оценить свою веру в ряд теорий заговора, как связанных с COVID-19 (например, что коронавирус — созданное Китаем биологическое оружие, или что пандемия — на самом деле способ борьбы с администрацией президента США), так и нет (например, что высадка американцев на Луну — фальсификация, ВИЧ создан в лаборатории, а теракты 11 сентября 2001 года в США инициированы правительством). Участники должны были указать, насколько, по шкале от 1 до 5, они согласны с этими теориями и насколько готовы поделиться ими с кем-нибудь в интернете.

Кроме того, добровольцы оценивали ряд утверждений, направленных на выявление национального нарциссизма — например, «Я никогда не буду удовлетворен, пока моя страна не получит признание, которого она заслуживает» или «Моя страна заслуживает особого отношения».

Затем аналогичные опросы провели еще более чем в 50 странах. Теории заговора в опросах варьировались в соответствии с теми, которые были популярны в стране.

Более ранние исследования уже показывали, что национальный нарциссизм связан с верой в теории заговора — так, исследование, проведенное в Польше, показало, что подверженные национальному нарциссизму люди охотнее верят в заговор России против их страны. Опросы в США продемонстрировали, что национальный нарциссизм связан с верой, будто другие государства сговорились против США, но не с верой в участие правительства в заговорах.

Эта работа не стала исключением — во всех странах вера в превосходство собственной нации коррелировала с доверием к теориям заговора о COVID-19 и стремлением ими делиться.

«Люди должны понимать, что социальная идентичность играет центральную роль в том, как люди формируют убеждения, — говорит Ван Бавел. — Конечно, может быть хорошо, если вы — часть группы, где ценится правдивость и благополучие членов группы.

С другой стороны, это может быть плохо, если ваша идентичность включает в себя завышенные представления о своей группе и одержимость доминированием или управлением имиджем.

В данном случае мы нашли убедительные доказательства в 56 различных странах, что эта более нарциссическая форма коллективной идентичности — очень сильный предиктор веры в теории заговора о пандемии. И я хочу подчеркнуть, что эффект весьма велик, гораздо больше, чем у других факторов, которые мы исследовали применительно к теориям заговора и дезинформации».

Исследователи подчеркивают, что о причинно-следственной связи говорить преждевременно. Хотя они сделали поправки на часть факторов, способных повлиять на результат (например, политические убеждения), окончательные выводы предстоит сделать в будущем — возможно, есть еще какие-то особенности, способные влиять как на веру в теории заговора, так и в превосходство своей группы по какому-либо признаку.