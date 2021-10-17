Ветеринары нашли у собак человеческое психическое расстройство

Собаки могут страдать от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, установили финские ветеринары. Проявления синдрома мало чем отличаются от человеческих, и, как и у людей, связаны также с навязчивыми состояниями и другими психическими проблемами. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят найти способ облегчить таким собакам жизнь, а также дадут возможность использовать их в качестве модельных животных для изучения СДВГ.

Собаки, как и люди, подвержены психическим расстройствам — депрессии, повышенной тревожности, неврозам, фобиям. Некоторые из них также демонстрируют поведение, очень похожее на синдром дефицита внимания и гиперактивности, обнаружили финские ветеринары из Хельсинского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Translational Psychiatry.

СДВГ — расстройство поведения, которое нарушает концентрацию внимания, мешает контролировать импульсивность и приводит к гиперактивности. Оно присутствует у 3-5% людей, диагностируется в основном у мальчиков.

Исследователи собрали данные о 10 тыс. собак разных пород, задавая их хозяевам вопросы, основанные на симптомах СДВГ у людей.

Оказалось, гиперактивность, импульсивность и невнимательность чаще встречаются у молодых собак и кобелей. У людей эти симптомы тоже наблюдаются в основном у детей и мужчин, отмечают исследователи.

«У собак много общего с людьми, включая физиологические особенности и ту же среду обитания, — отмечает доктор Сини Сулкама, соавтор исследования. Кроме того, у собак встречается поведение, похожее на СДВГ».



К другим проявлениям СДВГ у собак исследователи отнесли неспособность успокоиться, невнимательность и непрерывный лай или скуление.

У собак, которые ежедневно оставались дома одни, симптомы СДВГ были более выражены, чем у собак, проводивших больше времени с хозяевами или другими животными.

«Будучи социальными животными, собаки могут испытывать раздражение и стресс, когда остаются одни, что может проявляться в виде гиперактивности, импульсивности и невнимательности. Возможно, собаки, которые проводят больше времени в одиночестве, получают недостаточно внимания от своих хозяев», — считает Сулкама.

Частота проявления симптомов зависела также от породы собаки.

У пород, выведенных для работы, таких как немецкая овчарка и бордер-колли, наблюдался более высокий уровень СДВГ-подобного поведения. Собаки, популярные в роли компаньонов или в качестве выставочных пород, вроде чихуахуа, длинношерстных колли и пуделей, были более спокойными и имели меньшую склонность к импульсивности.

Селекция значительно повлияла на специфическое поведение различных пород собак, поясняют ученые. Различия между породами могут указывать на гены, лежащие в основе соответствующих признаков.

«Гиперактивность и импульсивность с одной стороны, и хорошая концентрация внимания — с другой, характерны для «рабочих» пород, — говорит профессор Ханнес Лохи, ведущий автор исследования. — Напротив, более спокойный нрав считается преимуществом пород, популярных как домашние или выставочные собаки, что делает их хорошими компаньонами в повседневной жизни. С другой стороны, способность к концентрации внимания не считается у этих пород такой важной чертой, как у рабочих пород, поэтому невнимательность может быть более распространена среди домашних собак».

Кроме того, ученые обнаружили связь между СДВГ-подобным поведением у собак и другими психическими проблемами — обсессивно-компульсивным поведением, агрессивностью и пугливостью.

У собак обсессивно-компульсивное поведение включает в себя беготню за собственным хвостом, постоянное облизывание поверхностей или себя, или пристальный взгляд в пустоту. Люди с СДВГ тоже чаще страдают обсессивно-компульсивным расстройством, подчеркивают авторы работы.

На вероятность СДВГ-подобного поведения влияло также то, была ли собака у своего владельца первой, или до этого у него уже были собаки. Во втором случае симптомы встречались чаще. Причина этого пока неясна.

«Люди могут выбрать в качестве первой собаки менее активную особь, которая лучше соответствует представлению о домашней собаке, а более активные и сложные в дрессировке собаки могут привлечь внимание более опытного владельца» — предполагает Сулкама.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что одни и те же области мозга и нейробиологические пути регулируют активность, импульсивность и концентрацию внимания как у людей, так и у собак, подытоживают исследователи. Дальнейшее изучение этих особенностей не только позволит понять, как взаимодействовать со склонными к СДВГ собаками, но и даст возможность использовать их в качестве модельных животных для изучения СДВГ у людей.