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Наука

Операция «Деметриус»: как британская армия разожгла конфликт в Северной Ирландии

50 лет назад Лондон провел кровавые зачистки в Северной Ирландии

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PA Images/Reuters
50 лет назад, 9–11 августа 1971 года, в Северной Ирландии в ходе операции «Деметриус» британские солдаты убили 11 мирных жителей, которые позже были признаны невиновными. Резня в Бэллимёрфи, или Белфастское кровавое воскресенье — один из первых случаев насилия со стороны британской армии, раздувший этнополитический конфликт между католиками и протестантами. Тогда же стало применяться заключение в концентрационных лагерях без суда и методы жестоких допросов.

50 лет назад случилась резня в Бэллимёрфи в Северной Ирландии: британские солдаты убили 11 мирных жителей, что послужило толчком к эскалации очередного конфликта между католиками и протестантами. Этим событиям в Северной Ирландии, которая осталась в составе Соединенного Королевства после того, как большая часть Ирландии еще в начале XX века добилась независимости, предшествовал этнополитический конфликт между гражданским населением, разгоравшийся с 1969 года. Местные республиканские национальные и леворадикальные организации, состоящие из католиков, пытались добиться изменения статуса региона. Помимо британских властей им противостояла лояльная британскому правительству часть местного протестантского населения. За одной стороной конфликта стояла Ирландская республиканская армия (ИРА), ведущая свою борьбу с 1919 года, со времен провозглашения Ирландской республики, противодействовал же ей орден Оранжистов и поддерживавшие его праворадикальные протестантские организации.

Белфаст особенно пострадал от политического и религиозного насилия во время начала так называемой Смуты — The Troubles. В 1969 году в Северной Ирландии были развернуты подразделения британской армии, поскольку события уже явно выходили из-под контроля Королевской полиции Ольстера.

В пять часов утра 9 августа 1971 года британская армия начала операцию «Деметриус», стремясь арестовать ряд подозреваемых в сотрудничестве с боевиками ИРА, задействовав для этого Парашютный полк и другие части. В округе Бэллимёрфи началась стрельба, что привело к жертвам среди мирного населения. Десять человек были застрелены, а у одного случился сердечный приступ со смертельным исходом предположительно во время имитации казни.

В «зачистках» участвовали около шести сотен военнослужащих, которые вошли в Баллимёрфи в Белфасте с разных направлений. Они врывались в двери квартир и вытаскивали мужчин из кроватей.

В то же время католики покидали свои дома в соседнем Спрингфилд-парке в Баллимёрфи, когда подвергались нападению со стороны толп лоялистов, устроивших настоящий погром со стрельбой. Там было много раненых, подростки бросали камни, царил хаос. Подошедшие солдаты пустили газ, чтобы рассеять толпу. Их представители всегда утверждали, что огонь открывался лишь в ответ на обстрелы республиканскими военизированными формированиями. Сэр Майкл Джексон, бывший глава британской армии, писал: «Батальон вел жестокую перестрелку примерно с 20 вооруженными людьми».

Однако вид жертв говорил об обратном. Например, раненый Ноэль Филлипс был убит подошедшим к нему солдатом, выстрелившим в каждое ухо из ручного пистолета. Солдаты также инсценировали казнь раненого Пэта Маккарти, вложив ему в рот незаряженный пистолет и спустив курок. Пэт умер от сердечного приступа.

Солдаты получили право заключать людей в тюрьму на неопределенный срок без предъявления обвинений и без обращения в суд. В первую же ночь были схвачены три с половиной сотни человек. Подобная жестокость мотивировалась в основном психологическими причинами.

Британцам необходимо было сломить сопротивление католического меньшинства, недовольного тем, что с ними обращаются «как с гражданами второго сорта».

Секретный циркуляр британской армии в сентябре 1971 года гласил, что интернирование прошло «успешно». В нем описывалось также, как за одну ночь после введения войск 300 домов католиков были разрушены, «чтобы не допустить, чтобы эти дома снова были заняты католиками». Однако все эти действия привели лишь к разрастанию конфликта. К тому же последовала резко негативная реакция общества как внутри Великобритании, так и вне ее. Профсоюзные деятели организовали марш против интернирования на Рождество 1971 года, к которому присоединились четыре тысячи человек.

30 января 1972 года тысячи людей собрались в североирландском городе Дерри на мирный марш против интернирования, в ходе которого солдатами того же Парашютного полка Великобритании было убито еще 14 человек, а событие получило наименование очередного «кровавого воскресенья».

Прошло более четырех десятилетий, прежде чем расследование в самой Великобритании пришло к выводу, что все жертвы убийств в Бэллимёрфи были все же невиновны, а основным виновником инцидентов признаны представители армии, которые всячески саботировали расследование и пытались переложить ответственность на полувоенные формирования лоялистов Ольстера. На эту тему высказывались многие из семей жертв, пишет Socialist Worker. «Нас сюда привела решимость наших семей, стремящихся добиться правды, — говорит Джон Теггарт, чей отец Дэниел был убит одним из первых. — Мы думаем, что через 47 лет мы все же получим некоторую форму этой правды».

Виновность военных удалось однозначно доказать в девяти случаях. Согласно окончательному вердикту, в Бэллимёрфи имели место беспорядки, однако ответ на них был признан явно «диспропорциональным».

В конечном счете продолжавшееся противостояние в Северной Ирландии унесло с обеих сторон свыше трех с половиной тысяч человек, большинство из которых — гражданские. Формальным окончанием этого этнополитического конфликта считается 10 апреля 1998 года, когда было подписано Белфастское соглашение.

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