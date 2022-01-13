Кто рискует умереть от сердечного приступа во время секса

На случаи смерти во время секса приходится всего 0,2% всех смертей от сердечного приступа, выяснили британские исследователи. Ученые надеются, что эти данные будут полезны людям с болезнями сердца — те часто отказываются от половой жизни, чтобы не спровоцировать приступ. Однако секс, по-видимому, не более опасен, чем любые другие умеренные физические нагрузки.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями порой ограничивают свою половую жизнь из страха, что нагрузка во время секса навредит сердцу. Их опасения кажутся обоснованными, и рассказы о случаях, когда люди умирали прямо в постели от инфаркта, подливают масла в огонь. Однако насколько высока вероятность такой смерти на самом деле?

Разобраться в этом решили исследователи Лондонского университета Святого Георгия. Они проанализировали данные о почти 7000 человек, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год, зарегистрированных в центре сердечных патологий при Больнице Святого Георгия, который специализируется на подобных случаях. Все тела при поступлении тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.

Случаев смерти во время секса или в течение часа после него среди них было всего 17.

Средний возраст умерших составил 38 лет. Две трети из них были мужчинами. Обычно причиной смерти от сердечного приступа становятся существовавшие ранее заболевания — кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и прочие. Но более чем у половины умерших во время секса никаких отклонений ранее не наблюдалось.

У девяти причиной гибели значилась внезапная аритмическая смерть — остановка кровообращения, вызванная нарушением ритма сердца без каких бы то ни было очевидных для этого причин.

Второй по распространенности причиной смерти было расслоение аорты — разрыв крупнейшей артерии, при котором кровь затекает между слоями стенок аорты и расслаивает их. Если при этом происходит разрыв всех трех слоев, наступает массивная кровопотеря, которая почти всегда ведет к смерти.

Кроме секса такие патологии могут быть вызваны стрессом, физическими нагрузками, а также употреблением некоторых наркотиков, например, кокаина. Кроме того, на риски могут влиять наследственные заболевания и факторы образа жизни — так, курильщики в целом более подвержены проблемам с сердцем.

По одному случаю смерти пришлось на ишемическую болезнь сердца, идиопатический фиброз, идиопатическую гипертрофию левого желудочка, пролапс митрального клапана.

«Сексуальная активность присутствовала в 0,2% всех случаев внезапной смерти от остановки сердца в большой когорте умерших, прошедших комплексное вскрытие, — пишут авторы в статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiology. — Синдром внезапной аритмической смерти и кардиомиопатия были преобладающими основными причинами, что отражает возраст когорты умерших, которых мы оценивали».

«Мы считаем, что эти результаты дают определенную уверенность в том, что сексуальная активность относительно безопасна для пациентов с сердечными заболеваниями, особенно для молодых людей», — говорит профессор Мэри Шеппард, ведущий автор исследования.

Однако, признают исследователи, в работе рассматривались только случаи смерти и не учитывались пациенты, выжившие после остановки сердца, связанной с сексуальной активностью. Поэтому реальный риск может оказаться выше — но вряд ли настолько, чтобы отказывать себе в удовольствии.

«Хотя это небольшое и ограниченное исследование, обнадеживает тот факт, что в нем очень мало смертей от внезапной остановки сердца связывается с сексуальной активностью», — говорит специалист Британского кардиологического фонда Рут Госс.

Многие люди с болезнями сердца действительно переживают насчет своих возможностей вести половую жизнь, подчеркивает она.

«Это нормально — испытывать беспокойство по поводу секса, если у вас больное сердце, но вероятность внезапной остановки сердца не выше, чем при любом другом виде физической активности, — отмечает Госс. — Нет причин, по которым люди с больным сердцем не могут продолжать наслаждаться здоровой сексуальной жизнью. Однако важно следовать рекомендациям врача».

Тем, кто переживает насчет возможных рисков, она рекомендует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Наибольшую опасность, по мнению кардиологов фонда, секс может представлять для людей, недавно переживших инфаркт. В этом случае стоит отказаться от половой жизни как минимум на несколько недель.