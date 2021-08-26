Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Апелляционный суд в США подтвердил смертный приговор «Чарльстонскому... 13:07
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней 13:04
Эксперт рассказал, как правильно выбрать дебетовую карту 13:01
В Кремле рассказали, считают ли легитимным новое правительство Афганистана 13:01
ЦБ: дополнительные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику 13:00
Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова из-за ошибки с музыкой 12:58
Вдоль границы России развернут загоризонтные станции «Контейнер» 12:53
В Киеве заявили, что будут «громко» просить США о санкциях против... 12:53
Тренер сборной России рассказал о причинах невызова игравшего на Евро вратаря 12:45
Ученые обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека 12:43
Наука

Гормоны подскакивают: как солнце пробуждает страсть

Ученые: ультрафиолет способствует романтическому настроению

close
100%
Петр Ковалев/ТАСС
Солнечный свет способен пробуждать в людях романтику, выяснили израильские ученые. Ультрафиолет воздействует на эндокринную систему и повышает выработку половых гормонов, влияя таким образом на половое поведение. Исследователи полагают, в будущем их открытие позволит разработать новые способы борьбы с расстройствами, влияющими на выработку гормонов.

Репродуктивные функции управляются эндокринной системой через гипофиз, щитовидную железу, шишковидную железу, надпочечники, яичники и яички. Всю эту систему контролирует гипоталамус — он отдает сигналы, стимулирующие или тормозящие выработку половых гормонов.

Гормональные колебания влияют на сексуальное поведение.

Более ранние наблюдения показали, что воздействие ультрафиолета повышает уровень тестостерона у мужчин, тестостерона и эстрадиола у рыб, а петухи под воздействием солнца проявляют больше интереса к курицам. Все это указывало, что ультрафиолет может быть фактором регуляции сексуальности, как на эндокринном, так и на поведенческом уровне, однако конкретные механизмы, в том числе и у людей, не изучались.

Исследователи из Тель-Авивского университета решили заполнить этот пробел. Результаты они описали в статье в журнале Cell Reports.

«Уже много лет известно, что ультрафиолетовое излучение повышает уровень тестостерона у мужчин, — рассказывает профессор Камрит Леви, ведущий автор исследования. — Также мы знаем, что солнечный свет играет важную роль как в поведенческой, так и в гормональной регуляции сексуальности. Однако механизм, ответственный за эту регуляцию, оставался неизвестным. Наше исследование позволило лучше понять этот механизм».

Сначала исследователи поставили эксперимент на мышах. Грызунов подвергали воздействию UVB-излучения — ультрафиолетовых лучей со средней длиной волны, 320-400 нанометров. Это привело к резкому скачку половых гормонов у самок, увеличению яичников и продлению брачного периода.

Самцов и самок сильнее влекло друг к другу и они с большим энтузиазмом вступали в половой контакт.

Тогда исследователи модифицировали мышей, заблокировав выработку в их коже белка p53, который при воздействии солнечного света выявляет повреждения ДНК и активирует пигментацию в качестве защиты. Отсутствие p53 привело к тому, что мыши больше не реагировали на ультрафиолет. Это убедило Леви и ее коллег в том, что именно воздействие UVB-излучения приводило к наблюдаемым в первом эксперименте гормональным, физиологическим и поведенческим изменениям.

Ученые повторили эксперимент и на людях. Участниками стали 32 человека, которые ответили на вопросы о своих проявлениях романтики, страсти и агрессии. После нескольких сеансов УФ-терапии у всех наблюдался рост романтичности и сексуального влечения, а у мужчин также возрастала агрессия.

Также исследователи попросили испытуемых избегать солнечного света, а потом позагорать 25 минут.

Даже такой короткий сеанс солнечных ванн привел к повышению уровней половых гормонов, в частности тестостерона.

Кроме того, ученые обнаружили повышение у мужчин уровня тестостерона в летний период, проанализировав записи медицинских служб.

«В коже существуют различные механизмы борьбы с солнечным излучением, и один из них связан с белком p53, — говорит Леви. — Мы должны помнить, что воздействие ультрафиолета опасно и может повредить ДНК, что может вылиться в рак кожи. В то же время для защиты от повреждения ДНК в коже действуют две встроенные программы, активизирующиеся после воздействия солнечного света: система восстановления ДНК и пигментация, а именно загар, в зависимости от степени воздействия. Активируя обе системы, белок р53 регулирует уровень повреждения ДНК.

В нашем исследовании мы обнаружили, что эта же система также активирует эндокринную систему, влияя на сексуальность и, возможно, повышая вероятность размножения».

Человек лишен растительности, которая бы защитила его кожу от ультрафиолета, пишут исследователи. Кроме того, кожа контактирует с окружающей средой, и это позволяет предположить, что кожа играет определенную роль в социальном, сексуальном и репродуктивном поведении, связанном с гормонами.

«Наши открытия поднимают множество научных и философских вопросов, — говорит Леви. — У нас, людей, нет меха, и поэтому наша кожа напрямую подвергается воздействию солнечного света. Мы только начинаем понимать, как это воздействие влияет на нас, и какие ключевые роли оно может играть в различных физиологических и поведенческих процессах. Это только верхушка айсберга».

В перспективе эти данные могут привести к появлению новых способов лечения нарушений выработки половых гормонов, рассчитывают авторы. Также возможно, что новая информация проложит путь и к другим открытиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ждали до последнего: почему вузам не хватило студентов
В российских университетах объявили дополнительный набор абитуриентов
Избежать дефицита. Белоруссия запретила экспорт зерна
СМИ: в Белоруссии урожайность зерновых оказалась на 30% ниже ожидаемой
Новый год наступит раньше. Работающим пенсионерам хотят продлить праздники
В Госдуме предложили увеличить зимние каникулы для работающих пенсионеров
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени признался, что изнасиловал ее
В России зарегистрировали рекордное количество смертей от COVID-19 за всю пандемию
Минобороны Великобритании предупредило об угрозе теракта в Кабуле
Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили в Москве
Новости и материалы
Апелляционный суд в США подтвердил смертный приговор «Чарльстонскому стрелку»
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Эксперт рассказал, как правильно выбрать дебетовую карту
В Кремле рассказали, считают ли легитимным новое правительство Афганистана
ЦБ: дополнительные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику
Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова из-за ошибки с музыкой
Вдоль границы России развернут загоризонтные станции «Контейнер»
В Киеве заявили, что будут «громко» просить США о санкциях против Nord Stream AG
Тренер сборной России рассказал о причинах невызова игравшего на Евро вратаря
Ученые обнаружили неизвестный ранее вид древнего человека
Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации
В Минцифры пообещали исправить гайдлайн «Госуслуг» после скандала
Организаторы Паралимпиады извинились за ошибку с музыкой на награждении Асташова
СК начал проверку главы управления Тюмени после убийства девочки
Названы страны, куда российские туристы полетят осенью
Шойгу сообщил об использовании ударных роботов на учениях «Запад-2021»
У бразильских контрабандистов изъят самый полный скелет птерозавра
В Госдуме оценили идею о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров
Все новости
«Есть ощущение безопасности»: Россия провела эвакуацию из Кабула
Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана вернулись в Россию
Берегись автомобиля. Минтруд скорректирует критерии нуждаемости для семей с детьми
Правила начисления соцвыплат для семей с детьми от 3 до 7 лет поменяют до конца года
«Хайкеаны» и «темные миры»: на каких планетах стоит искать жизнь
Астрономы нашли новую необычную категорию потенциально обитаемых экзопланет
Две медали в самом «русском» заплыве: Россия бьется на Паралимпиаде. LIVE
Пловцы Исаев и Бартасинский принесли России серебро и бронзу Паралимпийских игр в Токио
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021
На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns
От «Меланхолии» до «Большой маленькой лжи»: лучшие роли Александра Скарсгарда
Хоть трава не расти: почему сборы с бизнеса не спасают природу
Счетная палата оценила эффективность экологических сборов с бизнеса
Талибы* — реальность во всех смыслах»
Посол РФ в Кабуле заявил, что альтернативы «Талибану*» в Афганистане нет
Злой или просто хмурый: почему компьютер еще не научили распознавать эмоции
Исследователи выяснили, что роботы вслед за людьми идут по тупиковому пути
«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»
В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
«Обычный мужик, бухает иногда»
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признал свою вину
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях