Роспотребнадзор зафиксировал пациентов с потенциально более заразным коронавирусом

Единичные случаи варианта AY.4.2 штамма коронавируса «дельта» выявили в России, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот вариант – одна из многочисленных мутаций индийского штамма, и она скорее всего на 10% более заразна. В ведомстве полагают, что разновидность AY.4.2 может спровоцировать дополнительный рост заболеваемости.

Новый виток пандемии COVID-19 в мире и России может вызвать разновидность штамма коронавируса «дельта» под кодовым обозначением AY.4.2. Об этом со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова сообщает РИА «Новости».

«В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — отметил ученый.

По его словам, AY.4.2 вполне может являться на 10% более заразным, чем оригинальная «дельта». Это показывает опыт зарубежных исследователей. Однако наверняка сказать, насколько AY.4.2 заразнее и опаснее других версий коронавируса, пока сложно.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — отметил Хафизов.

Помочь в борьбе с AY.4.2 может одна лишь вакцинация – особенно среди людей, до сих пор не переболевших коронавирусной инфекцией. Российские вакцины достаточно эффективны и против этой разновидности индийского штамма. Отличия AY.4.2 все же не настолько значительны, чтобы изменилась способность коронавируса связываться с антителами.

«Если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — добавил Камиль Хафизов.

Сейчас в мире насчитывают около 50 производных от первоначального штамма «дельта», впервые найденного в Индии. Но ни одна из них не стала более конкурентоспособной из-за изменения каких-то свойств, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Вариант AY.4.2, безусловно, заслуживает пристального внимания. Если 8-10% случаев заболевания COVID-19 в Англии связано с этим вариантом, значит, он имеет потенциал к дальнейшему распространению.

Если даже он в самом деле на 10-15% более заразен, чем исходный штамм «дельта», то это небольшой прирост. Для сравнения, штамм «дельта» на 100% (в два раза) более заразен в сравнении с «нулевым» уханьским штаммом», — сказал он.

Четвертая волна в России

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров сообщил, что уже к 10 ноября ежедневное количество зафиксированных случаев заражения в России будет колебаться в диапазоне от 26,8 до 35,8 тыс. человек.

Группа ученых под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed — англ. «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» — выздоровевшие или умершие), которая позволяет точнее прогнозировать распространение COVID-19 на срок до месяца.

Текущий всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ, который иногда называют четвертой волной COVID-19, может пойти на спад к январю. Об этом изданию URA.RU рассказали профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Я ориентируюсь на прошлогоднюю ситуацию. В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — сказал Чепурнов.

По словам вирусолога Волчкова, разница между прошлогодним и нынешним всплеском заболеваемости COVID-19 состоит в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса.