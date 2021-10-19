Ученые сообщили об отрицательных эффектах интерферона при лечении COVID-19

Интерферон бесполезен при COVID-19, сообщают ученые из США. Клинические испытания не показали никакого преимущества у пациентов, получавших в качестве дополнительного лечения интерферон бета — более того, у тяжелобольных состояние лишь ухудшилось. Впрочем, отрицательные результаты тоже важны, отмечают исследователи — они показывают, на какие методы терапии не стоит тратить время и силы.

Интерфероны — белки, которые организм выделяет в ответ на вторжение вирусов и некоторых бактерий. Сами интерфероны с вирусом не взаимодействуют, но влияют на зараженные клетки, заставляя их подавлять синтез вирусных частиц, активируют белки, способствующие гибели зараженных клеток, и стимулируют сотни генов, играющих роль в защите клетки от вируса. Кроме того, интерфероны мобилизуют иммунную систему.

Интерферон бета-1а относится к интерферонам 1-го типа, синтезируется клетками соединительной ткани, также его можно получить и в лабораторных условиях с помощью генной инженерии. Внутримышечные инъекции интерферона бета используются для снижения частоты и тяжести обострений при рассеянном склерозе. Более ранние наблюдения показали, что в клетках легких пожилых людей наблюдается нехватка интерферона бета-1а.

Несколько групп ученых предположили, что это может быть причиной повышенной восприимчивости к респираторным вирусным инфекциям, в том числе SARS-CoV-2, и восполнение этого дефицита защитит пациентов от осложнений.

Ученые из Института аллергии и инфекционных заболеваний при Национальных институтах здравоохранения США запустили клинические испытания интерферона бета-1а против COVID-19. Однако препарат не оправдал надежд, более того, состояние некоторых пациентов даже ухудшилось. О результатах ученые отчитались в статье в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

«Лабораторные исследования показали, что нормальный ответ интерферона 1-го типа подавляется после заражения вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, — сообщают исследователи. — Кроме того, предыдущие исследования госпитализированных пациентов с COVID-19 показали снижение выработки интерферона в ответ на инфекцию SARS-CoV-2 у многих пациентов, и это было связано с более тяжелым течением болезни. Другие лабораторные исследования и клинические данные подтвердили гипотезу о том, что лечение интерфероном бета-1а может улучшить состояние здоровья людей с COVID-19».

Чтобы проверить, действительно ли от интерферона будет толк, ученые с августа по декабрь 2020 года наблюдали за 969 взрослыми пациентами, госпитализированными с COVID-19 в США, Японии, Мексике, Сингапуре и Южной Корее. Половина из них в дополнение к стандартному лечению получала интерферон бета-1а, половина — плацебо. Исследование было двойным слепым — ни ученые, ни пациенты до окончания эксперимента не знали, кто из больных получает интерферон.

Как оказалось, интерферон не давал никаких клинических преимуществ. Что с ним, что без него пациенты выздоравливали с одинаковой скоростью.

Более того, в сентябре ученым пришлось отказаться от участия пациентов с тяжелой формой болезни, требовавшей вентиляции легких или подачи кислорода — у них при использовании интерферона состояние только ухудшалось. Исследователи полагают, интерферон мог усилить воспалительный ответ, что привело к более выраженным симптомам. Но не исключено, что пациенты имели какие-то неучтенные отличия от контрольной группы.

«Сохраняется острая необходимость в разработке более эффективных методов лечения COVID-19, и выводы из испытаний, показавших бесполезность того или иного подхода, очень важны, — пишут авторы работы. — Изучение текущих стратегий лечения и стандартов уход имеет ключевое значение не только для определения эффективных методов лечения, но и в конечном итоге для определения оптимального плана лечения заболевания, которое может оставаться распространенным в ближайшие годы».

17 октября 2021 года Минздрав России опубликовал рекомендации по лечению COVID-19 на дому. В них вошел, в частности, совет использовать интерфероны — правда, не бета, а альфа, который вырабатывают лейкоциты. Интерферон альфа используется, в частности, при лечении вирусных заболеваний, в том числе гепатита С.

Минздрав рекомендует использовать интерферон альфа в форме спрея для носа, заявляя, что он «обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием».

Это действительно так, но для достижения противовирусного эффекта необходимы высокие дозировки — например, при гепатите пациент получает до 800 млн МЕ интерферона в сутки.

Проведенный летом 2021 года метаанализ показал, что при раннем введении интерферона альфа при заражении SARS-CoV-2, вероятно, снижается количество дней госпитализации и избавления организма от вируса. Однако в рассматриваемых работах пациенты получали не менее трех млн МЕ интерферона несколько раз в день. В популярных спреях для носа содержание интерферона составляет 10-50 тыс. МЕ на дозу, что вызывает сомнения в эффективности такого лечения. Кроме того, интерферон рекомендуется вводить внутримышечно — при интраназальном введении он быстро вымывается со слизью.