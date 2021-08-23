Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне выбрали имя для спасенной в Якутии белой медведицы 09:15
Третьяк оценил шансы сборной России завоевать медали на Олимпиаде-2022 09:09
В Совфеде предложили пересмотреть стоимость квадратного метра жилья в России 08:55
Врач «Локомотива» отреагировал на критику агента Антона Миранчука 08:55
В Кузбассе возбудили дело против осквернивших мемориал героям войны 08:51
США будут вакцинировать прибывающих из Афганистана граждан 08:35
Кэти Хокул приняла присягу в качестве губернатора Нью-Йорка 08:31
Модель предложила $600 тысяч за салфетку со слезами Месси 08:24
В МИД РФ рассказали о скором завершении строительства «Северного потока... 08:15
Губерниев отреагировал на слова Хабиба о ненужности ринг-герлз 08:13
Наука

«Уже вырыли могилу»: как студентка выжила при столкновении самолетов в Приамурье

40 лет назад Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16

close
100%
Лариса Савицкая и самолеты Ан-24 и Ту-16

Лариса Савицкая и самолеты Ан-24 и Ту-16

РИА «Новости»/Wikimedia Commons
40 лет назад случилась одна из самых трагических и неизвестных широкой публике авиационных катастроф в Советском Союзе — произошло столкновение двух самолетов над Завитинском в Амурской области. Гражданский Ан-24 столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16, в результате чего погибли 37 человек. Единственная выжившая — пассажирка Лариса Савицкая, пережившая падение с высоты 5 км.

24 августа 1981 года в небе над Амурской областью неподалеку от города Завитинска столкнулись два самолета. Пассажирский Ан-24, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, столкнулся с самолетом-ракетоносцем Ту-16, совершавшим в тот день метеоразведку. Погибли 37 человек — 5 членов экипажа гражданского лайнера, 26 пассажиров, в том числе один ребенок, а также все 6 членов военного экипажа. При этом удалось выжить 20-летней студентке педагогического института Ларисе Савицкой, летевшей на Ан-24 со своим мужем Володей из свадебного путешествия. Это чрезвычайно редкий случай, когда человеку удалось не только пережить падение с пятикилометровой высоты, но и не остаться при этом на всю жизнь инвалидом.

Как и большинство авиационных катастроф в Советском Союзе, трагедия под Завитинском была засекречена, о ней не писали в газетах, с родственников погибших взяли подписки о неразглашении. Результаты расследований и виновники катастроф оставались для выживших и их родственников тайной. Компенсации за смерть и увечья были мизерными.

О небывалом случае — девушке, пережившей падение с пятикилометровой высоты, — через четыре года все же отважилась написать газета «Советский спорт», однако и в той статье не говорилось о крупной авиакатастрофе — было лишь написано, что Лариса Савицкая летала на самодельном аппарате, причем за два года до реальных событий.

Лишь в 1990-х сама Лариса Савицкая узнала о результатах расследования катастрофы — виновными признаны диспетчеры и несогласованность гражданских и военных служб. Планы полетов были утверждены, предупреждение о том, что военные самолеты будут пересекать воздушную линию, по которой следуют самолеты «Аэрофлота», тоже поступало, однако непосредственный порядок пролета эшелона экипажу Ту-16 не был сообщен. Руководитель полетов Ту-16 в Завитинске не использовал радиолокационные средства контроля за движением самолетов. Погода при этом оставалась относительно ясной, видимость — 10 км.

В последний раз экипаж Ан-24 выходил на связь в 15 часов 07 минут, доложив о пересечении трассы Хабаровск — Москва, а в 15 часов 21 минуту самолеты столкнулись на высоте 5220 м. Ан-24 шел несколько ниже, своими винтами он разрубил фюзеляж возле кабины Ту-16, а у самого пассажирского самолета отвалились при этом крыло и верхняя часть фюзеляжа. Самолеты упали в тайгу и загорелись. Спасатели на вертолетах добрались к месту падения с большим запозданием, поскольку были убеждены, что выживших нет.

Ларисе Савицкой помогло выжить то, что их самолет летел полупустым, и они с мужем перебрались на места в самом конце салона, у его хвоста. Бортпроводница предлагала им занять места в носовой части, которая позже будет полностью разрушена, однако по непонятной причине молодожены предпочли перебраться назад, причем Лариса заняла место у иллюминатора в той самой части, которая потом минимально пострадает при столкновении. В момент катастрофы Лариса спала в кресле и проснулась от удара и криков. Ее муж, 19-летний студент медвуза, погиб практически сразу, еще в воздухе, как и большинство пассажиров.

«В момент удара у нас тут же исчезла крыша и крылья. Были крики, — рассказывала Лариса. — Я повернулась к мужу, увидела, что он погиб. Попрощалась с ним и начала готовиться к смерти».

close
100%
Лариса Савицкая, единственная выжившая после столкновения 24 августа 1981 года самолетов на высоте 5 тысяч метров, с сыном Георгием.

Лариса Савицкая, единственная выжившая после столкновения 24 августа 1981 года самолетов на высоте 5 тысяч метров, с сыном Георгием.

Владимир Саяпин/ТАСС

Поняв, что самолет падает, Лариса вспомнила итальяно-американский фильм 1974 года «Чудеса еще случаются», который они смотрели вместе с мужем. Фильм был основан на реальных событиях: это история 17-летней немки Джулианы Кепке, которая после крушения самолета оказалась в перуанских джунглях и долго выбиралась к людям. Там девушка тоже спаслась, оставаясь в кресле. При падении Ларису в какой-то момент выбросило в проход, но она все же добралась до ближайшего кресла, вцепилась в подлокотники, вжалась в спинку и уперлась ногами в пол. Она падала восемь минут в тайгу, и ей еще раз очень повезло в том, что в отличие от прочих пассажиров, столкнувшихся со старыми деревьями, на пути Ларисы попались достаточно гибкие березы. При падении Лариса потеряла сознание на пять часов, у нее был поврежден в пяти местах позвоночник, переломаны руки и ребра, выбиты почти все зубы и повреждена челюсть. Тем не менее позже она смогла передвигаться, выпить воды из лужи и даже попытаться съесть ягоды. От холода укрывалась чехлами с кресел, а от таежного гнуса спасалась найденными полиэтиленовыми пакетами.

Лариса видела поисковые вертолеты, махала им обрывками красного чехла, однако ее почему-то приняли за повара местных геологов. Только на третий день, 26 августа, к ней вышли спасатели, после чего Лариса сразу отключилась и пришла в себя уже в больнице.

«Когда спасатели меня обнаружили, они, кроме «му-му», ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека. Да и видок у меня был еще тот. Я была вся цвета чернослива с серебристым отливом — краска с фюзеляжа оказалась на редкость приставучей, мама ее потом месяц выковыривала. А волосы от ветра превратились в большой кусок стекловаты. Удивительно, но как только я увидела спасателей, ходить уже не могла. Расслабилась. Потом, в Завитинске, я узнала, что для меня уже и могила вырыта. Их рыли по спискам», — рассказала Лариса журналисту «Известий» в 2002 году.

К ней не сразу пустили родителей, а после выжившая Лариса Савицкая получила от государства рекордно низкую компенсацию в 75 рублей, в оформлении же инвалидности ей и вовсе отказали. После катастрофы Лариса начала верить в мистику, потом повторно вышла замуж и родила ребенка.

В августе 2020 года в Пермском крае начались съемки художественного фильма «Одна», который рассказывает об удивительной судьбе этой девушки. Премьера запланирована на 2021 год.

Судьба Ларисы Савицкой напоминает случай еще одной чудом выжившей среди 28 пассажиров и членов экипажа жертвы авиакатастрофы, случившейся над Восточной Германией 26 января 1972 года. 22-летняя югославская стюардесса Весна Вулович — обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее самолет McDonnell Douglas DC-9-32 взорвался на высоте 10 160 м в результате теракта, исполнители которого так и не были установлены.

Весна Вулович находилась в момент взрыва в пассажирском салоне, сразу потеряла сознание и впоследствии не могла вспомнить, что именно делала. Среди обломков самолета ее отыскал местный житель, лесничий Бруно Хонке, который оказал ей первую помощь и передал в руки врачей. Весна получила множество травм: переломы основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза, долгое время была парализована, но затем все же реабилитировалась и даже пыталась вернуться к работе стюардессой в Yugoslav Airlines. В итоге авиакомпания подыскала ей должность в офисе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.
Яндекс.Новости
Яндекс.Дзен
Telegram
Картина дня
В МИД России прокомментировали возможный отказ Украины от транзита газа в Европу
«Новое жилье — не по силам»: как выживают погорельцы в России
Потерявшие в пожаре дома россияне пожаловались на мизерные компенсации
Пармезан под пломбой: Россия нашла способ избавиться от «белорусских продуктов»
Лидеры стран ЕАЭС утвердят обязательное применение навигационных пломб в октябре
В Кузбассе возбудили дело против осквернивших мемориал героям войны
В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену номеров
США будут вакцинировать прибывающих из Афганистана граждан
Рейсы из России в Египет планируют отправлять из 23 городов
Новости и материалы
Россияне выбрали имя для спасенной в Якутии белой медведицы
Третьяк оценил шансы сборной России завоевать медали на Олимпиаде-2022
В Совфеде предложили пересмотреть стоимость квадратного метра жилья в России
Врач «Локомотива» отреагировал на критику агента Антона Миранчука
Кэти Хокул приняла присягу в качестве губернатора Нью-Йорка
Модель предложила $600 тысяч за салфетку со слезами Месси
В МИД РФ рассказали о скором завершении строительства «Северного потока — 2»
Губерниев отреагировал на слова Хабиба о ненужности ринг-герлз
Назвавшего россиян «плаксивым сбродом» чиновника проверит прокуратура
Российские военные направляются в Киргизию
Хоккеист «Миннесоты» Капризов не перейдет в ЦСКА
Хабиб рассказал, что он каждый день нуждается в советах отца
В Москве во вторник ожидается до +21°С
Талибы* рассчитывают наладить хорошие отношения с Японией
Клуб РПЛ выступил за полную отмену лимита на легионеров
Глава МИД Киргизии заявил, что в Средней Азии есть спящие ячейки «Аль-Каиды*» и ИГ*
В России разработали комплекс скрытого досмотра с распознаванием эмоций
В Калифорнии суд отпустил мужчину с оружием, наркотиками и избирательными бюллетенями
Все новости
Инспекторы боятся, права дорожают. К чему привели облавы в регионах
Цена «покупки» прав в Москве выросла вдвое
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
Минобороны Украины не может остановить массовое увольнение опытных пилотов
Африканское сафари, рыбалка на Камчатке, день рождения в Перу: как звезды провели это лето
Куда ездили отдыхать российские знаменитости летом 2021 года
Под надзором врача: как МакSим заново учится ходить
Представители певицы МакSим прокомментировали предписания ее врачей
Партия Меркель сдает. Кто составит ей конкуренцию на выборах в Германии
Немецкие социал-демократы сравнялись по рейтингу с ХДС/ХСС
От НАТО до Афганистана. О чем поговорили Лукашенко и Путин
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Не могу же я лечь под колеса машины Меньшикова, чтобы он дал мне роль»
Дочь Папанова возмутилась словами директора театра Ермоловой о нежелании артистов работать
Санитары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки психбольницы в Ярославле
СК проверяет данные об избитой санитарами жительнице Ярославля
Без сна и новостей, но с музыкой. Арестантам изменили правила
В СИЗО «Лефортово» запретили спать днем и брать с собой воду на прогулки
«Вынашивают планы, какие-то козни». Что «Крымская платформа» пообещала России
Зеленский раскрыл суть декларации, принятой на саммите «Крымской платформы»
Раскрытые шторки на голое тело: звезды вернули очередной тренд из 90-х
Как правильно носить топы с откровенным вырезом
«Не исключено, что он может принести пользу армии»
В России представили беспилотник двойного назначения
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях