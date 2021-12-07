80 лет назад началось вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг

80 лет назад начался «японский блицкриг» — вторжение японских войск одновременно в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Самое упорное сопротивление Японии было оказано при обороне Филиппинских островов американскими войсками. Но в мае следующего года войска союзников были вынуждены полностью капитулировать перед японцами на Филиппинах. Еще раньше пали Гонконг, Малайя, Сингапур и Голландская Индия.

Война на Тихом океане в декабре 1941 года началась с внезапных ударов японских войск по главной военно-морской базе США на Гавайских островах — Перл-Харбору — и прочим базам союзников на Тихом океане. Сама эта война не стала неожиданностью, однако неожиданным было то, что Япония сумела нанести удары одновременно на множестве направлений, развернув наступательные операции сразу в Таиланде, Малайе, в Гонконге и на Филиппинах, завоевав господство в воздухе и на море. При составлении своих планов в штабах союзников не могли поверить, что Япония сможет нанести одновременно более одного удара в нескольких точках Тихого океана и Азии.

К маю 1942 года в результате этого «японского блицкрига» были захвачены огромные территории в районе южных морей и в центральной части Тихого океана, однако добиться полной победы над войсками союзников Японская империя не сумела и втянулась в затяжную войну с государствами, безусловно превосходившими ее по общему военно-экономическому потенциалу. Со временем Япония утратила завоеванные позиции и уже к концу 1942 года была вынуждена перейти к обороне.

Дольше всех прочих на первом этапе продолжалась Филиппинская операция, где Японской империи филиппинскими и американскими войсками было оказано самое упорное сопротивление, хотя изначально США и рассматривали вариант быстрой сдачи Филиппин ввиду оторванности их от основных своих баз и невозможности долгой защиты. В японских планах эта операция считалась частью «Большой войны в Юго-Восточной Азии», основной целью которой ставился захват богатой стратегическим сырьем Голландской Ост-Индии. Филиппины при этом служили лишь базой для проведения этих операций, к тому же их захват должен был обезопасить коммуникации между занятыми японцами территориями на юге и непосредственно самой Японией.

Филиппины во Вторую мировую войну вошли с не вполне ясным переходным статусом — предполагалось, что к 1945 году они получат полную независимость, и уже было сформировано собственное филиппинское правительство, существовала многочисленная, хотя и плохо вооруженная армия, однако пока что сама страна оставалась еще зависимой от США территорией, где базировались американские войска. Это двойственное подчинение, а также плохая обученность и вооружение филиппинских войск послужили одной из причин того, что Японская империя одерживала уверенные победы над превосходящими силами союзников, оборонявшими острова.

Объединенными войсками командовал генерал Дуглас Макартур, который в будущем прославится организацией послевоенных реформ в Японии и разработкой новой японской конституции. Несмотря на поражение и капитуляцию американо-филлипинских войск после упорной обороны островов и эвакуацию вместе с семьей еще до этой капитуляции, этот генерал был 1 апреля 1942 года награжден Медалью Почета.

Считается, что именно генерал Макартур убедил президента Рузвельта в необходимости борьбы за архипелаг. Противоположная точка зрения состояла в том, что защита Филиппин не имеет большого смысла из-за их удаленности от основной территории Соединенных Штатов и сложностей со снабжением, которые только усилились после сдачи территорий союзников на материке.

На первом этапе на Тихоокеанском театре военных действий всю евроатлантическую коалицию преследовали неудачи, однако именно сражение за Филиппины показало, что сопротивляться японской военной экспансии вполне возможно. Даже лишенные поддержки с моря и с воздуха и отрезанные от баз снабжения американские и филиппинские войска проявили неожиданное упорство, причем некоторых солдат не остановил приказ сложить оружие, отданный 8 мая 1942 года генералом Уэйнрайтом, оставшимся замещать Макартура. Многие американские солдаты не подчинились этому приказу и продолжили партизанскую войну совместно с филиппинцами.

Само то, что американские войска на Филиппинах продолжали сражаться тогда, когда давно пали союзные Гонконг, Малайя, Сингапур и Голландская Индия, говорит о том, что именно на Филиппинах ковалась будущая победа Америки в войне на Тихом океане.

У Великобритании и Нидерландов дела шли еще хуже, разгром шел еще стремительнее. 10 декабря 1941 года японцы с самолетов уничтожили два последних линейных корабля союзников, попавшихся им в водах Тихого океана к западу от Гавайских островов, закончив тем самым «эру линкоров». Британские войска в Малайе остались без поддержки с моря, японские войска смогли беспрепятственно высаживать свои десанты, строить авиационные базы, которые служили для дальнейшего захвата все новых и новых территорий. Уинстон Черчилль оценивал все эти события как «самый тяжелый удар, который он получал за всю войну».

При защите Филиппин оказывалось самое упорное сопротивление японской императорской армии, что, в частности, дало время Австралии для организации своей обороны. Во всяком случае, именно так утверждал после войны Чарльз Уиллоуби, офицер разведки Макартура, считая, что Филиппинская кампания стала ключевым фактором, приведшим союзников к победе — она нарушила японский график «таким образом, что это оказало решающее значение» на исход войны, и «после Батаана японцам так и не удалось найти достаточно людей, самолетов, кораблей и ресурсов, чтобы достичь перелома при Гуадалканале» — битву за остров Гуадалканал колонии Британские Соломоновы острова, начавшуюся в августе 1942 года, часто считают переломным событием в боевых действиях на Тихом океане, поскольку она ознаменовала окончательный переход Японии к обороне. Однако филиппинский историк Теодоро Агонсильо утверждал, что в сопротивлении на Филиппинах «не было необходимости, поскольку оно привело к потере драгоценных жизней, но не служило никаким стратегическим целям». По его мнению, о вторжении в Австралию мечтал лишь руководивший японскими войсками генерал Томоюки Ямасита, а правительство премьер-министра Хидэки Тодзе его в этом совершенно не поддерживало.

Основными этапами сопротивления на Филиппинах стали сражения за полуостров Батаан и за остров Коррехидор, происходившие уже в январе-апреле и мае 1942 года. До этого вторгшаяся на Филиппины 8 декабря 1941 года 14-я японская армия быстро захватывала остров за островом и уже 2 января 1942 года вошла в столицу Филиппин Манилу.

Генерал Макартур основную часть войск отвел на полуостров Батаан, сделав это в конце декабря. В ходе многомесячных позиционных сражений, когда союзники сдавали одну линию укреплений и переходили к другой, японские войска лишились наиболее боеспособных частей, переброшенных сражаться за стратегически более важные территории. К тому же они серьезно страдали от тропических болезней и долго не предпринимали попыток прорвать оборону союзников. Лишь 3 апреля, после артиллерийской подготовки и бомбардировки, японцы преодолели линию обороны Орион-Багак, а 8 апреля генерал-майор Эдвард Кинг послал предложение о капитуляции, принятое на следующий день.

После капитуляции армии союзников на полуострове Батаан японцы приступили к захвату острова Коррехидор, сосредоточив на этом уже все свои силы. Коррехидор был превращен в неприступную крепость, его серьезно укрепили еще во время Первой мировой войны, оснастив мощной береговой артиллерией. Этот остров преграждал вход в Манильский залив, и его захват открывал японцам доступ к северным Филиппинам. Штурм Коррехидора начался 5 мая после недельной артиллерийской подготовки, на следующий день гарнизон острова капитулировал. Чтобы захватить Британскую Малайю и Сингапур силами гораздо более мощной японской группировки потребовалось примерно столько же дней реальных боев, сколько было потрачено на взятие Батаана и Коррехидора.

Поражение союзников привело к двум с половиной годам оккупации Филиппин, в ходе которой японские войска совершили множество военных преступлений. Одним из самых ярких примеров считается так называемый марш смерти на полуострове Батаан. Американские и филиппинские военнопленные, направленные в концентрационные лагеря, должны были проделать долгий путь пешком, умирая по дороге от жары и истощения. Попавшие все же в японские лагеря военнопленные содержались в ужасных условиях, что также привело ко множеству смертей. К тому же многих пленных вывозили в саму Японию для работы на шахтах и фабриках, эта перевозка осуществлялась на так называемых кораблях ада — многим не удалось пережить и эту дорогу. По некоторым оценкам, почти 40% от общего числа американских военнопленных умерло в японском плену. Впрочем, нужно отметить, что в немецких лагерях смерти погибло более 60% от общего числа находившихся в плену советских военнослужащих.