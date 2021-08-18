«Он уже пересек Ла-Манш»: чего еще ждать от богомола

Жители некоторых районов Московской, Калининградской и более северных областей сообщают, что этим летом они часто встречают богомолов на улицах или даже в своих квартирах. С чем связано нашествие хищников, как к ним относиться и какие мировые рекорды бьют насекомые, «Газете.Ru» рассказал автор множества работ по богомолам, сотрудник Биологического факультета МГУ Евгений Щербаков.

— Расскажите, что происходит с богомолами? О них говорят в новостях, их находят друзья, жители северных городов, где раньше не встречали...

— Повторяется ситуация 2016 года. Меня удивляет, что у людей такая короткая память, потому что в 2016 году и в 2010 году у нас было то же самое. В 2010 их году было, конечно, поменьше, а вот в 2016-м — абсолютно идентичная картина тому, что происходит сейчас.

— А в чем она заключается?

— А заключается она в повышенной встречаемости богомолов на городских улицах, причем как самцов, так и самок. И в повышенной активности последних, выражающейся в том, что они залетают в квартиры, в том числе на высокие этажи. Очень много залетов на высокие этажи, в том числе самок. В этом плане ситуация повторяется, она не новая. Та ситуация, которая сейчас в Костромской, в Ивановской области, в общем-то повторяет ситуацию по средней полосе, то есть не в подзоне южной тайги, а в подзоне смешанных и даже широколиственных лесов и степи в 2010 году. В предшествующие годы была вспышка численности, увеличение численности в более южных областях, в первую очередь в Липецкой области, то, что биологи называют эвритопизацией.

close 100% Богомол в одном подъездов на юге Москвы, август 2021 года «Газета.Ru»

Поясню, что это означает. Богомол в оптимуме — это очень пластичный вид. Его можно увидеть на лужайках, на газонах. А чем дальше на север, этот вид становится более привередливым, и тот же процесс можно увидеть на многих других видах насекомых, и эвритопизация — это когда на северных границах вид начинает себя вести как в оптимуме ареала.

То есть он начинает занимать биотопы, которые раньше он избегал, которые ему почему-то не нравились, не подходили по своим условиям. А он их начинает занимать и одновременно увеличивает численность.

В начале 2000-х этот процесс происходил в северной степи, т. е. Липецкая область, Орловская, Пензенская . Первый богомол в средней полосе был пойман в 2008 году под Серпуховым, но тогда это был, естественно, еще мигрант. А основная волна миграции, когда особи поднимались на крыло, перелетали на значительные расстояния, пришлась на аномально жаркий 2010 год. В 2010-м они пришли из более южных областей. А вот тех, которых мы видели начиная уже с 2011-го, ну и со вспышками в 2016-м, сейчас это уже наш, местный вид.

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— Как далеко на север они продвинулись?

— На самом деле был обновлен рекорд самой северной находки в мире, и сейчас это мировой рекорд: город Галич Костромской области. В 2016 году вообще находок в Костромской области не было, а сейчас прямо по всей области сообщают об их находках.

— Расскажите подробнее про причины?

— Если подробнее, то, во-первых, увеличивается количество жарких дней в средней полосе, и, с другой стороны, становятся более мягкими зимы. Уменьшается количество действительно сильных морозов, которые могут выбивать яйца, выбивать оотеки — их кладки. Это яйца, погруженные в белковые капсулы на различных поверхностях, на камнях. Есть богомолы, в том числе у нас, которые откладывают яйца в землю, но они не идут так далеко на север, это все юга, Астраханская область в первую очередь.

close 100% Богомол в московской квартире, август 2021 года Алена Шевченко

Второй фактор — летняя жара. Во-первых, повышается выживаемость нимф, по сути личинок. Увеличение температуры отражается, во-первых, на их метаболизме, то есть они начинают активнее охотиться на свою добычу и активнее расти, метаболизм ускоряется. С другой стороны, это влияет на других насекомых, на тех, которых они едят. И те тоже начинают вести себя активнее. Богомол — хищник-засадник. Ему не нужно уже достаточно долго ждать, к нему добыча чаще прилетает. А если мы говорим про жару в июле и августе, то, конечно, это метаболизм имаго, т. е. взрослых насекомых. Они становятся активнее, начинают подниматься на крыло и искать партнера, а самки оплодотворенные — искать места для кладок. С этим связано их нахождение на городских улицах, залеты в квартиры. Понятно, что богомолы не живут на асфальте. Это просто поиск партнеров.

— До высоких этажей они доползают или долетают?

— Они прекрасно летают. Это просто поиск партнера. Бывает, например, так: где-то сидит самка, испускает феромоны, привлекающие самца. Но, естественно, феромоны распространяются радиально во все стороны, и самец просто ориентируется по их концентрации, он может полететь в неверном направлении, в том числе, например, на высокий этаж.

— Год назад вы опубликовали статью про богомолов-пришельцев на Черноморском побережье. Какой вид сейчас приходит в другие города и сколько видов обитает в России?..

— Все, которые обитают в Центральной России, примерно севернее линии Ростов — Саратов, — Воронеж — Оренбург — Новосибирск — о чем идет весь шум, это, конечно, единственный вид: богомол обыкновенный — Mantis religiosa.

Всего в России обитает 12 видов из 3000 во всем мире. Богомолы — это такие типичные термофилы. Это насекомые, которые очень любят тепло, их развитие завязано на количество теплых дней.

— А до какой линии богомолы встречаются обычно?

— Линию имеет смысл проводить для устойчивых популяций. Для мигрантов эта линия будет меняться год от года. В какой-то год севернее прилетают, в какой-то год — южнее… Устойчивая популяция — это где-то Ярославль — Москва — Владимир — Нижний Новгород.

Среди находок очень большой процент самок. Самки летают тоже, как самцы. Но летают не так далеко, и активность у них снижена. Если посмотреть на самые северные находки сейчас, та же Костромская область и соседние — это почти исключительно, а, возможно, и совсем исключительно самцы.

— А наука знает, какие расстояния они пролетают?

— Нет, никто это не изучал, тема, в общем, неизведанная. Поэтому мы в этом году обратились к общественности с просьбой сообщать о находках. Этот проект по картированию распространения длится уже несколько лет. Одна из его задач — как раз выяснить индивидуальные способности богомолов. Самцы, как и у любого вида, обладают внутривидовой изменчивостью по морфологии: у кого-то длиннее крылья, у кого-то короче, кто-то больше, кто-то меньше. Вот интересно, как все эти особенности влияют на то, насколько далеко летает конкретная особь.

close 100% Богомол в одном подъездов на юге Москвы, август 2021 года «Газета.Ru»

— Те богомолы, которые оказались на севере, смогут там отложить яйца?

— Скорее всего, нет, если речь про самок. Скорее всего, все-таки пока для них там прохладно, но нужно посмотреть на следующий год. Такие вспышки случаются во время погодных аномалий в средней полосе. Когда аномалий нет, год более-менее спокойный, как прошлый, например, найти богомола достаточно сложно. Хотя то, что здесь (в Московской области) есть популяция, почти неоспоримо, в частности, сотрудники природоохранного фонда «Верховье» в этом году наблюдали нимф — небольших богомольчиков, которые явно уже родились тут, в Подмосковье. Это прямое доказательство того, что популяция местная есть. Что касается северных регионов, можно посмотреть через несколько лет, когда будет такая же вспышка. Вот если в той же Костроме уже будет процент найденных самок сопоставим с самцами, вот тогда нужно призадуматься, а действительно ли они все мигранты.

— Как зимуют богомолы?..

— Это интересный момент: у большинства богомолов зимуют яйца, и у них нет длительных диапауз. Если, грубо говоря, самка отложила оотеку, условно, осенью, то на следующую весну либо оотека выведется, либо она уже не выведется никогда.

Бывают виды, у которых зимуют нимфы, — не яйца, а именно нимфы. У нас это всего лишь два рода, это замечательный по внешнему облику род Empusa, который по югам европейской части встречается, причем, неизвестно, как нимфы зимуют.

— Богомолы какой-то вред приносят?

— Если вопрос про обыкновенного богомола, то конечно же нет. Численность его очень низкая даже в оптимуме ареала.

— А обыкновенный богомол, средней полосы, чем питается?

— Всем, что может поймать. Все зависит опять же от размера особи. Он полифаг, и все, что может удержать, он поедает. Причем довольно интересные стратегии иногда встречаются. Скажем, в Испании с одной из популяций обыкновенного богомола совершенно неожиданно возникла проблема у орнитологов. Они там ставят сети, чтобы кольцевать птиц. Птичка попала в сеть — и висит, пока до нее не доберется орнитолог, распутает, наденет кольцо и отпустит.

Так вот местная популяция обыкновенного богомола научилась находить этих птиц на сетях и поедать их, пока они опутаны и ответить не могут. Вот такие стратегии бывают.

— Люди ловят богомолов разных цветов и думают, что это разные виды...

— Да, у обыкновенного богомола есть три цветовых морфы, есть зеленая, есть желтая, есть коричневая, это не наследуется генетически, это целиком зависит от влажности и температуры, в которых развивалась нимфа. Если в неволе содержать обыкновенного богомола и контролировать эти факторы, то можно получать какой угодно окрас, хоть в шахматную клетку.

Очень интересный момент – в 2010 и 2016 году у нас доминировала зеленая морфа. А сейчас часто попадается и желтая, и даже коричневая. Это говорит о том, что у нас климат приближается к типично южному, степному.

— Можно ли, и как пойманного богомола держать дома?

— Пойманным сейчас богомолам жить осталось не долго. С первыми похолоданиями они начнут отмирать, а самцы и того раньше. Поэтому для популяции изъятие одного богомола не принесет вреда. Богомол – хищник, и ему нужно давать еду. Его нужно держать в не очень сухой обстановке, опрыскивать садок хотя бы каждые три дня. Обыкновенные богомолы очень непритязательны на взрослой стадии. Может жить и в стакане из-под сметаны, контейнере, высоком, чтобы он мог свеситься вниз головой, с вентиляцией и все.

Еда – любые насекомые подходящего размера. Мухи, кузнечики, кобылки, хотя кузнечиков лучше не давать, так как они могут за себя постоять и повредить богомола.

— Что с пожиранием самца самками миф, а что правда?

— Пожирание самца не миф. Действительно у обыкновенных богомолов, как и других представителей семейства мантид встречается половой каннибализм. Когда происходит спаривание, бывает, что не так-то легко найти еду, не так много удачных мест для засады. А оотека — это сотни яиц и белковый секрет вокруг – очень энергозатратное предприятие. И тут белок приходит сам – оплодотворяет и служит источником пищи.

Но когда стали изучать явление более внимательно, оказалось, что даже у обыкновенного богомола очень силен полиморфизм популяций по этому признаку. Это значит, что в какой-то популяции каннибализма может не быть совсем.

Например, почему-то в Испании среди них очень низкий процент каннибализма. При этом во Франции самки замечательно поедают самцов.

Самцов обычно съедают целиком, просто начинают с головы. Миф заключается в том, что самцов съедают все богомолы, а на самом деле далеко не все. Но из 12 видов, живущих в России, почти все каннибалистичны. И есть два вида, которые не каннибалистичны не только в половом смысле, но и вообще.

— Правда ли, что они могут как-то уникально вращать головой?

— Да, у них есть самая настоящая шея, аппарат, состоящий из хитиновых пластин, который позволяет вращать головой на 270 градусов. Но не любому богомолу, а большинству. Есть примитивные богомолы в тропических лесах Южной Америки, которые так делать не могут.

— Итак, нашествие богомолов – это следствие значительных изменений климата. Только ли богомолы?

— До Москвы дошли уже два десятка видов, хотя еще недавно встречались далеко-далеко на юге. Например, до Московской области дошла самая большая оса Европы – гигантская сколия.

Эти явления беспрецедентны, целые фауны, природные зоны, рванули на север с таким темпом, какого в принципе не было в истории планеты.

И речь не только про то, что южные виды сдвигают свои ареалы на север семимильными шагами. Северные отступают все дальше на север. Сейчас уже в Московской области нельзя поймать многие виды бабочек, которые характерны для южной тайги. Климат стал для них слишком теплым. То, что богомолы дойдут до Петербурга при нашей жизни – несомненно. Как минимум до Петербурга. Он уже пересек Ла-Манш, а еще 10-15 лет назад на севере Франции богомола не было.