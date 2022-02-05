Разговаривал с Богом: до чего мужчину довел прием антибиотиков

Прием антибиотиков от пневмонии вызвал у пациента приступ психоза, в ходе которого мужчина слышал голос Бога. Антибиомания — редкое явление, причины которого до конца не выяснены — возможно, оно связано с вмешательством антибиотиков в работу нейромедиаторов. К счастью, пациенту оказалось достаточно пары дней приема успокоительных, чтобы симптомы прошли — обычно в таких случаях требуются более серьезные препараты.

Пожилой швейцарец хотел вылечиться от пневмонии, но прием антибиотиков закончился для него галлюцинациями о беседах с Богом. Лечившие мужчину врачи подробно описали случай редкого расстройства в статье в журнале BMC Psychiatry.

Мужчина 50 лет обратился в больницу с левосторонней пневмонией. Врачи сначала выписали пациенту антибиотик амоксициллин, но тот оказался неэффективен, и его сменили на кларитромицин. Лечился мужчина на дому.

Спустя несколько дней родственники заметили, что пациент ведет себя странно — он стал болтливым и раздражительным, усилилась физическая активность, улучшилось настроение, а затем мужчина стал рассказывать о контакте с Богом. Семья привезла пациента обратно в больницу.

«Во время нашей первой психиатрической экспертизы пациент сообщил, что ночью после приема первого антибиотика у него было ощущение смерти и развились слуховые галлюцинации, как будто он слышал Бога, который говорил с ним и сказал, что он избран для особой миссии», — пишут авторы работы.

Кроме вышеописанных симптомов врачи также выявили у пациента проблемы с засыпанием.

Прием антибиотика пришлось прекратить. Врачи назначили мужчине лоразепам — успокоительное средство из группы бензодиазепинов. Обычно в таких ситуациях требуются антипсихотики, но лоразепама оказалось достаточно — уже через несколько дней бред и галлюцинации прекратились.

У мужчины не было известных аллергий, он не употреблял наркотики, не курил, не принимал стероидные препараты. К антибиотикам за всю жизнь ему, как выяснилось, тоже ни разу не приходилось прибегать. Болезней психики у него ранее тоже не наблюдалось.

Неделю спустя врачи обследовали его повторно. Галлюцинации больше не возвращались, мужчина был в хорошем настроении.

Неизвестно, какой вклад в психотический эпизод внес каждый из антибиотиков, и можно ли говорить в этом случае о двух эпизодах — симптомы возникли после приема первого препарата, но как на них повлиял прием второго, неясно.

«Данное сообщение о случае необходимо интерпретировать в свете двух основных ограничений, — отмечают авторы работы. — Во-первых, уже существуют сообщения о случаях мании, развившейся после применения антибиотиков. Тем не менее, важных знаний об этом синдроме все еще не хватает. Во-вторых, повторный анализ для проверки нашей гипотезы о фармакодинамическом взаимодействии между двумя антибиотиками не проводился».

По словам психолога и психиатра из Левенского католического университета в Бельгии Паскаля Сьенерта, который прокомментировал описанный случай, хронология приема мужчиной антибиотиков и последующих маниакальных симптомов соответствует известным случаям антибиомании.

«На собственном опыте я видел по крайней мере три случая, один из них с повторяющимися эпизодами, — рассказал Сьенерт. — Все мои коллеги тоже сталкивались с такими случаями. Так что, если сложить цифры по всему миру... то, конечно, о случаях заболевания сообщается недостаточно».

Антибиомания — известное врачам, но редкое расстройство, затрагивающее в основном мужчин. Точная частота возникновения ее случаев неизвестна, в литературе подробно описаны лишь несколько десятков, но, по-видимому, на фоне роста потребления антибиотиков расстройство будет встречаться чаще.

Известные случаи были связаны с разными антибиотиками. Большинство из них, впрочем, тем или иным образом влияли на связывание гамма-аминомасляной кислоты с рецепторами. ГАМК регулирует работу нервной системы, и вмешательство извне, по-видимому, приводило к нарушениям этой работы.

Также психотические эпизоды на фоне приема антибиотиков могут быть связаны с повышением концентрации кортизола, С-реактивного белка, противовоспалительных цитокинов, нарушением функций митохондрий и даже изменениями в составе микрофлоры кишечника. Точную причину пока установить сложно — для этого нужны сведения по большему количеству случаев и тщательные обследования подобных пациентов.