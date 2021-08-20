«В этом году не полетит»: пуск «Луны-25» отложили в седьмой раз

Старт российской миссии на южный полюс Луны снова отложен, узнала «Газета.Ru». Как и в прошлые несколько раз, когда запуску мешали санкции и неготовность приборов, очередное решение продиктовано техническими причинами.

Миссия «Луна-25», первая российская экспедиция к земному спутнику за последние 45 лет, в этом году не состоится. Причина: не все системы аппарата прошли необходимые испытания, рассказали «Газете.Ru» в Российской академии наук.

«В этом году «Луна-25» не полетит. Слишком мало времени, чтобы завершить подготовку аппарата», — рассказал вице-президент РАН академий Юрий Балега.

Эту же информацию подтвердил академик Михаил Маров, принимавший участие в нескольких советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю.

«Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего – май. В этом году пуска «Луны-25» не состоится. Только на моей памяти перенос запуска проекта случается седьмой раз», — рассказал академик.

Официального подтверждения переноса запуска миссии от Роскосмоса пока не поступало.

Запуск «Луны-25» на южный полюс спутника был намечен на октябрь 2021 года, он откладывался последние несколько лет из-за западных санкций и неготовности отдельных систем.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о поставке в НПО Лавочкина двух последних недостающих служебных приборов миссии — «Биус-Л» от НПЦАП имени Пилюгина и прибора ДИСД-ЛР от концерна «Вега». С поставкой этого прибора, который в НПО Лавочкина планировали получить еще в июне, вышла задержка. В связи с этим глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность очередного переноса запуска «Луны-25».

Как сообщил источник в отрасли, очередной перенос пуска связан с неготовностью других служебных систем миссии, весь набор научных инструментов, разработанных в ИКИ РАН, давно готов и прошел проверку.

Долгое возвращение на Луну

Миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») должна символизировать возвращение России на Луну и стать первым шагом в новой отечественной лунной программе. На миссию очень надеются ученые и специалисты по ракетной технике – Россия не отправляла аппараты и тем более не садилась на Луну с 1976 года (аппарат «Луна-24»), поэтому успех проекта даст возможность дальнейшего исследования спутника последующими станциями.

Ранее о том, что миссия будет отправлена только после всех необходимых проверок, «Газете.Ru» заявил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Если успеем на заявленную дату в октябре, полетим в октябре. Не будем успевать к этой дате — будем испытывать сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить. Могу определенно заявить, что никуда не полетим, пока все испытания не будут успешно завершены — из неудач «Марса-96» и «Фобоса-Грунта» все уроки извлечены. Ведь на кону лежит успех миссии, первая российская экспедиция на южный полюс Луны должна стать успешной», — пояснил ученый.

Выполнение заявленных задач сулит России важные научные открытия. Несмотря на то, что Луна и считается холодным безводным телом, данные с орбиты однозначно указывают, что в приполярных широтах, где сядет «Луна-25», есть залежи льда, особенно в вечно затененных крупных кратерах, на дно которых никогда не попадает солнечный свет. Обнаружение этого льда в месте посадки (а на борту «Луны» будет специальный манипулятор и приборы для анализа) откроет перспективы для использования воды человеком и в качестве источника ракетного топлива в будущих пилотируемых миссиях, уверены ученые. Южную полярную область выбрали и в NASA, как место прилунения своих астронавтов после 2024 года.

«Луна-25» стала самым ярким примером долгостроя в российском космосе. Изначально запуск планировался на 2014 год.

Постоянные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров. Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан».

Шведы не дождались запуска российского аппарата и поставили свой прибор на борту китайского лунного аппарата.

«Когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю — хотелось бы при жизни, — говорил в интервью телестудии Роскосмоса академик Маров. — Я уже так надеялся, что старт «Луны-Глоб» осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь «Луна-Глоб» имеет принципиальное значение — ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».