Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 снижает мужскую фертильность

COVID-19 ухудшает качество спермы, снижая шансы на зачатие, выяснили бельгийские ученые. В первые месяцы после болезни у мужчин наблюдается высокий процент сперматозоидов с аномальным строением и низкой активностью, снижается концентрация сперматозоидов в семенной жидкости и повышается уровень антиспермальных антител. Предположительно, через три месяца сперма должна прийти в норму. Раньше этого срока пытаться зачать ребенка ученые не рекомендуют. Может ли инфекция привести к необратимому бесплодию, пока неясно.

Клетки яичек имеют рецепторы, с которыми связывается SARS-CoV-2, поэтому мужская репродуктивная система рассматривается как потенциальная мишень для COVID-19. Другие РНК-вирусы способны пересекать гемато-тестикулярный барьер, защищающий яички, и проникать в сперму, но поведение SARS-CoV-2 в мужских репродуктивных органах до сих пор изучено плохо. Мало известно о том, способен ли вирус передаваться половым путем и влиять на фертильность. Исследователи из бельгийских больниц и Гентского института репродуктивных технологий решили разобраться в этом вопросе более подробно. О результатах они рассказали в статье в журнале Fertility and Sterility.

Ученые пригласили 120 мужчин, средний возраст которых составил 35 лет, и попросили их сдать образцы спермы. Участники исследования заразились COVID-19 в среднем за 53 дня до сдачи образцов, и на момент начала исследования считались выздоровевшими.

SARS-CoV-2 не определялся ни в одном из полученных образцов спермы.

Четверть мужчин имела низкую концентрацию сперматозоидов в эякуляте (олигозооспермия), у 44% наблюдалось снижение активности сперматозоидов (астенозооспермия), у 67% наблюдались мутации сперматозоидов (тератозооспермия).

Сперма лишь 24% участников исследования не имела никаких отклонений от нормы. Около трети мужчин имели одно отклонение от нормы, четверть — два, 17,8% — сразу три.

«После заражения SARS-CoV-2 морфология сперматозоидов пострадала больше, чем их подвижность, а меньше всего болезнь сказалась на концентрации сперматозоидов», — пишут исследователи.

При прочих инфекциях повышение температуры обычно влияет на качество спермы после болезни. Однако в данном исследовании подобной связи авторы не обнаружили, поэтому, очевидно, за изменения здесь ответственны другие механизмы.

Концентрация сперматозоидов ниже нормы в 15 млн/мл в шесть раз чаще встречалось у мужчин, протестированных в течение месяца после заражения SARS-CoV-2, чем у мужчин, протестированных через два месяца, пишут исследователи.

Также у мужчин, на момент участия перенесших инфекцию недавно, чаще была нарушена и подвижность сперматозоидов — у 51% переболевших менее месяца назад и у 21% переболевших более двух месяцев назад. Признаки повреждения ДНК сперматозоидов были наиболее выражены в течение первого месяца после заражения COVID-19.

«Поскольку в предыдущих исследованиях сообщалось, что в яичках пациентов с COVID-19 наблюдается значительное повреждение семенных канальцев, уменьшение количества клеток Лейдига и легкое воспаление, мы также оценили наличие и количество антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови и сперме после перенесенного COVID-19, чтобы проверить влияние иммунитета на качество спермы, — добавляют исследователи. —

Концентрация и подвижность сперматозоидов снижались с увеличением титра антител в сыворотке крови, тогда как частота повреждения ДНК увеличивалась.

Кроме того, общий балл тяжести ОАТ (олиго-астено-тератозооспермия) сильно коррелировал с увеличением уровня антител».

У части участников также наблюдалось повышение концентрации антиспермальных антител, что говорит о снижении фертильности (у одного из участников концентрация была настолько высокой, что указывала на иммунологическое бесплодие). Однако неясно, какой уровень антиспермальных антител был у участников до болезни, поэтому нет возможности подсчитать, насколько он повысился. Впрочем, у некоторых участников уже были дети, появившиеся на свет незадолго до болезни — и на момент зачатия эти мужчины проблем с фертильностью не испытывали.

SARS-CoV-2 в сперме не определяется по крайней мере через несколько недель после выздоровления, подводят итог авторы.

Однако пары, планирующие беременность, должны иметь в виду, что качество спермы после перенесенного COVID-19 может быть очень низким.

По расчетам исследователей, до восстановления нормальных параметров должно пройти не менее трех месяцев. Чтобы уточнить это, а также выяснить, как часто встречаются необратимые повреждения, необходимо дальнейшее наблюдение за участниками этого исследования и другими мужчинами, перенесшими COVID-19.