«Уже вырыли могилу»: как студентка выжила при столкновении самолетов в Приамурье

40 лет назад случилась одна из самых трагических и неизвестных широкой публике авиационных катастроф в Советском Союзе — произошло столкновение двух самолетов над Завитинском в Амурской области. Гражданский Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16, в результате чего погибли 37 человек. Единственная выжившая — пассажирка Лариса Савицкая, пережившая падение с высоты 5 км.

24 августа 1981 года в небе над Амурской областью неподалеку от города Завитинска столкнулись два самолета. Пассажирский Ан-24, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16, совершавшим в тот день метеоразведку. Погибли 37 человек — 5 членов экипажа гражданского лайнера, 26 пассажиров, в том числе один ребенок, а также все 6 членов военного экипажа. При этом удалось выжить 20-летней студентке педагогического института Ларисе Савицкой, летевшей на Ан-24 со своим мужем Володей из свадебного путешествия. Это чрезвычайно редкий случай, когда человеку удалось не только пережить падение с пятикилометровой высоты, но и не остаться при этом на всю жизнь инвалидом.

Как и большинство авиационных катастроф в Советском Союзе, трагедия под Завитинском была засекречена, о ней не писали в газетах, с родственников погибших взяли подписки о неразглашении. Результаты расследований и виновники катастроф оставались для выживших и их родственников тайной. Компенсации за смерть и увечья были мизерными.

О небывалом случае — девушке, пережившей падение с пятикилометровой высоты, — через четыре года все же отважилась написать газета «Советский спорт», однако и в той статье не говорилось о крупной авиакатастрофе — было лишь написано, что Лариса Савицкая летала на самодельном аппарате, причем за два года до реальных событий.

Лишь в 1990-х сама Лариса Савицкая узнала о результатах расследования катастрофы — виновными признаны диспетчеры и несогласованность гражданских и военных служб. Планы полетов были утверждены, предупреждение о том, что военные самолеты будут пересекать воздушную линию, по которой следуют самолеты «Аэрофлота», тоже поступало, однако непосредственный порядок пролета эшелона экипажу Ту-16 не был сообщен. Руководитель полетов Ту-16 в Завитинске не использовал радиолокационные средства контроля за движением самолетов. Погода при этом оставалась относительно ясной, видимость — 10 км.

В последний раз экипаж Ан-24 выходил на связь в 15 часов 07 минут, доложив о пересечении трассы Хабаровск — Москва, а в 15 часов 21 минуту самолеты столкнулись на высоте 5220 м. Ан-24 шел несколько ниже, своими винтами он разрубил фюзеляж возле кабины Ту-16, а у самого пассажирского самолета отвалились при этом крыло и верхняя часть фюзеляжа. Самолеты упали в тайгу и загорелись. Спасатели на вертолетах добрались к месту падения с большим запозданием, поскольку были убеждены, что выживших нет.

Ларисе Савицкой помогло выжить то, что их самолет летел полупустым, и они с мужем перебрались на места в самом конце салона, у его хвоста. Бортпроводница предлагала им занять места в носовой части, которая позже будет полностью разрушена, однако по непонятной причине молодожены предпочли перебраться назад, причем Лариса заняла место у иллюминатора в той самой части, которая потом минимально пострадает при столкновении. В момент катастрофы Лариса спала в кресле и проснулась от удара и криков. Ее муж, 19-летний студент медвуза, погиб практически сразу, еще в воздухе, как и большинство пассажиров.

«В момент удара у нас тут же исчезла крыша и крылья. Были крики, — рассказывала Лариса. — Я повернулась к мужу, увидела, что он погиб. Попрощалась с ним и начала готовиться к смерти».

close 100% Лариса Савицкая, единственная выжившая после столкновения 24 августа 1981 года самолетов на высоте 5 тысяч метров, с сыном Георгием. Владимир Саяпин/ТАСС

Поняв, что самолет падает, Лариса вспомнила итальяно-американский фильм 1974 года «Чудеса еще случаются», который они смотрели вместе с мужем. Фильм был основан на реальных событиях: это история 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета оказалась в перуанских джунглях и долго выбиралась к людям. Там девушка тоже спаслась, оставаясь в кресле. При падении Ларису в какой-то момент выбросило в проход, но она все же добралась до ближайшего кресла, вцепилась в подлокотники, вжалась в спинку и уперлась ногами в пол. Она падала восемь минут в тайгу, и ей еще раз очень повезло в том, что в отличие от прочих пассажиров, столкнувшихся со старыми деревьями, на пути Ларисы попались достаточно гибкие березы. При падении Лариса потеряла сознание на пять часов, у нее был поврежден в пяти местах позвоночник, переломаны руки и ребра, выбиты почти все зубы и повреждена челюсть. Тем не менее позже она смогла передвигаться, выпить воды из лужи и даже попытаться съесть ягоды. От холода укрывалась чехлами с кресел, а от таежного гнуса спасалась найденными полиэтиленовыми пакетами.

Лариса видела поисковые вертолеты, махала им обрывками красного чехла, однако ее почему-то приняли за повара местных геологов. Только на третий день, 26 августа, к ней вышли спасатели, после чего Лариса сразу отключилась и пришла в себя уже в больнице.

«Когда спасатели меня обнаружили, они, кроме «му-му», ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека. Да и видок у меня был еще тот. Я была вся цвета чернослива с серебристым отливом — краска с фюзеляжа оказалась на редкость приставучей, мама ее потом месяц выковыривала. А волосы от ветра превратились в большой кусок стекловаты. Удивительно, но как только я увидела спасателей, ходить уже не могла. Расслабилась. Потом, в Завитинске, я узнала, что для меня уже и могила вырыта. Их рыли по спискам», — рассказала Лариса журналисту «Известий» в 2002 году.

К ней не сразу пустили родителей, а после выжившая Лариса Савицкая получила от государства рекордно низкую компенсацию в 75 рублей, в оформлении же инвалидности ей и вовсе отказали. После катастрофы Лариса начала верить в мистику, потом повторно вышла замуж и родила ребенка.

В августе 2020 года в Пермском крае начались съемки художественного фильма «Одна», который рассказывает об удивительной судьбе этой девушки. Премьера запланирована на 2021 год.

Судьба Ларисы Савицкой напоминает случай еще одной чудом выжившей среди 28 пассажиров и членов экипажа жертвы авиакатастрофы, случившейся над Восточной Германией 26 января 1972 года. 22-летняя югославская стюардесса Весна Вулович — обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее самолет McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался на высоте 10 160 м в результате теракта, исполнители которого так и не были установлены.

Весна Вулович находилась в момент взрыва в пассажирском салоне, сразу потеряла сознание и впоследствии не могла вспомнить, что именно делала. Среди обломков самолета ее отыскал местный житель, лесничий Бруно Хонке, который оказал ей первую помощь и передал в руки врачей. Весна получила множество травм: переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза, долгое время была парализована, но затем все же реабилитировалась и даже пыталась вернуться к работе стюардессой в Yugoslav Airlines. В итоге авиакомпания подыскала ей должность в офисе.