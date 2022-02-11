Закрутило в космосе: американский стартап отправил спутники в океан

Американский стартап Astra не смог запустить на орбиту четыре научных спутника. Спустя три минуты после старта первая ступень ракеты закрутилась в космосе и ее обломки упали в океан. Об истории неудач американской частной фирмы вспоминает «Газета.Ru».

Первый коммерческий пуск ракеты американского космического стартапа Astra закончился провалом – показавшийся поначалу успешным старт привел к потере ракеты и четырех спутников.

Двухступенчатая ракета-носитель Rocket 3.3 стартовала с 46-й площадки на космодроме на мысе Канаверал накануне в 23:00 мск после неоднократных переносов запуска, изначально намеченного на 7 февраля.

Судя по кадрам трансляции, первые минуты пуска ракета работала нормально, были слышны аплодисменты зрителей старта, однако что-то случилось уже в космосе после отделения первой ступени.

На 4-й минуте полета после отделения первой ступени вторая, включив свой двигатель, вдруг стала вращаться вместо того, чтобы, сохраняя ориентацию, плавно двигаться к цели – орбите высотой порядка 500 километров.

«Видео указывает на возможную проблему с отделением головного обтекателя, который, согласно таймлайну, отделяется за несколько секунд перед отходом ступени», — пишет издание SpaceNews. Сообщается, что обломки ракеты упали в океан.

«К сожалению, нам сказали, что во время полета возникла проблема, которая помешала доставке нагрузки наших заказчиков на орбиту, — сказала Каролина Гроссман, директор по управлению продукцией компании Astra. – Больше информации поступит, когда мы завершим обработку данных. Мы приносим глубокие извинения нашим заказчикам».

Калифорнийский стартап Astra, основанный в 2016 году, планирует занять весомую долю мирового рынка запуска легких спутников своими постоянно совершенствующимися ракетами. К настоящему времени компания осуществила четыре попытки орбитальных пусков с космодрома на Аляске, лишь два из них оказались успешными. В ходе последнего такого пуска в ноябре 2021 года ракета компании вывела на орбиту макет спутника по заказу американских военных.

Нынешний запуск должен был закрепить успех компании – ракета выводила на орбиту четыре спутника-кубсата в рамках образовательной программы NASA Educational Launch of Nanosatellites.

Так, спутник BAMA-1 из Университета Алабамы должен был продемонстрировать технологию специального тормозного паруса, который поможет в будущем эффективно сводить спутники с орбиты.

Аппарат INCA должен был измерять зависимость спектра нейтронов на околоземной орбите от широты и времени суток. Спутник QubeSat — испытать на орбите работу квантового гироскопа, а R5-S1, собранный Космическим центром имени Джонсона, – продемонстрировать некоторые технологии, полезные для будущих спутников инспекторов, в том числе по передаче изображений на Землю.

В компании Astra заявили, что проведут расследование аварии вместе с Управлением гражданской авиации США. «Такие миссии критически важны для разработки новых носителей в этом растущем коммерческом сегменте, — заявил Гамильтон Фернандес, управляющий программой пусковых услуг NASA. – Команда Astra демонстрирует приверженность поддержке миссиям NASA. Выводы будут сделаны и помогут им и агентству двигаться дальше».

Следующая миссия частника может состояться довольно скоро: уже подписан контракт с NASA о запуске шести кубсатов TROPICS, которые будут следить за образованием и эволюцией ураганов.

Вскоре после неудачи торговля акциями стартапа на бирже Nasdaq прекратилась, а после возобновления торгов ее акции упали на 26%.

«Успешный пуск помог бы компании войти в растущий пул стартапов, предлагающих дешевые способы запуска объектов в космос. И последняя неудача компании показала, как сложно присоединиться к этому клубу», — пишет New York Times.

«Это невероятно сложно, — считает Брэдли Смит, отвечающий в NASA за финансирование контракта с Astra. – Когда компании открыто говорят, что находятся в 12 месяцах от запуска, обычно они находятся в 2,5 года от стартовой площадки. Об этом говорит наша статистика. И из первых трех запусков полезной нагрузки один из стартов обычно проваливается».

Летом 2021 года стартап Astra заявил, что планирует в будущем запускать на орбиту небольшие легкие ракеты едва ли не ежедневно. В декабре 2020 года стартап впервые запустил 12-метровую ракету Rocket 3.2 с Аляски в космос, хотя она и не вышла на заданную орбиту. «Осенью мы приступим к ежемесячным пускам, в следующем году планируем перейти к еженедельным, — заявил тогда глава фирмы Крис Кемп изданию Space.com. – Затем мы перейдем от еженедельных космических пусков к ежедневным запускам, или порядка 300 пусков в год».

По данным аналитиков, ежегодный рынок легких космических нагрузок растет, и фирма планирует отхватить его немалую часть, привлекая клиентов возможностью дешевых, гибких по времени пусков при помощи ракет, умещающихся в стандартный контейнер. Планируется, что ракеты будут постоянно совершенствоваться. Так, в модели Rocket 3 на первой ступени будет пять двигателей Delphin, один Aether – во второй. А ракета Rocket 4, которая войдет в строй в 2022 году, в первой ступени будет иметь лишь один мощный двигатель.