Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве 08:43
Режиссера Терри Гиллиама после закрытия ОМКФ госпитализировали 08:41
Российская синхронистка рассказала, как поцеловала Путина 08:39
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой 08:22
Комиссар НХЛ отреагировал на смерть члена Зала хоккейной славы Рода Жильбера 08:21
В Кабуле неизвестные открыли огонь по афганским военным 08:21
В Китае заявили, что остановили распространение коронавируса внутри страны 08:18
Экс-игрок «Ростова» отметился результативным действием в дебютном матче... 08:09
Лавров: заявления Зеленского о русских разжигают национальную рознь 07:52
Гидрометцентр закрыл купальный сезон в Москве и Подмосковье 07:52
Наука

«Отвязно-неформальная вещь»: как компьютерные сети противостояли цензуре и ГКЧП

30 лет назад Тим Бернерс-Ли основал первый веб-сайт

close
100%
Тим Бернерс-Ли

Тим Бернерс-Ли

CERN/Global Look Press
30 лет назад была основана Всемирная паутина. Сотрудник CERN, британский ученый Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу, реализовав собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией. С самого начала компьютерные сети олицетворяли свободу общения.

30 лет назад мир открыл для себя интернет примерно в том виде, в каком сейчас все привыкли им пользоваться: смотреть веб-страницы с отформатированным текстом и картинками через браузер, переходить по ссылкам на другие страницы и другие сайты. События, которые к этому привели, привлекли в тот момент внимание совсем немногих, тем более, что в России как раз в то время праздновали победу над ГКЧП, проходили аресты его бывших членов. В распространении свободной информации тогда помогли и ранние компьютерные сети.

Замысел проекта World Wide Web возник в марте 1989 году в голове консультанта по программному обеспечению Европейской организации по ядерным исследованиям, недавнего выпускника Оксфордского университета Тима Бернерса-Ли. Изначально предложение, которое он представил своему начальству под названием «Управление информацией», предназначалось для внутренней системы ученых. Необходимо было осуществлять документооборот и делиться материалами через сети, в которые уже тогда были связаны рабочие компьютеры. Бернерс-Ли придумал собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией, используя идею гипертекста, которая опять же появилась задолго до интернета. Проект был утвержден и спустя два года реализован, хотя первоначальное предложение получило весьма вялый отклик начальства: Майк Сендалл вывел резолюцию «Расплывчато, но интересно». Официального статуса проекта CERN идея Бернерса-Ли не получила, однако ему выделили некоторое время, чтобы заняться ее доработкой.

В начале августа 1991 года Бернерс-Ли создал свой первый веб-сервер на базе компьютера NeXT, а затем открыл к нему публичный доступ 23 августа, и эту дату принято считать началом основания Всемирной паутины. Первый в мире сайт и первый сервер сейчас можно найти по адресу info.cern.ch. Он содержал первоначальную информацию о проекте World Wide Web, а позже служил также и первым каталогом сайтов, которые стали появляться после обнародования этой технологии. Сохранился архив, где можно увидеть эти изменения.

На веб-сервере установлено программное обеспечение, принимающее от пользовательских браузеров запросы по протоколу HTTP, где содержится нужный адрес URL, в результате чего назад отдается HTML-страница с текстом и прочими данными.

Тим Бернерс-Ли разработал первые спецификации для гиперссылок URI, протокол HTTP и язык HTML. Он создал также первый браузер с функционалом веб-редактора, который изначально также носил наименование WorldWideWeb, потом Nexus, но вскоре появился более совершенный браузер с графическим интерфейсом NCSA Mosaic — до этого браузеры могли отдавать изображения только как отдельные файлы. Исходный код этого браузера был открыт и лег в основу первых коммерческих браузеров Netscape Navigator и Internet Explorer, выпущенных под разные операционные системы — UNIX, Windows, Mac OS. Началась так называемая война браузеров, кончившаяся в наше время почти безоговорочной победой Google Chrome.

Как выглядел интернет до революции, произведенной Бернерсом-Ли? Сам интернет развился на основе сети для военных ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского агентства DARPA. Позже эти разработки были коммерциализированы, в 1983 году появился протокол TCP/IP, который используется до сих пор, в 1984 году — система доменных имен Domain Name System, DNS, позволившая сопоставлять труднозапоминаемым цифрам из IP-адресов легко читаемые латинские имена.

До WWW для связи между пользователями и обмена информацией служила электронная почта (появившаяся опять же до интернета), были также группы новостей и файлообменные сети. Даже компьютерщикам этим всем не очень-то удобно было пользоваться, не говоря уж о простых пользователях, которых, впрочем, тогда было еще совсем немного. С привычным нам теперь и безальтернативным Интернетом в конце 1980-х и в начале 1990-х успешно конкурировали любительские некоммерческие сети, например фидонет, придуманный в 1984 году американским программистом Томом Дженнингсом и весьма популярный какое-то время в России. Главным его достоинством была фактическая бесплатность подключения с помощью телефонной линии к другим узлам, или нодам, — ведь плата за стационарный телефон тогда обычно была фиксированной. Можно было обмениваться посланиями, участвовать в эхоконференциях и бесплатно скачивать файлы с программами и текстами, выложенными такими же «фидошниками». Сейчас доступ в Фидо чаще всего осуществляется с помощью все того же Интернета.

Компьютерные сети активно помогли в распространении важнейшей информации о перевороте, устроенном ГКЧП, позволяя беспрепятственно связываться с регионами и зарубежьем прямо из Белого дома. «Fido сыграло очень сильно положительную роль, — вспоминал Иван Рябов в киевском еженедельнике «Мой Компьютер», — это, наверно, единственный раз в истории Fido, когда оно отработало себя на чисто технологическом уровне, то есть Fido было единственным из средств информации, которое могло куда-то проникнуть. Это была совершенно отвязно-неформальная вещь, которую можно было обрубить, только отключив все телефоны. Hу вот самый известный из казусов: ребята в Пскове печатали листовки из тех сообщений, которые мы генерировали, причем печатали на типографии псковской дивизии и расклеивали по городу, в то время как псковская воздушно-десантная дивизия стояла вокруг Белого дома и чуть ли не готовилась к штурму Белого дома».

Переворот, совершенный Тимом Бернерсом-Ли, трудно переоценить. Его соавтор, бельгийский исследователь Роберт Кайо, так выразил свое понимание истоков этого проекта: «История всех великих изобретений, как это давно и хорошо известно, базируется на большом числе им предшествующих. В случае Всемирной паутины (WWW) следовало бы в этом контексте, видимо, отметить по крайней мере два важнейших для успеха проекта пути развития и накопления знаний и технологий: 1) история развития систем типа гипертекста; 2) интернет-протокол, который, собственно, и сделал всемирную сеть компьютеров наблюдаемой реальностью».

В 1993 году Бернерс-Ли объявил, что созданный им базовый код будет распространяться на безвозмездной основе, а в 1994 году основал и возглавил консультативный орган — Консорциум Всемирной паутины W3C, разрабатывающий и внедряющий технологические стандарты для WWW.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Тима Бернерса-Ли в рыцари-командоры за «службу во благо глобального развития Интернета». Его главный литературный труд — книга «Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины» (1999), где Бернерс-Ли не только рассказывал об истории создания WWW, но и много говорил о своем видении дальнейшего развития Всемирной сети — возможности каждому творчески участвовать в улучшении общей среды, например, посредством wiki, работать сообща и предоставлять имеющиеся ресурсы, о необходимости нового этапа — создания семантической паутины, обеспечивающей понимание компьютерами структуры размещаемой информации, о борьбе с монополией организации ICANN на систему доменных имен DNS, наконец, о моральной ответственности ученых и компьютерщиков за судьбу Интернета. Тим Бернерс-Ли — сторонник независимого от властей развития Интернета. По его словам, «мы не смогли бы сделать ничего подобного, если бы это с самого начала находилось под контролем государства».

Десять лет назад, в июне 2011 года, была принята резолюция ООН, признающая доступ в интернет базовым правом человека и осуждающая чрезмерную интернет-цензуру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Лавров: заявления Зеленского о русских разжигают национальную рознь
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
«За два учебных года в школах усилилось расслоение»
Во ВШЭ рассказали о минусах дистанционного обучения
МИД: у России нет цели как можно быстрее создать альтернативу SWIFT
В Японии выяснят обстоятельства, при которых в страну попал попросивший убежище россиянин
Афганские отряды сопротивления в Панджшере отказались сдаться талибам*
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
Новости и материалы
Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве
Режиссера Терри Гиллиама после закрытия ОМКФ госпитализировали
Российская синхронистка рассказала, как поцеловала Путина
Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой
Комиссар НХЛ отреагировал на смерть члена Зала хоккейной славы Рода Жильбера
В Кабуле неизвестные открыли огонь по афганским военным
В Китае заявили, что остановили распространение коронавируса внутри страны
Экс-игрок «Ростова» отметился результативным действием в дебютном матче в Серии А
Гидрометцентр закрыл купальный сезон в Москве и Подмосковье
«Спартак» высмеял поражение лондонского «Арсенала» в матче с «Челси»
Слуцкий объяснил неудачную серию «Рубина»
Лавров заявил о подорванном доверии РФ к европейским партнерам в сфере энергетики
Кержаков назвал ненормальной ситуацию с допуском фанатов на стадионы
Двенадцать скрипок Страдивари за $200 млн объединились для «самой дорогой музыки в мире»
Агент Антона Миранчука назвал главу медицинского штаба «Локомотива» иудой
Продавцы цветов рассказали, какие букеты покупают москвичи на 1 сентября
Все новости
«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»
В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях