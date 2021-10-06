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Наука

Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации

Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ученые из Испании и Канады выявили ключевой показатель в анализе крови, влияющий на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Им оказался уровень специфических антител против спайкового белка Sars-CoV-2, которые формируются при прививке. Эти антитела блокируют самовоспроизведение коронавируса.

Испанские и канадские ученые провели исследование, изучив влияние трех показателей анализа крови на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает Journal of Internal Medicine.

Главным фактором оказался уровень антител против спайкового белка коронавируса, появляющихся после вакцинации.

В целом о защищенности организма от коронавирусной инфекции можно судить по этому показателю, а также по общему уровню антигенов и количеству вирусной РНК в крови.

До этого было неясно, какой именно из трех показателей является ключевым при определении степени риска летального исхода.

Антитела против спайкового белка останавливают репликацию вируса. Уровень антигенов (антигенемия) показывает общее количество чужеродных веществ в организме. Количество РНК вируса показывает объем вируса в организме.

Ученые изучали результаты анализов 92 взрослых людей, попавших весной 2020 года в четыре испанские больницы – Университетскую больницу Рио-Ортега, Клинический госпиталь Университета Вальядолида, больницу им. Грегорио Мараньона и Университетскую больницу принца Астурийского в Мадриде.

Коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов с помощью теста ПЦР, анализ крови был взят у них в течение первых суток госпитализации.

Ученые сформировали профиль антител в крови больных (IgM и IgG), специфических к S-белку коронавируса, и оценили другие показатели. Напрямую с высоким риском смерти связан лишь низкий ответ этих антител к спайковому белку. Остальные параметры связаны с первым, то есть большое количество РНК вируса и антигенов в крови зависит от низкого уровня антител.

«Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», — утверждают испанские ученые.

Авторы исследования выразили надежду, что обнаруженные ими сведения помогут установить наиболее подходящие уровни антител, нужные каждому пациенту в тяжелом состоянии, чтобы излечиться от COVID-19.

Такой организм

Некоторые люди при этом невосприимчивы к коронавирусной инфекции. Об этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик Российской академии наук (РАН) Арег Тотолян заявил в августе газете «Известия».

«Если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается», — сказал ученый.

Кроме того, влиять на защищенность организма от COVID-19 может генетика. Два защитных аллеля (формы одного гена) существенно повышают устойчивость к инфекции, вызываемой коронавирусом Sars-CoV-2.

«Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — отметил Тотолян. При этом подобных генов может быть больше, эти данные получены лишь в результате первых исследований.

Кроме того, легче переносят COVID-19 пациенты с повышенным числом лимфоцитов в крови.

«Хороший уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заболеть. <...> Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям», — заявил эксперт.

Около 30% россиян могут быть невосприимчивы к COVID-19 из-за иммунитета после инфицирования другими респираторными коронавирусами. Об этом в марте заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В Германии было исследование: людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до пандемии, — треть от всего населения. Точнее, треть от обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть», — сказал он.

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