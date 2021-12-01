Ученые назвали риски COVID-19 при беременности

Беременные с COVID-19 рискуют умереть при родах в 40 раз больше, а также в 59 раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии и имеют более высокий риск кровотечений, преэклампсии и других осложнений, предупреждают французские гинекологи. Хотя для самого плода вред от COVID-19 у матери обычно невелик, здоровье женщины оказывается в опасности. Исследователи напоминают, что беременным необходимо особенно ответственно отнестись к своему здоровью и не пренебрегать вакцинацией и другими мерами защиты.

Несмотря на безопасность вакцин от COVID-19 для беременных, прививаться спешат далеко не все: в США полностью привиты 35% будущих матерей, в России — лишь чуть более 1,3%.

Новое исследование специалистов Парижского университета, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показывает — COVID-19 несет серьезные риски осложнений для беременных, вплоть до смерти, поэтому медлить с вакцинацией не стоит.

Исследователи собрали данные о госпитализации женщин в первой половине 2020 года на 22-й неделе беременности и позже. Из 244,5 тыс. пациенток у 874 был COVID-19.

Беременные с COVID-19 умирали во время родов в 40 раз чаще здоровых женщин.

Также они чаще сталкивались с различными осложнениями. Гестационная гипертензия и гидрамниоз, при котором вокруг плода скапливается избыток амниотической жидкости, встречались у беременных с COVID-19 почти в два раза чаще. Преэкламсия с повреждением печени и почек наблюдалась вдвое чаще.

Интенсивная терапия требовалась беременным с COVID-19 в 59 раз чаще.

Вероятность преждевременных родов у пациенток с COVID-19 была в 2,5 раза выше, также им в 1,8 раза чаще требовалось кесарево сечение. Кровотечения во время родов у них встречались в 2,9 раза чаще, после — в 1,7 раза.

«По сравнению с группой, не имеющей диагноза COVID-19, у женщин с COVID-19 наблюдалась более высокая частота госпитализации в отделение интенсивной терапии, смертности, преэклампсии и эклампсии, гестационной гипертензии, послеродового кровотечения, спонтанных и преждевременных родов, дистресса плода и кесарева сечения», — пишут авторы работы.

Пациентки с COVID-19, как правило, были старше, у них чаще встречалось ожирение и другие факторы риска тяжелого течения COVID-19. Однако даже с поправкой на эти факторы вероятность осложнений и смерти по-прежнему оставалась высокой.

Исследование ясно показывает, что беременные женщины не только подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19, но и могут пострадать от вызванных им осложнений, вплоть до гибели.

Авторы работы отмечают, что в выборку попало довольно мало беременных с COVID-19, поэтому реальные показатели могут отличаться от полученных в исследовании и для уточнения необходимы дальнейшие наблюдения. Кроме того, в работе не учитывались исходы беременности у женщин, болевших COVID-19 бессимптомно и, возможно, даже не знавших о заражении. Тем не менее, результаты согласуются с более ранними данными и, по-видимому, достаточно достоверны.

Многие беременные боятся прививаться, но вакцины безопасны и для матери, и для ребенка, напоминают специалисты. Болезнь же может привести к серьезным последствиям и поставить жизнь матери под угрозу.

О дополнительных рисках сообщают также израильские ученые из Университетской больницы Самсон Ассута в Ашдоде. Они обратили внимание, что риск гибели плода во время беременности у женщин с COVID-19 вдвое выше, чем у здоровых. Однако причины этого не были ясны.

Обследовав четверых пациенток, которые во время беременности заразились COVID-19 и столкнулись с гибелью плода, исследователи выяснили, что вирус инфицировал плаценту, вызвав обширные повреждения тканей, и сам плод. Это, по мнению ученых, и стало причиной смерти. Подробности они изложили в статье в журнале International Journal of Gynecology and Obstetrics.

«Существует несколько вирусов, которые могут вызвать инфицирование плода при заражении матери, — говорит профессор гинекологии Эран Барзилай, ведущий автор исследования. — Но мы никогда не видели такого повреждения плаценты вирусом. Похоже, это что-то специфическое для коронавируса».

Даже если ПЦР-тест показывал низкую вирусную нагрузку у матери, инфекция все равно могла серьезно поразить плаценту, подчеркивает Барзилай.

Ни одна из женщин, потерявших ребенка, не была вакцинирована.

У женщин, которые перенесли COVID-19 во время беременности и успешно родили, следов вируса в плаценте не было.

В целом, случаи гибели плода при COVID-19 довольно редки, поэтому большого влияния на популяцию это не окажет, хотя и может стать чьей-то личной трагедией. Тем не менее, принимая во внимание все остальные возможные риски, беременным не стоит пренебрегать вакцинацией и другими мерами защиты от инфекции.