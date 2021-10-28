В Африке нашли племя алкоголиков

Племя алкоголиков в Африке обнаружили британские антропологи — охотники и собиратели народа мбенджеле баяка значительно превышают нормы ВОЗ по потреблению спиртного. Причиной стали экономические изменения, которые повлияли на образ жизни и, вероятно, расшатали психику пигмеев. Рост потребления алкоголя сказался на их здоровье и повысил уровень насилия. Исследователи надеются, что информирование членов племен о вреде алкоголя позволит сократить его потребление, но в долгосрочной перспективе необходимо комплексное вмешательства, которое улучшит социально-экономическое положение коренных народов.

Мбенджеле баяка — коренное племя охотников и собирателей из Конго. Это одна из нескольких популяций пигмеев, живущих в тропических лесах Центральной Африки. Исторически они полагались на натуральное хозяйство — оно подразумевает, что продукты производятся лишь для удовлетворения собственных потребностей, без участия их в обмене или торговле. Но увеличение вырубки лесов и местные природоохранные инициативы заставили племя вести более оседлый образ жизни и искать работу, что повлияло на образ жизни, психическое состояние и уровень потребления спиртного.

Проблемы, связанные с употреблением алкоголя, давно считаются одним из основных рисков для здоровья коренных общин. Но из-за удаленности и рассеянности племен охотников и собирателей в Африке изучать их было проблематично. Это удалось сделать антропологам Кембриджского университета. Детали они изложили в статье в журнале PLOS ONE.

«В прошлом была проведена значительная этнографическая работа, свидетельствующая о потенциальных негативных последствиях употребления алкоголя у народа баяка и других коренных народов, — говорит ведущий автор исследования доктор Нихил Чаудхари. — Наше исследование, наконец, предоставляет количественные данные, показывающие фактическую распространенность опасного пьянства и его конкретное воздействие на здоровье и благополучие этих общин».

Исследователи наблюдали за тремя поселениями мбенджеле баяка в лесу Ндоки в Конго. Как оказалось, почти половина членов племени значительно превышала определенную ВОЗ безопасную дозу алкоголя — 20 мл этанола за раз для женщин и 30 — для мужчин. За исключением полных трезвенников, большинство употребляло спиртное минимум трижды в неделю, но многие могли пить и всю неделю напролет. Чаще всего они пили по 2,3-4,2 порции алкоголя за раз, но количество могло превышать и 10 порций. Мужчины употребляли больше спиртного, чем женщины.

Для женщин беременность не становилась поводом отказаться от алкоголя — около 40% из них выпивали и во время вынашивания ребенка, и в период грудного вскармливания.

В основном жители предпочитали местный алкоголь, представленный различными вариациями самогона.

Годовое потребление алкоголя в пересчете на чистый этанол ученые оценили в 11,4 л на душу населения — 15,4 л для мужчин и 8,7 л для женщин. В среднем же в Конго мужчины потребляют около 12,4 л этанола в год, женщины — 2,8 л. Мужчины в племенах были более склонны к эпизодическому потреблению алкоголя в больших количествах. Интересно, что отказываться от алкоголя предпочитала в основном молодежь — между трезвенниками и теми, кто уходил в запои, было около 20 лет разницы.

Кроме рекомендаций ВОЗ есть и индивидуальные особенности — и, возможно, мбенджеле баяка страдали от превышения дозы алкоголя больше, чем можно предположить — средний рост мужчин-пигмеев не доходит и до 155 см, рост женщин еще меньше.

Такие скромные габариты делают обитателей Конго более уязвимыми к алкоголю, чем условного европейца.

«Мы обнаружили, что 44,3% нашей выборки потребляли алкоголь в опасных по стандартам ВОЗ количестве, — говорит Чаудхари. — Наше исследование выявило ряд вредных последствий для психического и физического здоровья, связанных с употреблением алкоголя в этих общинах — высокие показатели употребления алкоголя во время беременности и грудного вскармливания, насилие, вызванное алкоголем, высокое кровяное давление и увеличение распространенности диареи, одной из основных причин смертности среди коренного населения».

Еще пять лет назад от алкоголя воздерживалась почти половина членов племен Конго старше 15 лет, но в данной выборке таковых оказалось лишь 14%, отмечают исследователи.

Лишь единицы осведомлены о вреде алкоголя, некоторые же, наоборот, считают его полезным, в частности во время беременности и вскармливания.

Быстрые социально-экономические изменения, с которыми столкнулись мбенджеле баяка, сказались на их образе жизни и психическом состоянии, пишут авторы работы. Многие члены племен отмечали, что пьют, чтобы избавиться от переживаний, печали и дурных мыслей. Среди коренного населения Конго, в целом, довольно высока распространенность депресии и самоубийств из-за бедности, урбанизации, отсутствия культурной преемственности.

Ученые призывают информировать мбенджеле баяка и другие племена о вреде алкоголя — даже такая простая мера потенциально способна уменьшить потребление. Но в перспективе необходимы широкие изменения, направленные на улучшение положения народа баяка в местных и глобальных социально-экономических системах, поскольку социально-экономическое неравенство является одной из основных причин плохого здоровья, заключают они.