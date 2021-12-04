В США с помощью анализа ДНК раскрыли убийство 45-летней давности

Полиция США раскрыла с помощью генеалогических баз данных еще одно убийство, произошедшее десятилетия назад, — нью-йоркский парикмахер расчленил ветерана Первой мировой войны и спрятал останки на заднем дворе дома. Об убийстве спустя 45 лет сообщила дочь любовницы парикмахера; чтобы установить личность жертвы и отыскать убийцу, понадобилось еще два года и помощь специалистов по генеалогии. Убийца оказался еще жив, на днях ему предъявили обвинения.

Вчера, 3 ноября 2021 года, перед судом Нью-Йорка предстал мужчина, 45 лет назад ограбивший, убивший и расчленивший ветерана Первой мировой войны, останки которого обвиняемый закопал на заднем дворе дома в округе Куинс. Раскрыть преступление снова помогла работа с генеалогическими базами. Подробнее об этом сообщается на сайте окружного прокурора Куинса.

В марте 2019 года в Нью-Йоркскую полицию позвонила женщина. Она рассказала, что в детстве, в 1970-х годах, она жила в округе Куинс и там стала свидетельницей убийства: любовник ее матери расчленил и закопал чье-то тело на заднем дворе их дома. Много лет она боялась рассказать об этом, но теперь наконец решилась.

На следующий день полиция действительно выкопала за названным домом человеческие останки, всполошив этим соседей.

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Тело было расчленено в области шеи, плеч и бедер. На костях, несмотря на проведенные в земле десятилетия, осталось еще немало разлагающейся плоти. Но понять, кто именно оказался на заднем дворе дома, было невозможно, да и о предполагаемом убийце было мало сведений, кроме детских воспоминаний женщины.

По словам соседей, дом сдавался в аренду, и на протяжении последних десятилетий жильцы в нем регулярно сменялись.

Полиции удалось получить образцы ДНК трупа, но поиск совпадений по местным, национальным и государственным базам данных не дал никаких результатов. Поиски длились почти два года, когда, наконец, в феврале 2021 года полиция обратилась за помощью в генеалогическую лабораторию Othram Laboratories, а также получили доступ к базам геномов 23andMe и Ancestry.com. Получив полный генеалогический профиль убитого, полиция смогла найти его дальних родственников, реконструировать родословную и наконец выяснить, чьи останки покоились на заднем дворе дома в Куинсе.

Это был Джордж Кларенс Зейтц, ветеран Первой мировой войны. Он страдал от посттравматического синдрома, вел затворнический образ жизни и был известен среди местных жителей тем, что носил с собой все свои сбережения — часто это были тысячи долларов.

10 декабря 1976 года 81-летний Зейтц вышел из дома, чтобы постричься, и больше не вернулся. Тогда его исчезновение не привлекло особого внимания.

Опросив возможных свидетелей в пяти штатах, полиция наконец вышла на предполагаемого убийцу — Мартина Мотту, одного из владельцев парикмахерской, куда ходил Зейтц. Именно Мотта, которому тогда было 29 лет, и закопал труп на заднем дворе дома. Способ убийства полиция не разглашает. Мотивом же было желание присвоить деньги старика.

Мишель Джонс, владевшая в 2016-2019 годах помещением, где Мотта и его брат до 1985 года держали парикмахерскую, вспоминает: в то время к ней несколько раз заходили неизвестные мужчины, расспрашивавшие про Моттов. Они рассказывали, что братья увлекались азартными играми и собачьими боями.

«Спустя 45 лет предполагаемый убийца ветерана Первой мировой войны привлечен к ответственности и предстал перед судом, — сказала окружной прокурор Квинса Мелинда Кац. — Мы надеемся, что идентификация останков и обвинительное заключение по этому делу принесут мир и покой близким погибшего.

Это обвинительное заключение служит примером того, как полиция и прокуратура работают вместе, чтобы привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, независимо от того, сколько времени прошло и сколько препятствий стоит на нашем пути».

«Сотрудники детективного бюро полиции Нью-Йорка, отделов убийств и нераскрытых дел, а также высококвалифицированные судебно-медицинские эксперты ничего не забывают и никогда не сдаются, — добавил комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши. — В очередной раз это дело показывает, что, сколько бы времени ни прошло, наши полицейские и партнеры из окружной прокуратуры Квинса выполняют неизменное на протяжении десятилетий обязательство нести справедливость».

Полиция предъявила 74-летнему Мотте обвинения в убийстве. Ему грозит не менее 25 лет тюремного заключения.