Лучше, чем у молодых: какие функции мозга улучшаются в старости

В пожилые годы люди лучше сосредотачивают внимание и игнорируют лишние стимулы, выяснила международная группа ученых. Ранее считалось, что способность к концентрации с годами тоже ухудшается, как и другие когнитивные функции, но, по-видимому, она во многом зависит от опыта и ее можно натренировать. Исследователи надеются, что новые данные будут полезны в борьбе с последствиями старения мозга и нейрокогнитивных заболеваний.

С возрастом многие когнитивные способности ухудшаются — подводит память, становится сложно осваивать что-то новое. Однако не все функции приходят в упадок, некоторые, наоборот, к старости лишь набирают силу, выяснили специалисты Джорджтаунского университета в США и Лиссабонского университета в Португалии. Детали они изложили в статье в журнале Human Behaviour.

Участниками исследования стали 702 человека в возрасте 58-98 лет. Исследователи сосредоточились на этой возрастной группе, потому что именно у таких людей когнитивная деятельность претерпевает наиболее значительные изменения. Ученых интересовали сети мозга, вовлеченные в возбуждение в ответ на сигнал, ориентирование внимания и контроль исполнительных функций.

Каждая из этих областей связана с разными частями мозга, генами, регулируется разными нейромедиаторами, и, как допустили исследователи, в процессе старения может изменяться по-разному.

Ориентирование внимания, возбуждение в ответ на сигнал и контроль исполнительных функций влияют на способность человека фильтровать информацию, непрерывно поступающую из внешнего мира, выбирая некоторую часть для дальнейшей обработки, при этом игнорируя или подавляя другую доступную информацию. Эти процессы регулируются сложным набором взаимодействующих нейронных систем, которые развиваются еще в младенчестве.

Возбуждение в ответ на сигнал характеризуется бдительностью и готовностью реагировать на новую информацию. Ориентирование внимания позволяет сконцентрироваться на определенном раздражителе. Исполнительная сеть подавляет отвлекающую или противоречивую информацию, позволяя нам сосредоточиться на главном.

«Мы постоянно используем все три процесса, — объясняет Жоан Вериссимо, соавтор работы. — Например, когда вы управляете автомобилем, возбуждение в ответ на сигнал — это повышенная готовность при приближении к перекрестку. Ориентирование происходит, когда вы переключаете свое внимание на внезапно появившийся движущийся объект, например, на пешехода. А исполнительная функция позволяет вам не отвлекаться от дороги, например, на птиц или рекламные щиты, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении».

Исследователи провели ряд тестов, направленных на оценку всех трех способностей у участников разного возраста. Выяснилось, что возбуждение в ответ на сигнал с годами действительно постепенно ухудшается.

А вот способность к ориентированию внимания и контролю исполнительных функций лишь возросла.

Ориентирование и контроль исполнительных функций во многом зависят от навыков и, соответственно, могут улучшаться на протяжении всей жизни, поясняют авторы работы. И не исключено, что польза от их развития может быть достаточно велика, чтобы в значительной мере компенсировать ухудшение прочих функций. Способность к возбуждению в ответ на сигнал же, по-видимому, «прокачать» в старости нельзя.

«Эти результаты удивительны и имеют важные последствия для нашего отношения к старению, — считает ведущий автор исследования Майкл Ульман. — Считалось, что с возрастом внимание и исполнительные функции снижаются, и лишь некоторые не слишком масштабные исследования ставили это под сомнение. Но результаты нашей работы показывают, что эти способности на самом деле улучшаются в процессе старения, вероятно, потому что мы просто практикуем эти навыки на протяжении всей жизни».

«Благодаря сравнительно большому числу участников и тому, что мы исключили множество альтернативных объяснений, полученные результаты должны быть надежными и могут применяться достаточно широко, — считает Вериссимо.

«Полученные результаты не только меняют наше представление о том, как старение влияет на разум, но и могут повлиять на клиническую практику, в частности, в отношении пациентов с когнитивными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера», — полагает Ульман.

Эти данные особенно важны в связи с быстрым старением населения во всем мире, отмечает он. Он надеется, что при дальнейших исследованиях, возможно, удастся целенаправленно улучшить эти навыки, чтобы защитить мозг при старении и заболеваниях.