30 лет назад Ельцин ввел режим ЧП в Чечне

30 лет назад Борис Ельцин своим указом ввел на территории Чечено-Ингушской АССР чрезвычайное положение в попытке противодействовать захвату власти в этой республике Джохаром Дудаевым и его сторонниками. Введение режима ЧП было сразу же сорвано, что послужило толчком к сплочению антироссийских сил вокруг фигуры мятежного генерала, переходу сепаратистов к более решительным действиям по блокированию федералов, захвату административных зданий и оружия. Указ был вскоре отменен, Чечня на какое-то время стала фактически независимой, а спустя годы разразились кровопролитные Первая и Вторая Чеченские войны.

7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал указ №178 «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике», согласно которому на территории республики с 9 ноября сроком на один месяц вводился режим ЧП.

«Резкое обострение обстановки в Чечено-Ингушской Республике, вызванное незаконными действиями исполкома Общенационального конгресса чеченского народа и его лидеров, стремящихся путем организации массовых беспорядков, с применением насилия, отстранить от власти законно действующие государственные органы, создает реальную угрозу безопасности граждан и конституционному строю республики, — говорилось в этом указе. — Предпринятые Верховным Советом РСФСР и Правительством РСФСР действия по стабилизации обстановки в Чечено-Ингушской Республике, ввиду активного противодействия Д. Дудаева и его группы, не привели к желаемым результатам… В этих условиях устранение противоправных насильственных действий становится невозможным без применения чрезвычайных мер».

Фактически это стало первой попыткой центральной власти попытаться решить проблему чеченского сепаратизма силовыми методами. До этого российское правительство само потворствовало центробежным тенденциям, никак не вмешиваясь в эти процессы и решая свои собственные проблемы с продолжавшим еще существовать и конкурировать за власть союзным государством.

Годом ранее по многим союзным республикам, а затем и по некоторым автономным образованиям и даже по отдельным российским регионам прокатился «парад суверенитетов», который тогда еще казался довольно безобидным — да и был таковым в подавляющем большинстве случаев. Каждый такой регион провозглашал себя «носителем суверенитета», однако вопрос о выходе из состава РСФСР, как правило, не ставился — предполагалось лишь перезаключить договор с центром на каких-то новых, «более справедливых» основаниях.

Борису Ельцину приписывали знаменитую фразу «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», однако в оригинале слова, произнесенные им во время визита в Уфу в августе 1990 года, звучали несколько иначе: «Мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить».

В Чечено-Ингушетии, где всегда жила память о трагедии, связанной с депортацией народа в феврале 1944 года в Казахстан и Киргизию из-за обвинений в коллаборационизме во время Великой Отечественной войны, с началом перестройки неизбежно активизировались националистические движения. В 1990 году был создан Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН) под руководством бывшего генерала советских ВВС Джохара Дудаева, который ставил своей целью создание независимого чеченского государства.

В июне и июле 1991 года ОКЧН объявил о взятии власти в республике в свои руки и о провозглашении независимого от РСФСР и СССР государства Нохчи-чо. Между тем прежнее руководство Чечено-Ингушской АССР в августе поддержало ГКЧП, тем самым скомпрометировав себя в глазах победивших демократов. Поэтому когда Дудаев 6 сентября объявил о роспуске прежних республиканских государственных структур, а его сторонники штурмом захватили здание Верховного Совета ЧИАССР, телецентр и Дом радио, избили депутатов и выбросили из окна председателя грозненского городского совета Виталия Куценко, это было воспринято центром всего лишь как чрезмерная, но в целом справедливая горячность.

На следующий же день в Грозный пришла поздравительная телеграмма от исполняющего обязанности председателя Верховного Cовета РСФСР Руслана Хасбулатова: «Дорогие земляки! С удовольствием узнал об отставке Председателя ВС республики. Возникла наконец благоприятная политическая ситуация, когда демократические процессы, происходящие в республике, освобождаются от явных и тайных пут...»

Однако вскоре и Ельцин, и Хасбулатов, и вице-президент РФ Александр Руцкой резко изменили свое отношение к происходившим в Грозном событиям, где Дудаев стремительно рвался к власти, — и попытались что-то предпринять, чтобы овладеть контролем над ситуацией.

27 октября дудаевцы организовали выборы президента и парламента, которые не были признаны законными Съездом народных депутатов РСФСР; президентом был объявлен Дудаев.

Руководство по организации режима ЧП в Грозном взял на себя Руцкой, однако после издания указа о ЧП выяснилось, что внутренние войска, все еще подчинявшиеся министру внутренних дел СССР Баранникову, отказываются принимать участие в его реализации. Против силового вмешательства выступил Михаил Горбачев, остававшийся тогда еще президентом союзного государства. Но вместо немедленной отмены указа его попытались реализовать более скромными силами, отправив в Чечню имевшиеся в распоряжении части внутренних войск МВД РСФСР общей численностью всего 1200 человек, причем без боевой техники, для переброски которой просто не нашлось военно-транспортных самолетов. Командир подразделения в данной ситуации отказался отправлять неподготовленных людей, был снят с должности и заменен заместителем — полковником Калюжным. Почти всем было уже очевидно, что введение режима ЧП при такой подготовке обречено на провал, а безуспешная попытка арестовать Дудаева лишь вызовет ответную реакцию и приведет к сплочению вокруг него всех оппозиционных Кремлю сил. В результате легко вооруженных спецназовцев в аэропорту Грозного сразу же блокировали силы чеченской Нацгвардии.

Дудаев и ОКЧН в ответ на действия российских властей ввели на территории Чечни военное положение, блокировали железнодорожные и авиаперевозки, вооружили своих сторонников огнестрельным оружием и призвали чеченцев, проживавших в Москве, «превратить столицу России в зону бедствия».

Как и грозил Дудаев, действия вскоре перекинулись за пределы Чечни. Около часа дня 9 ноября трое чеченских террористов во главе с Шамилем Басаевым, угрожая гранатами, угнали самолет Ту-154 со 171 пассажиром на борту, выполнявший рейс Минеральные Воды — Екатеринбург. Троица потребовала лететь в Турцию, чтобы таким образом привлечь внимание мировой общественности к происходящему в Чечено-Ингушской республике. После посадки в Анкаре и интервью для прессы самолет был перенаправлен в Грозный, прибыв туда в 23.15. Пассажиры были отпущены и на следующий день оказались наконец в Екатеринбурге, в заложниках оставались члены экипажа. В общем, уже тогда в умеренном варианте было опробовано все то, что превратится затем в методы борьбы чеченских сепаратистов.

Спустя несколько дней напряженного противостояния на аэродроме и у здания МВД, обошедшегося тогда без жертв — пусть и совершенно проигрышно для российской власти, — поступил приказ возвращаться в Москву. Для сторонников Дудаева эти во многом провальные действия федеральных властей после объявления режима ЧП при отказе от каких-либо переговоров выглядели как признак слабости центральной власти и сигнал к активизации дальнейшего наступления. Они окружили здания силовых ведомств, военные городки, блокировали железнодорожные узлы и аэродромы. В конце концов, введение режима чрезвычайного положения было окончательно отменено вернувшимися с выходных депутатами: указ Ельцина так и не был утвержден российским парламентом после весьма бурной дискуссии, случившейся на заседании 11 ноября. Представители разных фракций — каждый по своим причинам — отказывались поддержать указ. Затем Верховный Совет постановил провести парламентское расследование всех обстоятельств, связанных с принятием указа и попыткой его реализации.

«Генерал Дудаев «милостиво» выпроводил воинство Руцкого за пределы Чечни, — вспоминал в своей книге «Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву» (2011) Руслан Хасбулатов. — На этом и ограничились все «чрезвычайные мероприятия», предусмотренные «планом» Руцкого. Непрерывно растущая толпа в Грозном ликовала и бесновалась – Дудаев ловко использовал заведомо провальное «мероприятие Руцкого» для своей популяризации, обвинения Москвы в «имперской политике», разжигания антироссийских настроений.

«Провал операции и неудача с наведением на малой части территории РСФСР элементарного порядка после самозахвата власти Дудаевым обернулись, думаю, его наглядной победой и не только осложнили дальнейшие отношения с Чечней и вообще в том регионе, но и выдвинули на передний план проблему сохранения Федерации, — напишет позднее в своих мемуарах, опубликованных в 1999 году журналом «Дружба народов», руководитель администрации президента, а в момент событий — первый заместитель председателя ВС РФ Сергей Филатов. — В Чечне начался настоящий разгул беззакония: из республики вытеснены остатки федеральной армии, базировавшейся на ее территории; боевики отбирали у солдат личное оружие и тяжелое вооружение, захватывали склады. Начали создаваться «свои» государственные структуры и воинские формирования; люди перестали получать социальные пособия и пенсии; школы переоборудовались под военные гарнизоны и военные училища; в разных российских городах появились беженцы из Чечни (или, как принято сейчас их называть, вынужденные переселенцы)».

Начался отвод из Грозного всех остававшихся там войск, он продлился до следующего лета. Все это время на военные городки продолжались нападения сепаратистов, сопровождавшиеся захватом оружия и боеприпасов. В июне 1992 года Павел Грачев, только что назначенный министром обороны России, приказал передать дудаевцам половину всего оружия, имевшегося на территории республики. Он оправдывал это решение тем, что оружие уже и так де-факто было в руках боевиков, да и вывезти его не представлялось возможным из-за отсутствия людей и транспорта. Спустя два с лишним года это вооружение будет пущено в ход во время Первой Чеченской войны.