Ученые нашли признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании

Синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней указывает на зарождающуюся влюбленность, обнаружили специалисты из Нидерландов. По всей видимости, при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции, что позволяет сформировать более прочную связь. Ранее похожий эффект также наблюдался между матерями и их детьми.

Считается, что если два человека симпатичны друг другу, они неосознанно копируют жесты, позы и манеру поведения партнера. Однако исследователи из Лейденского университета в Нидерландах нашли более надежные признаки взаимной симпатии — синхронизирующиеся сердцебиение и потоотделение. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Human Behaviour.

Более ранние наблюдения показали, что оценка потенциального романтического партнера на основе письменных или визуальных стимулов (например, анкет и фотографий в приложении для знакомств) не предсказывает влечения во время первого свидания. Ученых заинтересовало, что именно может сообщать о зарождающейся симпатии.

«Хотя кто-то может казаться идеальной парой в приложении для знакомств, мы можем ничего не почувствовать при встрече с этим человеком в реальной жизни, — говорит ведущий автор работы Элиска Прохазкова. — Это может быть связано с тем, что влечение основано не только на том, как человек выглядит «на бумаге», но и на интуитивном чувстве, которое мы испытываем, когда находимся рядом с ним».

Чтобы изучить, что происходит на физиологическом уровне, когда у людей на первом свидании возникает взаимное притяжение, Прохазкова и ее коллеги организовали «кабинки для свиданий» на трех фестивалях — музыкальном, художественном и научном — в Нидерландах.

Они пригласили 142 свободных гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на 4-минутные свидания вслепую в этих кабинках. Участники были отделены друг от друга барьером, который опускался на несколько секунд, позволяя им сформировать первое впечатление. Также участники надевали специальные очки, отслеживавшие движения глаз, мониторы сердечного ритма и устройства для контроля потливости ладоней. Во время общения испытуемые должны были несколько раз оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9.

Свидание вслепую — относительно стрессовое мероприятие, которое должно вызывать сильные физиологические реакции, предположили ученые.

Некоторые пары отмечали, что по мере свидания они становились все более привлекательными друг для друга, другие же так и не смогли найти общий язык. Из всех пар 17% выразили обоюдное желание пойти на следующее свидание.

У пар, члены которых посчитали друг друга привлекательными и хотели бы увидеться снова, как оказалось, синхронизировались определенные показатели. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время, потливость ладоней, измеренная через электрическое сопротивление кожи, увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно.

Считается, что симпатичные друг другу люди повторяют жесты, улыбки, смех партнера. Ученые заметили такое поведение и у участников исследования, но взаимное влечение по нему предсказать не удалось.

Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен, отмечают исследователи. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.

«Хотя вы не осознаете эти едва заметные изменения, ваши мозг и тело бессознательно обрабатывают эти микровыражения, что заставляет ваш пульс и кожную проводимость синхронизироваться с таковыми партнера», — говорит Прохазкова.

Подобная физиологическая синхронизация ранее наблюдалась между матерями и их детьми во время совместных игр. Это позволяет предположить, что синхронность может способствовать укреплению социальных связей в целом, считают ученые.

«Полученные результаты особенно актуальны с точки зрения нашего современного романтического ландшафта, где обмен эмоциями часто сводится к быстрым встречам между незнакомыми людьми», — заключают исследователи.

Хотя новое исследование показывает, что происходит на глубоком биологическом уровне, когда два человека испытывают взаимное влечение, оно не может ответить на вопрос, почему мы влюбляемся в определенных людей, отмечает Прохазкова. Что именно приводит к этому чувству между людьми, пока остается тайной.