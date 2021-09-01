Победа над «черными копателями»: найдены нетронутые сокровища кельтов

Городище бронзового века, обнаруженное во Франции, может представлять собой неизвестную ранее кельтскую столицу. Об этом заявили французские археологи, обнаружившие там многочисленные сокровища, включая украшения, оружие, бытовые предметы и части колесниц, сообщает издание Daily Mail.
Удивительно, что столь обширный и никем ранее не изученный участок удалось обнаружить в Центральной Франции. Древнее поселение расположено на небольшом плато, омываемом рекой Сиуль, неподалеку от французской коммуны Ганна в департаменте Алье, в 130 км к северо-западу от Лиона.
Археологи изучают сотни интересных артефактов, в том числе сельскохозяйственные орудия, инструменты ремесленников, украшения и оружие. Многие предметы были захоронены примерно в 800 г. до н.э. в качестве ритуального подношения богам и предкам. Такое изобилие редко встречается на французских городищах. По словам экспертов, это одна из самых богатых находок металлических орудий бронзового века среди всех, когда-либо обнаруженных в Европе.
Бесценный клад изучают эксперты из Тулузского университета имени Жана Жореса. Раскопки ведутся на площади 30 га — участок представляет собой укрепленное поселение, которое защищали двойной ряд земляных валов, частокол и шестиметровые каменные стены с деревянным каркасом, выстроенные на самом проблемном участке. Во времена бронзового века этот регион имел важное экономическое значение благодаря судоходной реке Сиуль и местным залежам олова, которое использовалось для изготовления бронзовых орудий.
Найденные сокровища сконцентрированы на семи разных участках, один из которых уже был разграблен в 2017 году «черными копателями». Об этом рассказал руководитель группы, археолог Пьер-Ив Мильсо из Тулузского университета: «Мы поторопились заняться раскопками в этом месте, поскольку тут уже происходили грабежи: люди, оснащенные металлоискателями, охотились за сокровищами, а затем перепродавали свою добычу на черном рынке и через Интернет. Раскопки еще не завершены, но у нас уже есть около 800 предметов, большинство из которых оказались целыми. Это первый случай, когда мы нашли сразу несколько целых кладов, которые можем извлечь по всем правилам и изучить в лаборатории в оптимальных условиях. Обычно такие находки делают кладоискатели с помощью нелегальных детекторов. Они не обращают внимания на взаимное расположение объектов в археологических слоях, что катастрофично для науки».
В сердцевине каждого участка обнаружился слой острых предметов — в одном случае это оружие, вроде ножей, копий и мечей, а в другом — долото, серпы и т.п. Ювелирные изделия, в том числе браслеты, скорее всего, принадлежали женщинам и детям. Эти выводы археологи сделали, исходя из размеров этих предметов.
«Украшения и ритуальные бронзовые артефакты говорят о процветании на этом месте культа Солнца, которое было в те времена важнейшим божеством, как и в Египте, — объясняет доктор Мильсо. — Сам выбор предметов и их расположение повторяются от одного участка к другому: браслеты, шейные кольца и подвески укладываются на дно сосудов, лезвия топоров всегда направлены вверх. Эти закономерности говорят о наличии строгих правил, которые, несомненно, связаны с похоронными ритуалами».
Уникальным элементом в этих захоронениях оказалась речная галька, подобранная по цвету — в одном кладе она была исключительно белой, в другом — красной.
«В одном случае захоронения — и те, что мы нашли, и те, что были разграблены до нас, — образовали линию, простирающуюся на 350 м, что соответствует одной из границ участка, — добавил доктор Мильсо. — Таким образом, захоронения, несомненно, имеют тесную связь с ритуалами основания города». Что-то подобное было найдено и в Греции, причем в захоронениях, относящихся примерно к тому же периоду.
Артефакты помогают исследователям нарисовать мысленную картину того, как могла протекать жизнь людей в этом кельтском поселении около 2800 лет назад. Среди находок есть предметы, связанные с сельским хозяйством, инструменты для производства текстиля и керамики, оборудование для обработки дерева и металла, а также мечи и наконечники копий для воинов. Есть и явные признаки выделения в те времена богатого сословия — в числе прочего это видно по оформлению колесниц, лошадиной сбруи и некоторых экстравагантных украшений.
Группа также сумела найти доказательства наличия торговли людей бронзового века с дальними странами: так, лезвия двух топоров были изготовлены на юго-западе Англии, стеклянные бусины оказались родом из Италии, а янтарные бусы — из Балтики.
«Все эти элементы служат доказательством наличия в обществе того времени сложной иерархической структуры, что вполне сопоставимо с кельтскими обществами железного века», — пояснил доктор Мильсо.
Таким образом, деление эпох на «бронзовый век» и «железный век», доставшееся современной науке от археологов XIX века, нужно считать достаточно условным.
Среди всех 327 городищ бронзового века, известных во Франции, эти 20 захоронений в районе Ганны, включая разграбленный участок, по мнению доктора Мильсо, нужно признать самыми выдающимися. Ведь только в нескольких других поселениях той эпохи были обнаружены какие-либо металлические артефакты. «Это большая застроенная территория, расположенная на холме, укрепленная двумя параллельными валами длиной 300 м, — поясняет археолог. — Общая площадь раскопок составила около 30 га, что очень много для того времени, ведь укрепленные города бронзового века во Франции в среднем занимают всего 4 га. Вероятно, мы имеем дело со столицей обширной территории».
Теперь все эти артефакты поступят в коллекцию Музея Анны де Божё в городе Мулене, в Центральной Франции, где будут представлены всем интересующимся на будущей выставке.