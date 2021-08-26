Гормоны подскакивают: как солнце пробуждает страсть

Солнечный свет способен пробуждать в людях романтику, выяснили израильские ученые. Ультрафиолет воздействует на эндокринную систему и повышает выработку половых гормонов, влияя таким образом на половое поведение. Исследователи полагают, в будущем их открытие позволит разработать новые способы борьбы с расстройствами, влияющими на выработку гормонов.

Репродуктивные функции управляются эндокринной системой через гипофиз, щитовидную железу, шишковидную железу, надпочечники, яичники и яички. Всю эту систему контролирует гипоталамус — он отдает сигналы, стимулирующие или тормозящие выработку половых гормонов.

Гормональные колебания влияют на сексуальное поведение.

Более ранние наблюдения показали, что воздействие ультрафиолета повышает уровень тестостерона у мужчин, тестостерона и эстрадиола у рыб, а петухи под воздействием солнца проявляют больше интереса к курицам. Все это указывало, что ультрафиолет может быть фактором регуляции сексуальности, как на эндокринном, так и на поведенческом уровне, однако конкретные механизмы, в том числе и у людей, не изучались.

Исследователи из Тель-Авивского университета решили заполнить этот пробел. Результаты они описали в статье в журнале Cell Reports.

«Уже много лет известно, что ультрафиолетовое излучение повышает уровень тестостерона у мужчин, — рассказывает профессор Камрит Леви, ведущий автор исследования. — Также мы знаем, что солнечный свет играет важную роль как в поведенческой, так и в гормональной регуляции сексуальности. Однако механизм, ответственный за эту регуляцию, оставался неизвестным. Наше исследование позволило лучше понять этот механизм».

Сначала исследователи поставили эксперимент на мышах. Грызунов подвергали воздействию UVB-излучения — ультрафиолетовых лучей со средней длиной волны, 320-400 нанометров. Это привело к резкому скачку половых гормонов у самок, увеличению яичников и продлению брачного периода.

Самцов и самок сильнее влекло друг к другу и они с большим энтузиазмом вступали в половой контакт.

Тогда исследователи модифицировали мышей, заблокировав выработку в их коже белка p53, который при воздействии солнечного света выявляет повреждения ДНК и активирует пигментацию в качестве защиты. Отсутствие p53 привело к тому, что мыши больше не реагировали на ультрафиолет. Это убедило Леви и ее коллег в том, что именно воздействие UVB-излучения приводило к наблюдаемым в первом эксперименте гормональным, физиологическим и поведенческим изменениям.

Ученые повторили эксперимент и на людях. Участниками стали 32 человека, которые ответили на вопросы о своих проявлениях романтики, страсти и агрессии. После нескольких сеансов УФ-терапии у всех наблюдался рост романтичности и сексуального влечения, а у мужчин также возрастала агрессия.

Также исследователи попросили испытуемых избегать солнечного света, а потом позагорать 25 минут.

Даже такой короткий сеанс солнечных ванн привел к повышению уровней половых гормонов, в частности тестостерона.

Кроме того, ученые обнаружили повышение у мужчин уровня тестостерона в летний период, проанализировав записи медицинских служб.

«В коже существуют различные механизмы борьбы с солнечным излучением, и один из них связан с белком p53, — говорит Леви. — Мы должны помнить, что воздействие ультрафиолета опасно и может повредить ДНК, что может вылиться в рак кожи. В то же время для защиты от повреждения ДНК в коже действуют две встроенные программы, активизирующиеся после воздействия солнечного света: система восстановления ДНК и пигментация, а именно загар, в зависимости от степени воздействия. Активируя обе системы, белок р53 регулирует уровень повреждения ДНК.

В нашем исследовании мы обнаружили, что эта же система также активирует эндокринную систему, влияя на сексуальность и, возможно, повышая вероятность размножения».

Человек лишен растительности, которая бы защитила его кожу от ультрафиолета, пишут исследователи. Кроме того, кожа контактирует с окружающей средой, и это позволяет предположить, что кожа играет определенную роль в социальном, сексуальном и репродуктивном поведении, связанном с гормонами.

«Наши открытия поднимают множество научных и философских вопросов, — говорит Леви. — У нас, людей, нет меха, и поэтому наша кожа напрямую подвергается воздействию солнечного света. Мы только начинаем понимать, как это воздействие влияет на нас, и какие ключевые роли оно может играть в различных физиологических и поведенческих процессах. Это только верхушка айсберга».

В перспективе эти данные могут привести к появлению новых способов лечения нарушений выработки половых гормонов, рассчитывают авторы. Также возможно, что новая информация проложит путь и к другим открытиям.