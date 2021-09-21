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Наука

Добегаться до инфаркта: как спорт влияет на сердце

Ученые связали физическую активность с отложениями кальция в артериях

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Занятия спортом потенциально повышают риск сердечного приступа, предупреждают британские кардиологи. У тех, кто наиболее активен физически, в коронарных артериях обнаруживаются кальциевые бляшки, способные заблокировать кровоток. Пока неясно, почему это происходит. Открытие, впрочем, не умаляет общей пользы физической активности, подчеркивают исследователи — сама по себе она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, возможно, кальцификаты в артериях не вносят здесь серьезных изменений.

При кальцинозе коронарных артерий в стенке сосудов, приносящих артериальную кровь к миокарду, откладываются соли кальция. Обычно это протекает бессимптомно, и лишь спустя несколько лет после начала кальцификации появляются боль в сердце, слабость, головокружения.

Регулярная физическая активность давно и прочно связана со снижением риска развития ожирения, диабета, инфарктов и инсультов и, в целом, преждевременной смерти. Однако, как показала новая работа кардиологов Лейстерского университета, у наиболее спортивных людей наблюдается кальциноз коронарных артерий. Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале Heart.

Ранее ученые уже обнаруживали признаки кальциноза коронарных артерий у физически активных людей.

Кальциноз — серьезный фактор риска развития сердечного приступа, вызванного снижением кровоснабжения сердца.

Кальциноз чаще наблюдается у людей старшего возраста, в основном мужчин с неправильным питанием. Однако он может встречаться и у людей 20-30 лет без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи собрали данные о здоровых взрослых людях, которые проходили регулярные комплексные обследования в двух крупных медицинских центрах в Сеуле и Сувоне (Южная Корея) в период с марта 2011 года по декабрь 2017 года. Во время каждого медосмотра участники заполняли анкету, которая включала вопросы о личном и семейном анамнезе, образе жизни и уровне образования. Также оценивались вес (ИМТ), артериальное давление и содержание жиров в крови. Физическая активность делилась на низкую, умеренную и интенсивную.

Затем ученые отслеживали изменения в коронарных артериях на протяжении в среднем трех лет. В окончательный анализ попали данные 25,5 тыс. человек, в основном мужчин. У 47% из них была низкая физическая активность, у 38% — умеренная, у 15% — интенсивная, например, пробежки по 6,5 км в день.

Те, кто был более физически активен, как правило, были старше и реже курили. У них также был более низкий уровень общего холестерина, более высокое кровяное давление и больше отложений кальция в коронарных артериях.

Связь между уровнем физической активности и состоянием артерий проявлялась со временем независимо от изначального их состояния.

Более высокая физическая активность была связана с более быстрым прогрессированием показателей как у тех, кто не имел отложений кальция на момент начала исследования, так и у тех, у кого они уже были.

Исследование не позволяет установить причину таких изменений, отмечают исследователи. У них есть несколько предположений.

Физическая активность может усиливать сужение артерий через механическое напряжение и повреждение стенок сосудов, а также через физиологические реакции — повышение артериального давления и уровня некоторых гормонов. Также физическая нагрузка влияет на эффекты, которые дает пища.

Также исследователи не исключают, что, несмотря на кальциноз, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не увеличивается.

«Польза физической активности для сердечно-сосудистой системы неоспорима, — подчеркивают они, напоминая о национальных рекомендациях — 150-300 минут в неделю аэробной физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут энергичных занятий. — Однако пациентам и врачам необходимо учитывать, что физическая активность может ускорить прогрессирование кальциноза коронарных артерий».

Кальцификация может иметь и благоприятный эффект, добавляют ученые. Закальцинировавшиеся атеросклеротическая бляшка более стабильна и менее склонна к отрыву, который может стать причиной закупорки сосуда и, как следствие, инфаркта или инсульта. Похожий результат наблюдается, например, при приеме статинов.

«Увеличение скорости кальцификации коронарных артерий — это явление, которое наблюдается как в ответ на эффективное лечение, например, терапию статинами, так и на физические упражнения, — отмечают они. — Не следует считать, что оценка степени кальциноза позволяет оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний у пациента».

Для оценки рисков специалисты рекомендуют обращать внимание на незакальцинировавшиеся бляшки.

Физическая активность же пока что остается наилучшим способом контролировать эти риски. Тем, кто переживает за состояние своих сосудов, следует обратиться к врачу, чтобы выяснить, есть ли какие-то проблемы.

Авторы работы добавляют, что не располагали объективными данными о нагрузках испытуемых — информация была получена через самоотчеты. Кроме того, не было известно о случаях инфарктов и инсультов, поэтому нельзя судить о реальных рисках для сердечно-сосудистой системы.

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