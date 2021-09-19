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Наука

У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса

Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19

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Ingo Schulz/imagebroker.com/Global Look Press
Французские и азиатские исследователи нашли у обитающих в Лаосе летучих мышей коронавирусы, практически идентичные изначальному уханьскому варианту SARS-CoV-2. Ученые считают, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем. Эти данные подтверждают версию естественного происхождения COVID-19. В США не исключают, что пандемия началась из-за утечки из лаборатории Уханя. В Китае распространялась информация, что вирус в страну могли завезти сами американцы.

Объединенная группа ученых из французского университета Пастера и Лаосского университета сообщила, что, возможно, нашла доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего в конце 2019 года пандемию COVID-19. Соответствующий препринт исследования опубликован на платформе авторитетного журнала Nature.

Французские и лаосские ученые долгое время искали в Юго-Восточной Азии вирусы, похожие на SARS-CoV-2, среди летучих мышей вида Rhinolophus (подковоносые летучие мыши). В итоге они обнаружили у них как минимум три коронавируса с рецептор-связывающими доменами (RBD), очень близкими по своему типу с такими же доменами SARS-CoV-2. Эти домены — части белка, которые коронавирус использует для связывания с ферментом в организме человека и дальнейшим инфицированием клеток.

«Мы обнаружили, что RBD-домены этих вирусов слабо отличаются от SARS-CoV-2, связываются с человеческим белком hACE2 так же эффективно, как и штамм коронавируса, выявленный в Ухане на ранних этапах заболевания среди людей», — говорится в аннотации к препринту. Отмечается, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии ежедневно может появляться около тысячи подобных инфекций.

Три вируса, обнаруженные в Лаосе, получили названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Один из авторов исследования, вирусолог из университета Пастера Марк Элуа, утверждает, что они являются наиболее «ближайшими предками» коронавируса SARS-CoV-2, выявленными на сегодняшний день. «Эти вирусы, возможно способствовали возникновению SARS-CoV-2 и могут привести в будущем к риску прямой передачи людям», — заявил он.

Как пишет Bloomberg, предварительные результаты, полученные учеными, приближают мир к точному определению происхождения COVID-19. Они также являются дополнительными доказательствами в пользу версии природного возникновения коронавируса. RBD вирусов, обнаруженных у лаосских мышей, еще ближе к коронавирусу SARS-CoV-2, чем инфекции, выявленные среди популяций Rhinopholus в провинции Юньнань на юге Китая. В частности BANAL-236 имеет части связывающего белка практически идентичные оригинальному «уханьскому» варианту коронавируса.

В то же время Bloomberg отмечает, что ни один из выявленных в Лаосе вирусов не содержит в себе титры расщепления фурином, присущий SARS-CoV-2 и еще больше облегчающий проникновение в человеческий организм. Именно наличие этих нехарактерных титров побуждает некоторых ученых считать, что распространение COVID-19 началось после утечки из уханьской вирусологической лаборатории. Однако тот факт, что ученые пока не выявили этот титр в природной среде у летучих мышей, может говорить просто о недостаточном количестве исходных данных — слишком мало было собрано образцов. Кроме того, авторы исследования сообщили, что титр расщепления фурином оригинальный коронавирус мог приобрести уже в процессе промежуточной передачи другому животному, или же при циркуляции среди людей на ранней стадии пандемии.

«Наши результаты указывают на присутствие новых коронавирусов у летучих мышей, которые, по-видимому, обладают таким же потенциалом заражения людей, как и ранние штаммы SARS-CoV-2», — заявили авторы препринта.

В начале 2020 года, когда коронавирус из Китая начал распространяться по всему миру, приоритетным источником его передачи человеку считали именно летучих мышей. Якобы SARS-CoV-2 мог передаться через продукты, которые продавались на рыбном рынке Уханя. Еще одна гипотеза: нулевой пациент подхватил коронавирус от панголина. Однако более поздние исследования выявили, что некоторые мутации инфекции произошли на промежуточном этапе: то есть перед тем, как перейти к человеку, SARS-CoV-2 был передан от летучей мыши другому животному.

В середине 2020 года власти США начали активно продвигать версию, что пандемия могла стать следствием случайной утечки из лаборатории в Ухане, которая как раз и занималась изучением и увеличением патогенности коронавирусов. Пекин всячески отрицает эту версию. В феврале 2021 года в Ухане побывала группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения. Согласно их отчету, версия об искусственном происхождении SARS-CoV-2 не выдерживает критики, а наиболее правдоподобной выглядит теория, когда коронавирус изначально появился у летучих мышей, а затем через одного или нескольких животных-носителей передался человеку.

Однако весной и летом этого года американские СМИ со ссылкой на данные разведки писали, что симптомы, крайне похожие на COVID-19, вынудили трех сотрудников уханьской лаборатории уйти на больничный еще до первых официально зарегистрированных случаев COVID-19. Директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус после этого заявил, что экспертное сообщество должно более внимательно изучить все гипотезы о происхождении коронавируса, в том числе «лабораторную» версию. В ответ на новые обвинения Вашингтона в китайских государственных СМИ появилась информация, что коронавирус в страну могли завезти сами американцы во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года. Доказательств этой версии нет, впрочем, как и официальных выводов спецслужб США о том, что пандемию вызвала утечка из китайского исследовательского центра.

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