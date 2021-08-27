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Наука

Одышка, усталость, депрессия: чем грозит COVID-19 спустя год

Врачи назвали симптомы COVID-19, длящиеся больше года

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Depositphotos
Половина пациентов, госпитализированных с COVID-19, страдает от симптомов спустя год после выздоровления, сообщают китайские врачи. Чаще всего это проблемы с дыханием, слабость, депрессия, тревожность. Авторы работы призывают коллег более внимательно относиться к долгосрочным последствиям COVID-19 и оказывать переболевшим необходимую поддержку.

У большинства пациентов с COVID-19, даже при затяжном течении болезни, спустя год не остается никаких симптомов. Но тем, кто переносил болезнь тяжело и попал в больницу, приходится столкнуться с более серьезными последствиями — у половины из них симптомы могут сохраняться более года, выяснили китайские врачи из Больницы китайско-японской дружбы. Об этом они сообщили в статье в журнале The Lancet.

«Наше исследование — на сегодняшний день самая крупная работа по оценке состояния здоровья госпитализированных лиц, перенесших COVID-19, через 12 месяцев после заболевания, — говорит профессор Бин Цао, один из авторов работы. — Хотя большинство из них выздоровели, у некоторых пациентов сохранялись проблемы со здоровьем, особенно у тех, кто был тяжело болен во время пребывания в больнице.

Наши результаты свидетельствуют о том, что для выздоровления некоторых пациентов потребуется больше одного года, и это следует учитывать при планировании оказания медицинских услуг после пандемии».

Ученые проанализировали состояние здоровья 1276 пациентов, выписанных после COVID-19 из больницы в январе-мае 2020 года. Средний возраст пациентов составил 57 лет. Спустя полгода и год они проходили подробное медицинское обследование, которое включало анкетирование, осмотр, лабораторные анализы и шестиминутный тест на ходьбу для определения уровня выносливости.

Многие симптомы со временем прошли, независимо от тяжести болезни. Однако спустя полгода хотя бы от одного симптома страдали 68% пациентов, спустя год их доля снизилась до 49%.

Самыми частыми жалобами были усталость и слабость — спустя полгода от них страдала половина пациентов, спустя год — каждый пятый. Треть спустя год жаловалась на одышку, чаще это были те, кто во время болезни находился на ИВЛ.

В показателях тестов на функцию легких, проведенных спустя полгода и год после болезни, улучшений не наблюдалось.

Компьютерная томография показала, что примерно у половины пациентов спустя полгода сохраняется поражение легких. Спустя год доля таких пациентов снизилась, но среди тех, кто перенес болезнь наиболее тяжело, все еще оставалась высокой — 39-87% в зависимости от тяжести состояния.

В силу возраста около половины пациентов находились на пенсии еще до болезни. Среди тех, кто еще работал, 88% вернулись на прежнее место, 76% смогли в течение года возобновить трудовую деятельность в прежнем объеме. Среди тех, кто решил уволиться или выйти на пенсию, треть сделали это из-за ухудшения физических возможностей.

По сравнению с мужчинами, женщины спустя год в 1,4 раза чаще сообщали об усталости или мышечной слабости, в два раза чаще — о тревоге или депрессии, и почти в три раза чаще у них наблюдались нарушения газообмена в легких.

Люди, получавшие кортикостероиды во время острой фазы заболевания COVID-19, в 1,5 раза чаще испытывали усталость или мышечную слабость.

По сравнению с людьми того же возраста, пола и с теми же ранее существовавшими проблемами со здоровьем, но не болевшими COVID-19, люди, пережившие госпитализацию, спустя год чаще сталкивались с болью или дискомфортом (29% против 5%) и проблемами с передвижением (9% против 4%).

«У нас не было исходных данных по участникам исследования до того, как они заболели COVID-19, — говорит Лисюэ Хуан, соавтор исследования. — Однако состояние здоровья людей, которые никогда не болели COVID-19, позволило нам выявить разницу. Мы надеемся, это поможет понять влияние болезни на качество жизни людей, переживших ее».

Количество пациентов с тревожными состояниями и депрессивными симптомами немного увеличилось — спустя полгода их было 23%, а спустя год — 26%. Среди непереболевшего населения таковых наблюдалось всего 5%.

«Мы еще не до конца понимаем, почему психиатрические симптомы чаще встречаются через год, чем через шесть месяцев у людей, переживших COVID-19,

— говорит соавтор работы Сяоин Гу. — Они могут быть вызваны биологическим процессом, связанным с самой вирусной инфекцией или иммунным ответом организма на нее. Или же они могут быть связаны с уменьшением социальных контактов, одиночеством, неполным восстановлением физического здоровья или связанной с болезнью потерей работы. Необходимы крупные, длительные исследования людей, переживших COVID-19, чтобы мы могли лучше понять долгосрочные последствия COVID-19 для физического и психического здоровья».

Наблюдение за пациентами проводилось в пределах одной больницы, поэтому авторы советуют не торопиться обобщать результаты на всех людей. Кроме того, в работе рассматривалось лишь небольшое количество пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии, поэтому выводы, касающиеся наиболее тяжелобольных пациентов, следует интерпретировать с осторожностью. Тем не менее, работа дает представление о том, с какими последствиями могут столкнуться переболевшие COVID-19 даже спустя долгое время, и на что стоит обращать внимание врачам при работе с такими пациентами.

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