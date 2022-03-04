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Наука

«Мы представить не могли»: что коронавирус делает с мужскими гениталиями

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 вредит мужской репродуктивной системе

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Мужчина во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве

Мужчина во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Коронавирус может инфицировать все ткани мужских гениталий, выяснили ученые из США в экспериментах с макаками. Инфекция оказалась способна проникать в ткани полового члена, яичек, простаты. До 20% мужчин, перенесших COVID-19, сталкиваются с болью в гениталиях, эректильной дисфункцией, снижением фертильности и другими осложнениями. Ранее считалось, что их причина — системное воспаление в организме, однако, по-видимому, вирус способен поражать репродуктивную систему напрямую.

SARS-CoV-2 способен проникать во многие органы помимо респираторных — присутствие вируса ранее обнаруживалось в пищеварительном тракте, почках, печени, мозге, сердце. До 20% мужчин при COVID-19 сталкиваются с осложнениями, связанными с репродуктивной системой — эректильной дисфункцией, снижением качества спермы, болями в гениталиях.

Однако не было ясно до конца, вызваны эти симптомы воспалительными процессами в организме или прямым проникновением вируса.

Специалисты из Северо-Западного университета в Чикаго использовали самцов макак-резусов, чтобы лучше понять, как коронавирус распространяется по организму. Инфицировав макак SARS-CoV-2, исследователи с помощью иммунофлуоресценции («подсветки» антигенов с помощью антител с флуоресцентными маркерами) на ПЭТ наблюдали, в клетки каких органов проникает вирус. Ученые не знали, что именно они обнаружат, но рассчитывали в первую очередь увидеть скопления вирусных частиц в легких, носовой полости и вблизи мозга — поражение легких и нарушения обоняния и вкуса встречаются при COVID-19 чаще всего.

«Нас поразило полное распространение вируса через мужские половые пути, — говорит профессор биологии Томас Хоуп, ведущий автор исследования. — Мы и представить себе не могли, что найдем его там.

Эти результаты показывают, что боль в яичках, эректильная дисфункция, гипогонадизм, снижение количества сперматозоидов и качества спермы и снижение фертильности, связанные с SARS-CoV-2 — прямое следствие заражения клеток мужского репродуктивного тракта, а не косвенных механизмов, таких как лихорадка и воспаление».

Пока не рецензированное исследование было размещено на сервисе препринтов bioRxiv.

Несмотря на обилие свидетельств о том, что SARS-CoV-2 влияет на мужскую репродуктивную систему, конкретные механизмы практически не изучались, поясняют авторы работы.

«Мы просто не понимали, почему он оказывает такое негативное влияние, пока не провели это исследование», — говорит Хоуп. Он отметил, что вирусы Эбола, Зика, SARS-COV-1 и другие также могут поражать ткани мужских половых органов и негативно влиять на фертильность. Так, хорошо известно, что свинка может стать причиной мужского бесплодия.

Симптомы, затрагивающие половые органы, достаточно распространены среди мужчин, напоминают исследователи. Переболевшим, особенно перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, они рекомендуют внимательно следить за репродуктивным здоровьем и своевременно обращаться к врачам, чтобы минимизировать последствия болезни.

«Это миллионы мужчин, которые могут пострадать от негативного влияния инфекции на их сексуальное здоровье и фертильность, — подчеркивает Хоуп. — Потенциальное влияние инфекции SARS-CoV-2 на сексуальное и репродуктивное здоровье необходимо учитывать, принимая решение о вакцинации.

Она минимизирует вероятность смерти, тяжелого течения болезни и госпитализации, а также инфицирования простаты, пениса, яичек и сосудистой системы гениталий».

Использованный в исследовании метод впервые позволил в реальном времени отследить последовательное распространение инфекции у животного, отмечают авторы работы. Это дало возможность пронаблюдать, как вирус распределяется по органам и тканям и как покидает организм к концу болезни. Ученые рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят узнать больше о том, как и почему развиваются долговременные симптомы, а также найти новые способы борьбы с ними.

В будущем команда планирует более детально изучить инфицирование SARS-CoV-2 мужских половых путей, особенно на поздних сроках болезни. Также предстоит проверить, могут ли яички быть резервуаром для SARS-CoV-2, как предполагается в некоторых исследованиях. Кроме того, пока неизвестно, способен ли SARS-CoV-2 поражать женскую репродуктивную систему. ПЭТ-сканирование же предлагается в перспективе использовать для дополнительной диагностики пациентов, определяя с его помощью локализацию вируса и выбирая оптимальный курс лечения.

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