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Наука

«Это его убьет»: почему американца лечат от COVID-19 средством для скота

В США суд разрешил лечить больного COVID-19 средством для животных

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Neil Hall/Pool via AP
В США женщина через суд добилась права лечить своего мужа от COVID-19 ивермектином — антипаразитарным средством, чаще используемым для скота, чем для людей. Уже давно установлено, что ивермектин в случае COVID-19 бесполезен и может быть опасен, но люди продолжают скупать его и пытаться лечиться, что приводит лишь к массовым отравлениям.

Джеффри Смит, 51-летний житель Огайо, 15 июля попал в больницу с COVID-19. Болезнь протекала тяжело, Джеффри пришлось подключить к ИВЛ. Однако состояние продолжало ухудшаться.

Его жена Джули в поисках информации о способах лечения наткнулась на группы и форумы, где обсуждалась эффективность ивермектина — препарата для лечения паразитарных болезней. Изначально он разрабатывался для выведения глистов у собак и кошек, позже стал использоваться для лечения сельскохозяйственных животных и людей.

Весной 2020 года выяснилось, что ивермектин способен снизить вирусную нагрузку в клеточных культурах, дальнейшие эксперименты показали, что препарат способен защитить мышей от вируса, структурно схожего с SARS-CoV-2.

Однако в исследованиях использовались дозы ивермектина до ста раз выше разрешенных для людей. Исследования в безопасных дозировках на людях показали, что особого толку от ивермектина нет, по крайней мере при умеренных формах COVID-19 — он не ускоряет выздоровление, а при самостоятельном приеме может скорее навредить, чем принести какую-то пользу.

В марте 2021 года ВОЗ, изучив результаты 16 рандомизированных испытаний эффективности ивермектина в отношении COVID-19, заявила, что использовать препарат для лечения COVID-19 можно только в рамках клинических исследований, а никак не в широкой медицинской практике. В ООН добавили, что доказательства положительного влияния ивермектина на смертность и риски госпитализации очень слабы, и не стоит пока что давать его пациентам.

Но к этому моменту слухи о чудо-средстве распространились так широко, что народный интерес к нему эти данные не поумерили.

В соцсетях множились посвященные ивермектину группы, особенно он стал популярен в Бразилии, Франции, Южной Корее, Латинской Америке, на юге Африки. Спрос на препарат сильно подскочил, в Австралии импорт ивермектина вырос в 10 раз, что вызвало сильное беспокойство со стороны Австралийской администрации лекарственных средств.

Чтобы купить ивермектин, в большинстве стран потребуется рецепт врача. Однако препарат для животных с этим же действующим веществом можно купить и без рецепта, чем пользуются те, кто верит в его эффективность.

Такое лечение может обернуться трагедией: в ветеринарии используются намного более высокие дозировки ивермектина, чем в «человеческой» медицине, и прием средства для животных в лучшем случае вызовет рвоту и диарею, а в худшем — приведет к коме и смерти.

Центры по борьбе с отравлениями, существующие в некоторых странах, сообщают об участившихся звонках по поводу отравлений ивермектином. Но ни пациентов, ни некоторых врачей все это не пугает, и они продолжают считать ивермектин эффективным.

Не испугали возможные риски и Джули.

Спустя несколько дней на ИВЛ Джеффри пришел в себя и вырвал из горла трубку для интубации. При этом он повредил также зонд, по которому подавалось питание, частицы пищи попали в легкие, это привело к инфекции. Наблюдая за страданиями мужа, отчаявшаяся Джули попросила врачей назначить ему ивермектин. Врачи отказались. Они стояли на своем даже тогда, когда Джули предложила им подписать форму, освобождающую от ответственности.

Тогда она нашла врача, разделявшего ее благосклонность к ивермектину. Пульмонолог Фред Вагшул, руководитель группы врачей, призывающих лечить COVID-19 ивермектином и другими не предназначенными для этого и непроверенными препаратами, выписал Джули рецепт.

Через адвоката, который уже выигрывал похожие дела, Джули добилась, чтобы суд приказал врачам давать ее мужу ивермектин. Об итогах судебного процесса сообщило местное издание Ohio Capital Journal.

Сам Вашгул считает, что эффективность ивермектина неопровержима, а регуляторные органы просто вступили в заговор, чтобы не допустить его использования и распространять вакцины.

«Такой приказ — это абсурд, — считает Артур Каплан, профессор биоэтики из Нью-Йоркского университета. — На месте этих врачей я бы просто не стал этого делать. Ивермектин не рекомендуют использовать при COVID-19, потому что люди умирают от этого препарата».

Постановление судьи требует от врачей неэтичных и незаконных действий, подчеркивает Каплан. Очевидно, по мнению судьи, раз Джеффри умирает, то стоит попробовать любые способы его спасти. Однако это неверно — непроверенный препарат способен окончательно добить пациента.

«Судья думает, что бросает умирающему спасательный круг, — говорит Каплан. — Проблема в том, что на самом деле он бросает ему тяжелый груз, который его убьет».

Обычно людям ивермектин назначается в количестве нескольких доз с перерывами в 7-14 дней в расчете 0,2 мг на кг веса. По постановлению суда Джеффри будет получать ивермектин ежедневно на протяжении трех недель в дозировке 30 мг — это эквивалентно дозе для человека весом 150 кг. Масса тела пациента не уточняется.

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