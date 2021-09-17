60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд

18 сентября 1961 года в авиационной катастрофе в Северной Родезии погиб генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд, инициировавший международную миротворческую операцию в Конго и летевший на встречу с лидером сепаратистов Моизом Чомбе. Причины и обстоятельства той катастрофы до сих пор не выяснены.

Самолет Douglas DC-6B Организации Объединенных Наций, который летел из столицы Конго Леопольдвиля (сейчас это Киншаса), упал на землю в 15 км от аэропорта и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 16 человек. Сержант Гарольд Жюльен, который первоначально выжил в катастрофе, скончался от травм спустя пять дней.

Этой трагедии предшествовал целый ряд политических событий в Африке, в которые вмешивались крупнейшие страны мира, включая США и Советский Союз. Разрывающий Конго после обретения этой страной независимости 30 июня 1960 года кризис получил наименование Конголезского, он продолжался и после смерти генсека ООН и завершился лишь в 1965 году с приходом к власти Мобуту. В результате столкновений погибли свыше 100 тыс. человек.

В Конго после обретения независимости от Бельгии 30 июня 1960 года сразу же выявились противоречия между президентом Жозефом Касавубу, премьер-министром Патрисом Лумумбой и региональными лидерами: уже спустя несколько дней после подписания декларации независимости Моиз Чомбе заявил о возможности самоопределения южной провинции Катанга, то же самое сделал Альбер Калонджи, отделив Южное Касаи, где проживала в основном народность луба. Патрис Лумумба для борьбы с сепаратистами обратился сначала к западным странам, а потом и к СССР, открыв тем самым очередной раунд холодной войны между великими державами. В ходе возникшего хаоса и борьбы между премьер-министром и президентом, на сторону которого встал министр обороны Мобуту, Лумумба был обвинен в скрытом коммунизме и в том, что с помощью СССР собирается установить военную диктатуру, арестован, посажен под домашний арест, затем бежал, попытался создать альтернативное правительство и наконец был убит при не до конца выясненных обстоятельствах 17 января 1961 года.

Бельгию, которая поддерживала сепаратистов в Конго, сменили миротворческие войска под эгидой ООН, генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд старался продемонстрировать потенциал международного сотрудничества и возможности многонационального контингента для урегулирования местного кризиса, но при этом не оказывать прямой помощи какой-либо стороне конфликта. Советский Союз, возглавляемый тогда Никитой Хрущевым, требовал отставки Хаммаршёльда после того, как войска ООН допустили убийство Лумумбы. В этой ситуации Даг Хаммаршёльд пытался примирить противоборствующие стороны, поэтому и отправился на рискованную встречу с сепаратистами.

Перед полетом были приняты специальные меры безопасности: чтобы запутать возможных террористов, вперед был отправлен другой самолет, летевший по альтернативному маршруту. Этот второй самолет ООН, Douglas DC-4, вылетел из Леопольдвиля примерно за час до Хаммаршёльда и вечером благополучно приземлился в Ндоле.

Постоянным пилотом на самолете генсека ООН был опытнейший летчик Карл Густав фон Розен, однако в тот день он болел и его заменили другим шведским пилотом. В 00:10 18 сентября командир экипажа сообщил авиадиспетчеру Ндолы, что видит огни аэропорта, затем связь оборвалась. Свидетели видели заходивший на посадку самолет, потом вспышку и, возможно, взрывы, а спустя некоторое время обломки авиалайнера были обнаружены в 15 км от аэропорта. Судя по найденным на месте катастрофы остановившимся часам, она произошла в 00:13.

Впоследствии было проведено несколько официальных расследований этой авиакатастрофы и множество неофициальных, в последние годы много публикаций и свидетельств на эту тему было опубликовано в газете The Guardian. Общественность будоражили разного рода подозрительные моменты и несостыковки. Так, по официальной версии обломки самолета были найдены спустя 16 часов после трагедии, а местные жители уверяли, что задолго до этого район падения уже был оцеплен местными военными.

В телах охранников Хаммаршёльда нашли пулевые ранения, однако они могли быть вызваны боеприпасами, взорвавшимися в огне. Тело самого генерального секретаря ООН найдено поодаль с многочисленными повреждениями, в том числе с переломами позвоночника, однако этот факт объяснялся тем, что Хаммаршёльд не пользовался ремнями безопасности. Единственный оставшийся в живых после падения сержант Гарольд Жюльен находился в тяжелом состоянии и сообщал, что перед катастрофой в самолете прогремел взрыв, однако свидетельств этого взрыва не было обнаружено и слова сержанта сочли предсмертным бредом.

В отчете комиссии, занимавшейся расследованием инцидента, говорилось, что самолет разбился в результате ошибки экипажа, вследствие неправильных показаний высотомера, ведущего самолет на слишком низкой высоте, в результате он задел верхушки деревьев. У самолета были выпущены шасси, следовательно, он уже готовился к посадке.

В последующее годы это событие породило огромное число конспирологических теорий. В смерти Хаммаршёльда обвиняли ЦРУ, советские спецслужбы, людей Чомбе, бельгийцев, британцев, южноафриканских наемников и т. д. Многие версии были опровергнуты как не выдерживающие никакой критики. При вскрытии тела Хаммаршёльда в нем не нашли пуль, рассказы свидетелей преступления при первой же проверке оказывались сомнительными и противоречащими уже твердо установленным фактам.

Тем не менее в последние годы открылось немало нелицеприятных подробностей о деятельности иностранных спецслужб в Африке в тот период, о скрытом присутствии боевой техники, и члены генеральной ассамблеи ООН в декабре 2019 года приняли решение продолжить расследование трагической гибели Дага Хаммаршёльда, призвав все государства предоставить информацию, проливающую свет на обстоятельства крушения его самолета.

Гибель Дага Хаммаршёльда стала настоящим потрясением как для политиков, так и для всей мировой общественности. Это была поистине масштабная фигура: второй в истории генеральный секретарь ООН считается организатором первых успешных миротворческих операций ООН. В 1956 году в Египте созданные Хаммаршёльдом специальные миротворческие силы ООН помогли разрешить кризис, возникший в связи с национализацией Суэцкого канала. Хаммаршёльду удалось обеспечить переброску этих войск и договориться об их размещении в зоне конфликта. Эта операция послужила примером для всех последующих миротворческих миссий.

Велика была также роль Хаммаршёльда в деле освобождения пятнадцати американских летчиков, попавших в плен во время войны в Северной Корее. Генеральный секретарь ООН провел успешные переговоры с первым главой Госсовета Китая Чжоу Эньлаем, несмотря на то, что КНР в то время не имела дипломатических отношений с США и не была даже членом ООН (ее место занимал Тайвань). Эти события объективно способствовали поднятию престижа ООН. В конце жизни Хаммаршёльд занимался проблемами Африки, поскольку именно тогда многие страны этого континента впервые добились своей независимости и происходили довольно сложные процессы становления этих государств. Перед своей гибелью он успел посетить свыше двадцати африканских стран и территорий.

«Его мудрость и скромность, его безупречная честность и целеустремленная преданность долгу установили для всех служащих международного сообщества и в первую очередь для его преемников столь высокий стандарт поведения, что соответствовать ему очень непросто. И нет лучшего правила для генерального секретаря, если поиск решения каждой новой проблемы он начнет с того, что задаст самому себе вопрос: а как поступил бы в этом случае Хаммаршёльд?» — говорил седьмой генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан, выходец из Африки и ганский дипломат.

Хаммаршёльд известен также как поэт, журналист и эссеист, член Шведской академии. Уже посмертно он стал лауреатом Нобелевской премии мира 1961 года.

После катастрофы тело Дага Хаммаршёльда было доставлено в Швецию. Церемония прощания проходила в Кафедральном соборе Уппсалы и транслировалась по телевидению, а 29 сентября Хаммаршёльд был похоронен на старом кладбище Уппсалы в семейной могиле.