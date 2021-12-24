«Мама сказала, что все кончено»: как выжила после авиакатастрофы девочка, упавшая в джунгли

50 лет назад в перуанских джунглях разбился самолет Lockheed L-188 Electra, попавший в сильную грозу. В результате авиакатастрофы погиб 91 человек, однако особую известность этот случай приобрел в связи с историей единственной выжившей — 17-летней девушки Джулианы Кепке, которая раненой в течение одиннадцати дней в одиночку пробиралась сквозь джунгли к людям. «Газета.Ru» вспоминает подробности этой истории.

24 декабря 1971 года, в канун Рождества, потерпел катастрофу турбовинтовой авиалайнер Lockheed L-188A Electra, выполнявший рейс из перуанской столицы Лимы в Пукальпу, расположенную в восточной части Перу и отделенную от основной части страны труднопроходимыми джунглями. Самолет вылетел в грозу, тогда как другие авиаперевозчики предпочли оставить свои машины на земле, и этот случай вошел в историю как крупнейшая авиационная катастрофа, вызванная ударом молнии. Однако особый драматизм этому происшествию придавало то обстоятельство, что после падения в джунгли на борту судна оставалось еще 14 выживших пассажиров, которые мучительно умирали, не дождавшись помощи.

Всего эта авиакатастрофа унесла жизни 85 пассажиров и 6 членов экипажа, однако одна 17-летняя девочка сумела не только выжить после падения с многокилометровой высоты, но и добраться сквозь джунгли к людям, несмотря на глубокие резаные раны, перелом ключицы и поврежденный глаз. История Джулианы Маргарет Кепке вызвала огромный резонанс во всем мире — не только как случай исключительного везения, но и как проявление столь же исключительной воли к жизни, многодневной борьбы за выживание со стороны столь юной особы. На основе этой реальной истории было снято несколько художественных фильмов, и один из них в свою очередь помог выжить Ларисе Савицкой, пережившей в 1981 году падение с высоты 5 км после столкновения двух самолетов в Амурской области — гражданского Ан-24 с ракетоносцем Ту-16.

Джулиана Кепке родилась в 1954 году в Лиме, в семье всемирно известного немецкого зоолога Ганса-Вильгельма Кепке и не менее уважаемого орнитолога Марии Кепке, до замужества Марии Эмилии Анны фон Микулич-Радецки — ее предки происходили из польской аристократии. В начале 1950-х родители Джулианы переехали из Германии в Южную Америку и занялись изучением дикой природы. Подростком Джулиана посещала перуанскую среднюю школу, в то время как ее мать и отец погружались в исследовательскую работу в самом сердце Амазонии. Сама Джулиана тоже не раз бывала в джунглях и была знакома с приемами выживания в дикой природе, что впоследствии и спасло ей жизнь.

На злополучный самолет Джулиана и ее мать сели спустя всего несколько часов после церемонии вручения дипломов об окончании средней школы. Они хотели отпраздновать это событие и Рождество вместе с отцом, оставшимся на биостанции, поэтому рискнули лететь над джунглями в грозу, несмотря на то, что им говорили о не очень хорошей репутации выбранной авиакомпании.

Как только самолет набрал высоту, он сразу же попал в турбулентность, однако экипаж предпочел продолжить полет. В районе Анд их встретила гроза, пассажиры, выглядывающие из иллюминаторов, могли видеть близкие молнии, самолет мотало из стороны в сторону мощными порывами ветра, а в 12.36 на высоте около 6400 м его поразила особенно сильная молния. Вскоре после этого Джулиана увидела пламя на крайнем левом двигателе.

«Примерно через десять минут я увидела очень яркую вспышку на левом внешнем двигателе, — рассказывала потом Джулиана. — Моя мама очень спокойно сказала: «Это конец, все кончено». И это были последние слова, которые я когда-либо от нее слышала».

Вслед за этим левое крыло самолета оторвалось от фюзеляжа. Считается, что удар молнии ослабил крепление крыла и вызвал возгорание, которое и привело в результате к его окончательному отрыву. Авиалайнер начал неуправляемое падение на землю, на высоте примерно 3000 м он просто рассыпался, и находившиеся на его борту пассажиры выпали наружу, включая Джулиану, которая все еще была пристегнута к своему креслу. Из-за перепадов давления и перегрузок она потеряла сознание и очнулась только на земле, на следующий день после катастрофы.

Место падения самолета находилось в 20 минутах полета от Пукальпе, однако начавшейся спасательной операции помешало то, что дождь загасил огонь, а кроны деревьев скрыли обломки, поэтому с воздуха ничего не было видно.

После того, как Джулиана очнулась, она обнаружила, что сверху накрыта трехместным креслом, на котором сидела в самолете. Она получила перелом ключицы, ушиб правого глаза, сотрясение мозга, порвала связку в колене, была также повреждена рука и по всему телу имелись многочисленные глубокие порезы. Какое-то время она не могла ничего предпринять, периодически теряла сознание и плохо видела — правый глаз затек, и к тому же потерялись очки. Не найдя возле себя мать и других выживших, девушка решила все же не дожидаться спасателей, а выбираться самостоятельно. В течении трех дней она бродила по окрестностям, на четвертый день нашла крупные обломки самолета и мертвых пассажиров.

Шум от самолетов спасателей, искавших место катастрофы, она тоже слышала, но не смогла привлечь их внимание. В качестве еды нашла лишь небольшой кулек с конфетами и сильно испачкавшийся пирог, есть который побрезговала, о чем позже очень сожалела.

Затем она нашла ручей и направилась вниз по его течению, поскольку идти так было значительно проще, чем продираться сквозь джунгли, и был шанс выйти к какой-то реке. Однако при этом ей грозили встречи с дикими животными, а в воде попадались змеи. Ночами не удавалось нормально поспать из-за насекомых и беспокоивших девушку ран, кроме того, на ее правом плече образовался нарыв, в котором завелись личинки. Наконец на десятый день пути Джулиана обнаружила на берегу ручья лодку и небольшой навес из листьев и веток. Рядом с шалашом она нашла также какое-то количество бензина, которым обработала свою рану, после чего заснула на земляном полу и проснулась лишь после прихода хозяев лодки — жителей деревни Пуэрто-Инка. Они оказали ей первую помощь, а на следующий день доставили в больницу. Затем на небольшом самолете Джулиану переправили в Пукальпу, где она наконец встретилась с отцом.

Спустя еще два дня было найдено наконец и место крушения, но к тому моменту все остальные выжившие пассажиры умерли. Как позже выяснилось, в числе выживших сразу же после падения была и мать девочки, но травмы не давали ей никаких шансов на спасение. Ее тело было обнаружено 12 января 1972 года.

Позже Джулиана сильно винила себя за то, что не смогла найти мать и помочь ей, но даже если бы она нашла ее, то вряд ли смогла спасти, поскольку женщина была очень серьезно травмирована. Расследование авиакатастрофы позволило также раскрыть и неприглядные подробности деятельности авиакомпании LANSA (Líneas Aéreas Nacionales Sociedad Anónima). У нее и без того была очень дурная репутация, причем самолет Lockheed L188A Electra оставался последним, который еще летал. У механиков не было должной подготовки, они обычно работали лишь с автомобилями и мотоциклами, что и объясняло плохое обслуживание самолета. Документы пилотов были просрочены, но это либо не проверялось, либо просто игнорировалось. Сам авиалайнер, по мнению следователей, «был полностью собран из запчастей других самолетов». Кроме того, он был перегружен — сверх лимита на его борт взошло примерно десять человек. В 1972 году авиакомпания Lansa прекратила все полеты, а вскоре после этого была лишена лицензии и окончательно закрылась.

После смерти матери Джулиана переехала в 1972 году в Германию. Закончив школу, она стала изучать биологию в университетах Киля и Мюнхена, а полевые исследования для дипломной работы (по дневным бабочкам) и для докторской диссертации (по летучим мышам) проводила в Пангуане, на биостанции своего отца. В 2000 году, уже после его смерти, Джулиана стала директором этой биостанции и главным организатором исследовательских экспедиций в этом регионе. Еще она написала несколько книг, посвященных своим невольным приключениям, и снялась в нескольких документальных фильмах.