«Отвязно-неформальная вещь»: как компьютерные сети противостояли цензуре и ГКЧП

30 лет назад была основана Всемирная паутина. Сотрудник CERN, британский ученый Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу, реализовав собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией. С самого начала компьютерные сети олицетворяли свободу общения.

30 лет назад мир открыл для себя интернет примерно в том виде, в каком сейчас все привыкли им пользоваться: смотреть веб-страницы с отформатированным текстом и картинками через браузер, переходить по ссылкам на другие страницы и другие сайты. События, которые к этому привели, привлекли в тот момент внимание совсем немногих, тем более, что в России как раз в то время праздновали победу над ГКЧП, проходили аресты его бывших членов. В распространении свободной информации тогда помогли и ранние компьютерные сети.

Замысел проекта World Wide Web возник в марте 1989 году в голове консультанта по программному обеспечению Европейской организации по ядерным исследованиям, недавнего выпускника Оксфордского университета Тима Бернерса-Ли. Изначально предложение, которое он представил своему начальству под названием «Управление информацией», предназначалось для внутренней системы ученых. Необходимо было осуществлять документооборот и делиться материалами через сети, в которые уже тогда были связаны рабочие компьютеры. Бернерс-Ли придумал собственный подход к созданию единой структуры для обмена информацией, используя идею гипертекста, которая опять же появилась задолго до интернета. Проект был утвержден и спустя два года реализован, хотя первоначальное предложение получило весьма вялый отклик начальства: Майк Сендалл вывел резолюцию «Расплывчато, но интересно». Официального статуса проекта CERN идея Бернерса-Ли не получила, однако ему выделили некоторое время, чтобы заняться ее доработкой.

В начале августа 1991 года Бернерс-Ли создал свой первый веб-сервер на базе компьютера NeXT, а затем открыл к нему публичный доступ 23 августа, и эту дату принято считать началом основания Всемирной паутины. Первый в мире сайт и первый сервер сейчас можно найти по адресу info.cern.ch. Он содержал первоначальную информацию о проекте World Wide Web, а позже служил также и первым каталогом сайтов, которые стали появляться после обнародования этой технологии. Сохранился архив, где можно увидеть эти изменения.

На веб-сервере установлено программное обеспечение, принимающее от пользовательских браузеров запросы по протоколу HTTP, где содержится нужный адрес URL, в результате чего назад отдается HTML-страница с текстом и прочими данными.

Тим Бернерс-Ли разработал первые спецификации для гиперссылок URI, протокол HTTP и язык HTML. Он создал также первый браузер с функционалом веб-редактора, который изначально также носил наименование WorldWideWeb, потом Nexus, но вскоре появился более совершенный браузер с графическим интерфейсом NCSA Mosaic — до этого браузеры могли отдавать изображения только как отдельные файлы. Исходный код этого браузера был открыт и лег в основу первых коммерческих браузеров Netscape Navigator и Internet Explorer, выпущенных под разные операционные системы — UNIX, Windows, Mac OS. Началась так называемая война браузеров, кончившаяся в наше время почти безоговорочной победой Google Chrome.

Как выглядел интернет до революции, произведенной Бернерсом-Ли? Сам интернет развился на основе сети для военных ARPANET, созданной в 1969 году по заказу американского агентства DARPA. Позже эти разработки были коммерциализированы, в 1983 году появился протокол TCP/IP, который используется до сих пор, в 1984 году — система доменных имен Domain Name System, DNS, позволившая сопоставлять труднозапоминаемым цифрам из IP-адресов легко читаемые латинские имена.

До WWW для связи между пользователями и обмена информацией служила электронная почта (появившаяся опять же до интернета), были также группы новостей и файлообменные сети. Даже компьютерщикам этим всем не очень-то удобно было пользоваться, не говоря уж о простых пользователях, которых, впрочем, тогда было еще совсем немного. С привычным нам теперь и безальтернативным Интернетом в конце 1980-х и в начале 1990-х успешно конкурировали любительские некоммерческие сети, например фидонет, придуманный в 1984 году американским программистом Томом Дженнингсом и весьма популярный какое-то время в России. Главным его достоинством была фактическая бесплатность подключения с помощью телефонной линии к другим узлам, или нодам, — ведь плата за стационарный телефон тогда обычно была фиксированной. Можно было обмениваться посланиями, участвовать в эхоконференциях и бесплатно скачивать файлы с программами и текстами, выложенными такими же «фидошниками». Сейчас доступ в Фидо чаще всего осуществляется с помощью все того же Интернета.

Компьютерные сети активно помогли в распространении важнейшей информации о перевороте, устроенном ГКЧП, позволяя беспрепятственно связываться с регионами и зарубежьем прямо из Белого дома. «Fido сыграло очень сильно положительную роль, — вспоминал Иван Рябов в киевском еженедельнике «Мой Компьютер», — это, наверно, единственный раз в истории Fido, когда оно отработало себя на чисто технологическом уровне, то есть Fido было единственным из средств информации, которое могло куда-то проникнуть. Это была совершенно отвязно-неформальная вещь, которую можно было обрубить, только отключив все телефоны. Hу вот самый известный из казусов: ребята в Пскове печатали листовки из тех сообщений, которые мы генерировали, причем печатали на типографии псковской дивизии и расклеивали по городу, в то время как псковская воздушно-десантная дивизия стояла вокруг Белого дома и чуть ли не готовилась к штурму Белого дома».

Переворот, совершенный Тимом Бернерсом-Ли, трудно переоценить. Его соавтор, бельгийский исследователь Роберт Кайо, так выразил свое понимание истоков этого проекта: «История всех великих изобретений, как это давно и хорошо известно, базируется на большом числе им предшествующих. В случае Всемирной паутины (WWW) следовало бы в этом контексте, видимо, отметить по крайней мере два важнейших для успеха проекта пути развития и накопления знаний и технологий: 1) история развития систем типа гипертекста; 2) интернет-протокол, который, собственно, и сделал всемирную сеть компьютеров наблюдаемой реальностью».

В 1993 году Бернерс-Ли объявил, что созданный им базовый код будет распространяться на безвозмездной основе, а в 1994 году основал и возглавил консультативный орган — Консорциум Всемирной паутины W3C, разрабатывающий и внедряющий технологические стандарты для WWW.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Тима Бернерса-Ли в рыцари-командоры за «службу во благо глобального развития Интернета». Его главный литературный труд — книга «Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины» (1999), где Бернерс-Ли не только рассказывал об истории создания WWW, но и много говорил о своем видении дальнейшего развития Всемирной сети — возможности каждому творчески участвовать в улучшении общей среды, например, посредством wiki, работать сообща и предоставлять имеющиеся ресурсы, о необходимости нового этапа — создания семантической паутины, обеспечивающей понимание компьютерами структуры размещаемой информации, о борьбе с монополией организации ICANN на систему доменных имен DNS, наконец, о моральной ответственности ученых и компьютерщиков за судьбу Интернета. Тим Бернерс-Ли — сторонник независимого от властей развития Интернета. По его словам, «мы не смогли бы сделать ничего подобного, если бы это с самого начала находилось под контролем государства».

Десять лет назад, в июне 2011 года, была принята резолюция ООН, признающая доступ в интернет базовым правом человека и осуждающая чрезмерную интернет-цензуру.