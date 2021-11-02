Ученые нашли признаки, говорящие о взаимной симпатии на первом свидании

Считается, что если два человека симпатичны друг другу, они неосознанно копируют жесты, позы и манеру поведения партнера. Однако исследователи из Лейденского университета в Нидерландах нашли более надежные признаки взаимной симпатии — синхронизирующиеся сердцебиение и потоотделение. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Human Behaviour.
Более ранние наблюдения показали, что оценка потенциального романтического партнера на основе письменных или визуальных стимулов (например, анкет и фотографий в приложении для знакомств) не предсказывает влечения во время первого свидания. Ученых заинтересовало, что именно может сообщать о зарождающейся симпатии.
«Хотя кто-то может казаться идеальной парой в приложении для знакомств, мы можем ничего не почувствовать при встрече с этим человеком в реальной жизни, — говорит ведущий автор работы Элиска Прохазкова. — Это может быть связано с тем, что влечение основано не только на том, как человек выглядит «на бумаге», но и на интуитивном чувстве, которое мы испытываем, когда находимся рядом с ним».
Чтобы изучить, что происходит на физиологическом уровне, когда у людей на первом свидании возникает взаимное притяжение, Прохазкова и ее коллеги организовали «кабинки для свиданий» на трех фестивалях — музыкальном, художественном и научном — в Нидерландах.
Они пригласили 142 свободных гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет на 4-минутные свидания вслепую в этих кабинках. Участники были отделены друг от друга барьером, который опускался на несколько секунд, позволяя им сформировать первое впечатление. Также участники надевали специальные очки, отслеживавшие движения глаз, мониторы сердечного ритма и устройства для контроля потливости ладоней. Во время общения испытуемые должны были несколько раз оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9.
Свидание вслепую — относительно стрессовое мероприятие, которое должно вызывать сильные физиологические реакции, предположили ученые.
Некоторые пары отмечали, что по мере свидания они становились все более привлекательными друг для друга, другие же так и не смогли найти общий язык. Из всех пар 17% выразили обоюдное желание пойти на следующее свидание.
У пар, члены которых посчитали друг друга привлекательными и хотели бы увидеться снова, как оказалось, синхронизировались определенные показатели. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время, потливость ладоней, измеренная через электрическое сопротивление кожи, увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно.
Считается, что симпатичные друг другу люди повторяют жесты, улыбки, смех партнера. Ученые заметили такое поведение и у участников исследования, но взаимное влечение по нему предсказать не удалось.
Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен, отмечают исследователи. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.
«Хотя вы не осознаете эти едва заметные изменения, ваши мозг и тело бессознательно обрабатывают эти микровыражения, что заставляет ваш пульс и кожную проводимость синхронизироваться с таковыми партнера», — говорит Прохазкова.
Подобная физиологическая синхронизация ранее наблюдалась между матерями и их детьми во время совместных игр. Это позволяет предположить, что синхронность может способствовать укреплению социальных связей в целом, считают ученые.
«Полученные результаты особенно актуальны с точки зрения нашего современного романтического ландшафта, где обмен эмоциями часто сводится к быстрым встречам между незнакомыми людьми», — заключают исследователи.
Хотя новое исследование показывает, что происходит на глубоком биологическом уровне, когда два человека испытывают взаимное влечение, оно не может ответить на вопрос, почему мы влюбляемся в определенных людей, отмечает Прохазкова. Что именно приводит к этому чувству между людьми, пока остается тайной.