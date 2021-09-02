Злые антитела: почему часть пациентов умирает от COVID-19

Причиной почти 20% смертей от COVID-19 могут быть аутоантитела, считают иммунологи. Аутоантитела могут присутствовать в организме даже здоровых людей, и с возрастом их концентрация увеличивается. При заражении аутоантитела блокируют интерфероны, которые борются с вирусными инфекциями, что приводит к более тяжелому течению болезни. Исследователи полагают, что анализ на уровни аутоантител позволит вовремя определять пациентов из группы риска и принимать соответствующие меры.

Аутоантитела — это антитела, которые взаимодействуют с антигенами собственного организма, нанося ему вред. Причиной их появления могут быть не только аутоиммунные заболевания, но и перенесенные инфекции. Небольшое количество аутоантител иногда есть и у здоровых людей. С возрастом концентрация аутоантител увеличивается, что может влиять на тяжесть заболеваний.

Еще в 2020 году международная группа из 200 исследователей во главе с иммунологами из Рокфеллеровского университета предположила, что повышенный уровень аутоантител может быть причиной в том числе и более тяжелого течения COVID-19. Новые данные, полученные этими же исследователями, подтвердили эту версию. Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале Science Immunology.

«Первоначальный отчет прошлого года был, вероятно, одной из самых важных работ, посвященных пандемии, — отмечает иммунолог из Йельской школы медицины Аарон Ринг, не участвовавший в исследовании. — В новой работе команда действительно углубились в изучение того, насколько распространены эти антитела среди населения, и оказалось, что они встречаются поразительно часто».

Группа сосредоточилась на выявлении аутоантител, которые могут нейтрализовать физиологически значимые концентрации интерферонов — белков, которые выделяются в ответ на вторжение вирусов и других патогенов, активируя клеточные белки, блокирующие репликацию.

Они наблюдали за 3595 пациентами из 38 стран, попавшими с COVID-19 в отделение интенсивной терапии.

У 13,6% пациентов ученые обнаружили аутоантитела, причем доля пациентов с ними варьировалась от 9,6% среди людей моложе 40 лет до 21% среди тех, кому было больше 80 лет. Аутоантитела также присутствовали у 18% тех, кто в итоге скончался.

Ранее исследователи уже подозревали, что эти коварные антитела были причиной, а не следствием критического состояния пациентов COVID-19. В предыдущих исследованиях команда обнаружила, что аутоантитела присутствовали примерно у 4 из 1000 здоровых людей, образцы крови которых были собраны до пандемии. Кроме того, люди с генетическими мутациями, нарушающими активность интерферонов 1 типа, оказались в целом более подвержены развитию опасных для жизни заболеваний.

Поэтому ученые обратились к коллекции образцов, полученных от почти 35 тыс. здоровых добровольцев еще до начала пандемии. Выяснилось, что у 0,18% людей в возрасте от 18 до 69 лет есть аутоантитела против интерферона 1 типа, и с возрастом доля таких людей растет — аутоантитела были примерно у 1,1% 70-79-летних и у 3,4% людей старше 80 лет.

«С возрастом распространенность аутоантител значительно увеличивается, — отмечает иммунолог Жан-Лоран Казанова, ведущий автор исследования. — Это в значительной степени объясняет высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 у людей в пожилом возрасте».

Казанова добавляет, что полученные результаты можно использовать в клинической практике. Так, больницы могут проверять пациентов на наличие аутоантител, а также мутаций, связанных с блокированием интерферонов I типа. Это позволит выявить людей, которые с большей вероятностью могут пострадать от тяжелого течения COVID-19, и поможет врачам вовремя подобрать соответствующее лечение.

«Обнаруженные аутоантитела объясняют значительное увеличение риска развития тяжелой формы COVID-19 у пожилых людей, — пишут авторы работы. — Увеличение согласуется с результатами исследований различных аутоантител еще с 1960-х годов.

Эти аутоантитела, по-видимому, оставались у пациентов неактивны вплоть до заражения COVID-19».

Исследователи также допускают, что можно проводить скрининговые обследования на уровни аутоантител среди населения. Это даст возможность выявлять группы риска еще до заражения, и принимать меры, чтобы его не допустить. В частности, таких людей следует вакцинировать в приоритетном порядке. В целом, людям с повышенным уровнем аутоантител следует обезопасить себя от любых вирусных заболеваний — не только COVID-19, но и другие болезни могут стать слишком большой нагрузкой на организм. Госпитализировать таких пациентов авторы работы тоже рекомендуют в первую очередь.